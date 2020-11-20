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Пришла пора изменить правила игры: MSI презентует серию видеокарт SUPRIM P

Пришла пора изменить правила игры: MSI презентует серию видеокарт SUPRIM

Пришла пора изменить правила игры: MSI презентует серию видеокарт SUPRIM


Компания Micro-Star International готова явить этому миру особенный премиальный продукт, который перевернет ваше представление о ПК-индустрии. Это флагманские видеокарты SUPRIM – результат десятилетий разработок инженеров MSI.

Пришла пора изменить правила игры: MSI презентует серию видеокарт SUPRIM

Печатная плата новых видеокарт продолжает традиции высокопроизводительного дизайна MSI с усиленными схемами, отборными компонентами и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 30, который обеспечивает захватывающие игровые приключения и позволяет создавать высококачественный контент. Система охлаждения TRI FROZR 2S контролирует температуру и дает видеокарте поддерживать невероятную производительность. Три вентилятора TORX FAN 4.0, радиатор с функцией Airflow Control, тепловые трубки и бекплейт эффективно поглощают и рассеивают тепло от компонентов, обеспечивая превосходное охлаждение.

Пришла пора изменить правила игры: MSI презентует серию видеокарт SUPRIM

Сочетание высокой эффективности теплопередачи TRI FROZR 2S с бесшумной оптимизацией вентиляторов и ребер радиатора делает видеокарты SUPRIM очень тихими, если не сказать бесшумными.

Внешне SUPRIM оформлена в стиле, что отражает современный активный образ жизни. Полированный алюминий на корпусе кулера и задней панели придает видеокарте жесткий, серьезный вид. RGB подсветку можно настроить с помощью Dragon Center и Mystic Light, чтобы получить миллионы цветов и несколько крутых динамических эффектов. В комплекте к видеокарте вы найдете брендированные аксессуары SUPRIM – удобную подставку и стильную игровую поверхность.

Пришла пора изменить правила игры: MSI презентует серию видеокарт SUPRIM

Получите больше, чем просто видеокарту, и откройте ее новые возможности с программным пакетом Dragon Center и другими специальными утилитами.

Правила игры меняются сегодня! Оформите предзаказ на видеокарту MSI SUPRIM прямо сейчас эксклюзивно в магазине TELEMART.UA и заберите ее уже 27 ноября. 

Характеристики видеокарт MSI SUPRIM

Модель

GeForce RTX 3090 

SUPRIM X 24G

GeForce RTX 3080 

SUPRIM X 10G

GeForce RTX 3070 

SUPRIM X 8G

Графический процессорNVIDIA® GeForce RTX™ 3090NVIDIA® GeForce RTX™ 3080NVIDIA® GeForce RTX™ 3070
Интерфейс подключенияPCI Express® Gen 4PCI Express® Gen 4PCI Express® Gen 4
Ядра10496 юнитов8704 юнитов5888 юнитов
Частота

Максимальная производительность: 1875 МГц (Dragon Center)

Разгон: 1860 МГц

(GAMING & SILENT Mode)

Максимальная производительность: 1920 МГц (Dragon Center)

Разгон: 1905 МГц

(GAMING & SILENT Mode)

Максимальная производительность: 1920 MHz (Dragon Center)

Разгон: 1905 MHz

(GAMING & SILENT Mode)

Скорость памяти19.5 Gbps19 Gbps14 Gpbs
Память24GB GDDR6X10GB GDDR6X8GB GDDR6
Шина памяти384-bit320-bit256-bit
Вывод

DisplayPort x 3 (v1.4a) /

HDMI 2.1 x 1

DisplayPort x 3 (v1.4a) /

HDMI 2.1 x 1

DisplayPort x 3 (v1.4a) /

HDMI 2.1 x 1

Потребление энергии 420Вт370Вт280Вт
Разъемы питания8-pin x 38-pin x 38-pin x 2
Доступность в продажеДоступна к предзаказуДоступна к предзаказуВ продаже с декабря

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