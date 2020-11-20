Пришла пора изменить правила игры: MSI презентует серию видеокарт SUPRIM

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Компания Micro-Star International готова явить этому миру особенный премиальный продукт, который перевернет ваше представление о ПК-индустрии. Это флагманские видеокарты SUPRIM – результат десятилетий разработок инженеров MSI.

Печатная плата новых видеокарт продолжает традиции высокопроизводительного дизайна MSI с усиленными схемами, отборными компонентами и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 30, который обеспечивает захватывающие игровые приключения и позволяет создавать высококачественный контент. Система охлаждения TRI FROZR 2S контролирует температуру и дает видеокарте поддерживать невероятную производительность. Три вентилятора TORX FAN 4.0, радиатор с функцией Airflow Control, тепловые трубки и бекплейт эффективно поглощают и рассеивают тепло от компонентов, обеспечивая превосходное охлаждение.

Сочетание высокой эффективности теплопередачи TRI FROZR 2S с бесшумной оптимизацией вентиляторов и ребер радиатора делает видеокарты SUPRIM очень тихими, если не сказать бесшумными.

Внешне SUPRIM оформлена в стиле, что отражает современный активный образ жизни. Полированный алюминий на корпусе кулера и задней панели придает видеокарте жесткий, серьезный вид. RGB подсветку можно настроить с помощью Dragon Center и Mystic Light, чтобы получить миллионы цветов и несколько крутых динамических эффектов. В комплекте к видеокарте вы найдете брендированные аксессуары SUPRIM – удобную подставку и стильную игровую поверхность.

Получите больше, чем просто видеокарту, и откройте ее новые возможности с программным пакетом Dragon Center и другими специальными утилитами.

Правила игры меняются сегодня! Оформите предзаказ на видеокарту MSI SUPRIM прямо сейчас эксклюзивно в магазине TELEMART.UA и заберите ее уже 27 ноября.

Характеристики видеокарт MSI SUPRIM