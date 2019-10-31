Prepaid против наличных — старт продаж Visa інша





Весной 2019 года Украина присоединилась к мировому тренду массового использования prepaid-карт. Этот процесс стартовал благодаря финтех-сервису Uplata при поддержке международной платежной системы Visa. Компании выпустили в продажу первую в Украине предоплаченную карту Visa інша формата “card-2-go” — купил и пользуйся сразу. Карту можно свободно приобрести в обычном магазине и начать использовать для безналичных расчетов без открытия банковского счета. Почему эти карты так популярны во всем мире и в чем выгода появления припейда Visa інша для украинцев разбираемся в этой статье.

Потребность в наличных деньгах снизилась с развитием мобильных платежей. Только за первое полугодие 2019 года в Украине общее количество транзакций по картам выросло еще на 33% (данные Украинского процессингового центра). Аналитики отмечают, что 44% всех покупок картами в POS-терминалах уже происходят бесконтактно, что говорит о готовности украинцев к стремительному переходу к новым платежным технологиям и инновациям.

Вслед за “бесконтактом” в Украине развивается тренд использования prepaid-карт. Предоплаченные карты созданы для упрощенного доступа к безналичным платежам, без необходимости открывать счет в банке и предоставлять все идентификационные данные. Помимо банковских отделений такие карты доступны в свободной продаже от вендинговых автоматов в аэропортах до касс супермаркетов и заправочных станций.

Сегодня prepaid-карты активно используются в прогрессивных странах мира. По последним подсчетам Allied Market Research ожидается, что мировой рынок предоплаченных карт к 2022 году достигнет 3,7 трлн долларов, то есть показатель вырастет на 22,7% относительно 2016 года. За последние 5 лет количество выпущенных prepaid-карт в Северной Америке выросло на 122% — с 190 000 шт до 450 000 шт. По региону Индия-Китай-Япония-Австралия в среднем показатель вырос на 115%, а на Ближнем Востоке и в Африке — продажи предоплаченные карты выросли на 178%.

В чем заключается такая популярность использования prepaid-карт:

моментальный выпуск — карту можно просто купить в розничной сети в режиме 24/7

конфиденциальность платежей — оформление карты не требует предоставления документов

комфорт использования — после покупки карта активируется моментально, не требует оплаты комиссий за обслуживание и посещения банков

защита основного счета — рассчитываясь prepaid-картой в интернете, вы не оставляете данные основной карты, чем минимизируете риск стать жертвой фишинговых сайтов и потерять основные сбережения.

Мировой тренд перехода на prepaid-карты в Украине поддерживает карта Visa інша от сервиса Uplata. Уже сегодня карту можно купить по всей Украине в сети отделений курьерской службы JustIn и в розничной сети магазинов Fishki, адреса которых есть на сайте. Отсутствие необходимости предоставления документов (паспорт, код) при оформлении карты помогает получить её быстро и без проблем. Для активации карты достаточно выслать специальный код в смс на короткий номер и сразу начать пользоваться.

Переход на “cashless” при помощи prepaid-карт помогает просто и безопасно управлять своими финансами. Это легкий и моментальный доступ к безналичным расчетам, свобода в осуществлении платежей и причастность к мировому cashless-тренду. Попробовать предоплаченную карту можно, купив ее в магазинах по указанным на карте адресам или заказав на сайте.

Visa інша — предоплаченная карта формата card-to-go от финтех-сервиса Uplata и МПС Visa, выпущенная в мае 2019 года.

Uplata — украинский платежный финтех-проект, работающий с 2015 года, с возможностью оплат более 1500 сервисов и услуг, который отвечает стандарту безопасности данных платежных карт PCI DSS, с развитой сетью ПТКС для приема платежей.