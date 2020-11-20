Пришла пора изменить правила игры: MSI презентует серию видеокарт SUPRIM
Компания Micro-Star International готова явить этому миру особенный премиальный продукт, который перевернет ваше представление о ПК-индустрии. Это флагманские видеокарты SUPRIM – результат десятилетий разработок инженеров MSI.
Печатная плата новых видеокарт продолжает традиции высокопроизводительного дизайна MSI с усиленными схемами, отборными компонентами и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 30, который обеспечивает захватывающие игровые приключения и позволяет создавать высококачественный контент. Система охлаждения TRI FROZR 2S контролирует температуру и дает видеокарте поддерживать невероятную производительность. Три вентилятора TORX FAN 4.0, радиатор с функцией Airflow Control, тепловые трубки и бекплейт эффективно поглощают и рассеивают тепло от компонентов, обеспечивая превосходное охлаждение.
Сочетание высокой эффективности теплопередачи TRI FROZR 2S с бесшумной оптимизацией вентиляторов и ребер радиатора делает видеокарты SUPRIM очень тихими, если не сказать бесшумными.
Внешне SUPRIM оформлена в стиле, что отражает современный активный образ жизни. Полированный алюминий на корпусе кулера и задней панели придает видеокарте жесткий, серьезный вид. RGB подсветку можно настроить с помощью Dragon Center и Mystic Light, чтобы получить миллионы цветов и несколько крутых динамических эффектов. В комплекте к видеокарте вы найдете брендированные аксессуары SUPRIM – удобную подставку и стильную игровую поверхность.
Получите больше, чем просто видеокарту, и откройте ее новые возможности с программным пакетом Dragon Center и другими специальными утилитами.
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Характеристики видеокарт MSI SUPRIM
|Модель
GeForce RTX 3090
SUPRIM X 24G
GeForce RTX 3080
SUPRIM X 10G
GeForce RTX 3070
SUPRIM X 8G
|Графический процессор
|NVIDIA® GeForce RTX™ 3090
|NVIDIA® GeForce RTX™ 3080
|NVIDIA® GeForce RTX™ 3070
|Интерфейс подключения
|PCI Express® Gen 4
|PCI Express® Gen 4
|PCI Express® Gen 4
|Ядра
|10496 юнитов
|8704 юнитов
|5888 юнитов
|Частота
Максимальная производительность: 1875 МГц (Dragon Center)
Разгон: 1860 МГц
(GAMING & SILENT Mode)
Максимальная производительность: 1920 МГц (Dragon Center)
Разгон: 1905 МГц
(GAMING & SILENT Mode)
Максимальная производительность: 1920 MHz (Dragon Center)
Разгон: 1905 MHz
(GAMING & SILENT Mode)
|Скорость памяти
|19.5 Gbps
|19 Gbps
|14 Gpbs
|Память
|24GB GDDR6X
|10GB GDDR6X
|8GB GDDR6
|Шина памяти
|384-bit
|320-bit
|256-bit
|Вывод
DisplayPort x 3 (v1.4a) /
HDMI 2.1 x 1
DisplayPort x 3 (v1.4a) /
HDMI 2.1 x 1
DisplayPort x 3 (v1.4a) /
HDMI 2.1 x 1
|Потребление энергии
|420Вт
|370Вт
|280Вт
|Разъемы питания
|8-pin x 3
|8-pin x 3
|8-pin x 2
|Доступность в продаже
|Доступна к предзаказу
|Доступна к предзаказу
|В продаже с декабря