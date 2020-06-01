Присоединяйтесь к IT-команде: условия работы в QATestLab

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Если вы заняты поиском работы в IT-сфере, стремитесь к постоянному обучению, саморазвитию и повышению уровня своей компетентности, то сотрудничество с QATestLab для вас. Компания уже больше 15 лет работает в сфере независимого тестирования программных продуктов и предлагает соискателям привлекательные вакансии.

Отзывы в компании QATestLab: на что могут рассчитывать сотрудники?

QATestLab — активно развивающаяся компания, офисы которой находятся в 9-ти городах Украины (включая главный офис в Киеве). Для реализации крупных проектов нужны новые кандидаты, поэтому штат постоянно расширяется. Соискатели могут рассчитывать на такие условия:

Конкурентная зарплата. В компании ценят ответственное отношение к своей работе и желание развиваться, поэтому предлагают в ответ достойную мотивацию.

Гибкий график, который дает возможность самостоятельно организовать рабочий день.

Соцпакет. Для сотрудников предлагается официальное оформление, предоставляются оплачиваемый отпуск и больничные.

QATestLab также дает шанс соискателям, у которых еще нет опыта работы в IT. Для них Тренинговый центр компании проводит бесплатные онлайн-курсы «Основы тестирования программного обеспечения».

О работе в QATestLab: есть ли возможность роста внутри компании?

В QATestLab возможности развития неограниченны. Расти можно как вертикально (из junior-специалиста до senior-специалиста или team lead), так и горизонтально (уйти из мануального тестирования в автоматизированное). Для этого созданы все условия — сотрудники могут посещать различные вебинары, тренинги, конференции за счет компании.

Мотивированные работники —главная ценность компании, поэтому HR-политика нацелена на то, чтобы предоставить возможность не только карьерного, но и личностного роста. В офисе проводятся бесплатные курсы английского языка, а собственная библиотека QATestLab насчитывает более сотни книг, что также предоставляет массу вариантов для саморазвития.

Отзывы сотрудников в QATestLab: забота о комфорте специалистов

Руководство QATestLab и кураторы команд лояльно подходят к работникам и заботятся об их физическом и психологическом здоровье.

В течение рабочего дня сотрудник может отвлечься, поиграв в пинг-понг, повисев на турнике, пообщавшись с коллегами за чашечкой кофе. Неформальная атмосфера позволяет чувствовать себя спокойно. Также в офисы организована доставка обедов, которые оплачиваются компанией.

Возможность ближе познакомиться с коллективом и выстроить хорошие взаимоотношения с коллегами дают регулярные тимбилдинги. Компания часто проводит тематические ивенты, которые нацелены на создание дружественной атмосферы в команде.

Как попасть в команду?

Люди без опыта работы могут сдать вступительный тест и попасть на бесплатный онлайн-курс “Основы тестирования ПО”. Есть шанс получить оффер после успешного окончания курса. Это особенно актуально для студентов, которые в скором времени закончат обучение.

Поиск работы после окончания университета довольно проблематичен — как правило, работодатели не спешат рассматривать резюме кандидатов без соответствующих знаний и опыта. Поэтому лучше позаботиться о своем будущем уже на 4-5 курсе и обеспечить себе карьерный старт. Тем более, что на курсе преподают практикующие специалисты, которые могут поделиться не только информацией, но и собственным опытом.

Если же необходимые навыки и опыт уже есть, стоит откликнуться на одну из вакансий и получить приглашение на первое собеседование. Не бойтесь пробовать — все в ваших руках!