ПриватБанк выпускает карты для фрилансеров с индивидуальным дизайном





ПриватБанк совместно с сервисом Freelancehunt регулярно проводит акции по выпуску бесплатных карт с индивидуальным дизайном для фрилансеров из Украины. 2 декабря стартовала уже третья подобная активность по выпуску карт Mastercard: первые две со схожей механикой были реализованы с картами MasterCard и Visa.

Любой зарегистрированный пользователь ресурса, как заказчик, так и исполнитель, может получить персонифицированную карту с уникальным дизайном бесплатно. По данным ПриватБанка, его услугами пользуются более 400 тысяч IT-специалистов и фрилансеров. Согласно последней статистике Freelancehunt, платежными картами ПриватБанка рассчитываются 72,15% заказчиков сервиса, а получают оплату 88,27% исполнителей.

Как фрилансерам получить призы и карты Mastercard c дизайном от Freelancehunt

Для фрилансеров — участников акции, помимо карт, предусмотрены ценные призы:

гарнитуры Apple AirPods 2019;

сертификаты Rozetka на 1000 грн;

портативные батареи Xiaomi;

брендированные зонты.

Призы разыгрываются на каждом этапе акции. Сама акция проводится в три этапа со 2 декабря 2019 по 2 марта 2020 года, каждый из которых длится 1 месяц.

Чтобы получить подарки, необходимо выполнить следующие условия:

быть зарегистрированным на Freelancehunt в качестве фрилансера;

работать на сервисе по схеме безопасного сотрудничества с резервированием средств через Сейф;

осуществлять выводы средств на карту Mastercard от Приватбанка, общая сумма которых должна составлять не менее 2000 грн на каждом этапе акции;

осуществить 3 и более транзакции с любых карт Mastercard от Приватбанка, включающие оплату товаров или услуг.

Mastercard с дизайном от Freelancehunt для всех пользователей

Кроме того, любой пользователь ресурса во время действия акции может бесплатно получить карту Mastercard от ПриватБанк с эксклюзивным дизайном, фото и возможностью бесконтактной оплаты. Для оформления карт использованы фирменные стикеры Freelancehunt, которые специально разработаны для общения фрилансеров на площадке и в канале Telegram.

О ПриватБанке

ПриватБанк является самым крупным банком Украины, и среди фрилансеров он также пользуется наибольшей популярностью. Кроме того, по результатам ежегодного рейтинга ведущих банков страны, ПриватБанк стал лучшим украинским онлайн-банком. Поэтому неудивительно, что удаленные специалисты отдают предпочтение использованию именно электронных сервисов, поскольку это позволяет им работать из любой точки мира и не привязываться к определенному рабочему месту.

О Freelancehunt

Freelancehunt — одна из ведущих фриланс-площадок в СНГ. Сегодня здесь зарегистрировано около 700 тыс. пользователей. Из них более 175 тыс. — это заказчики, которые ищут специалистов для выполнения своих проектов в области IT и других сферах бизнеса, и более 500 тыс. — исполнители.

Площадка предоставляет большое количество сервисов для наиболее эффективного взаимодействия заказчиков с фрилансерами, среди которых есть Сейф — безопасное сотрудничество с резервированием средств, Бизнес Сейф — для юридических лиц, которые оплачивают с расчетного счета, а также Конкурсы — позволяющие выбирать не исполнителя для работы, а лучшую работу из готовых вариантов.