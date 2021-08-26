ПУМБ до свого 30-річчя дарує: депозити, банківські картки та Apple Watch





Банк ПУМБ — ровесник незалежної України. 30-річчя — чудовий привід для святкування. У відеопривітанні до свята ПУМБ приховав секретні коди, за допомогою яких можна виграти цінні подарунки. Серед них — 3 депозити на суму 30 тис. грн кожен, 3 ексклюзивні металокерамічні картки VIP-класу із 30 тис. гривень на рахунку та 3 Apple Watch Series 6.

Для участі у святкуванні необхідно здійснити 4 прості кроки:

Перейти на сайт за посиланням.

www.30razom.pumb.ua/gr1hl6out

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Знайти та занотувати приховані коди

Зареєструвати код. Необхідно зазначити: ім’я, номер телефону, код. Кожен учасник може зареєструвати від 1 до 3 унікальних кодів протягом дії акції. Що більше кодів зареєстровано — то більше шансів виграти подарунки.

УВАГА! Факт реєстрації кодів на сайті означає, що учасник ознайомився, а також повністю і безумовно погодився з усіма умовами і правилами акції.

Шукайте приховані коди та реєструйте на сайті в період з 24.08 по 01.09 включно. Розіграш відбудеться за допомогою ресурсу Random.org, імена переможців будуть оголошені не пізніше 03.09.2021 року, згідно з офіційними правилами акції.

ПРО ПУМБ

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) — ровесник незалежної України. ПУМБ входить до переліку НБУ системно важливих банків країни. Також ПУМБ є одним із п’яти банків, уповноважених на зберігання запасів готівки НБУ, та входить до ТОП-5 банків за розміром депозитного портфеля фізичних осіб. За підсумками 1 кварталу 2021 року міжнародне рейтингове агентство Fitch присвоїло ПУМБ максимально високий рейтинг, рівний рейтингу держави. Банку довіряють 1,6 млн клієнтів — фізичних осіб і 75 тис. корпоративних клієнтів. 40 із ТОП-100 найбільших компаній України — клієнти банку.