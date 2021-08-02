realme оголосив дату початку продажів одразу трьох флагманів у своїх цінових категоріях: realme 8, realme 8 pro, realme GT





Сьогодні realme, найбільш динамічний бренд смартфонів у світі, оголосив старт продажів на ринку України одразу трьох новинок: realme 8 — 10 серпня з акційною ціною 6999 грн, 16 серпня надійдуть у продаж з спеціальними цінами 8499 грн realme 8, та 17999 грн realme GT.

Моделі realme 8 та 8 Pro належать до найуспішнішої на сьогоднішній день лінійки смартфонів середнього цінового сегмента. При випуску цих смартфонів компанія використовувала стратегію dual Flagship — подвійного флагмана. Вихід відразу двох телефонів на різних платформах MediaTek Helio G95 і Snapdragon 720G, став відмінним стратегічним ходом бренду для залучення більшої кількості шанувальників. На 8 Pro встановлена ​​вдосконалена версія чіпсету, що чудово зарекомендував себе на 7 моделі — Snapdragon 720G. А ось на realme 8 стоїть процесор Helio G95 з системою рідкого охолодження — найпродуктивніший для смартфонів ігрового рівня. Цей 8ми ядерний чіп і графічний процесор ARM G76 забезпечать вам високу продуктивність, комфортний геймінг без перегріву, гальмування та відмінну графіку.

Автономність обох апаратів також на висоті. Якщо у 8-ки батарея в 5 000 мАг наповнюється швидкою 30-ватної зарядкою Dart Charge за 65 хвилин, то 8 Pro може похвалитися акумулятором місткістю 4500 мАч і 50-ватною зарядкою SuperDart, готовою повернути вас до роботи всього за 47хв. до 100% і до 50% заряду — всього за 17 хвилин. Є режим реверсивної зарядки для використання в якості павер-банку. Обидві моделі підтримують режим супер-енергозбереження.

Камера realme 8 складається з основного блоку на 64 Мп, надширококутного 8-Мп з кутом огляду 119 °, макромодуль 2 Мп для зйомки з відстані 4 см і монохромний модуль 2 Мп для створення стильних портретів. Є просунуті режими для креативних фото і відео. Оновлений режим нічної зйомки допоможе робити яскраві і чіткі фотографії при недостатньому освітленні. Одночасна зйомка на основну і селфі-камеру дозволить зробити оригінальний відеоряд в режимі даблвью.

А ось встановлена ​​на realme 8 Pro камера, заснована на удосконаленому датчику Samsung HM2 108MP другого покоління 1 / 1,52 дюйма, обіцяє вивести смартфон в лідери в області фотографії. Переваги використання інноваційної камери: більш чітка якість фотографій, навіть при яскравому освітленні; збалансована загальна експозиція з яскравими фарбами і чіткими деталями як в яскравих, так і в темних областях; технологія з’єднання 9-в-1 пікселів і максимальною роздільною здатністю 12000 × 9000 для забезпечення кращої якості зображення; висока чіткість зуму завдяки новій технології In-Sensor Zoom, просунутий нічний режим.

Що до realme GT – це найдешевший флагман на базі однокристальної системи Snapdragon 888. Флагманська платформа новинки на 20% швидше і на 50% енергоефективніше попередниці. гealme GT оснащено найшвидшою оперативною пам’яттю LPDDR5 і флеш-пам’яттю UFS 3.1. Смартфон набирає більш 750 000 балів в AnTuTu. Він отримав сучасний 6,43-дюймовий екран AMOLED роздільною здатністю FHD + з частотою оновлення зображення 120 Гц, два датчики зовнішньої освітленості на передній і задній панелях, стереодинаміки, підтримку Hi-Res Audio. GT має роз’єм 3,5 мм для підключення навушників і вдосконалений вібромотор. Смартфон оснащено датчиками зображення роздільною здатністю 64 Мп (Sony IMX682), 8 і 2 Мп, а також фронтальною камерою в 16-мегапікселів. realme GT доповнили системою тривимірного рідинного охолодження нового покоління, яка дозволяє ефективно знижувати температуру корпусу як при роботі, так і при зарядці. Акумулятор ємністю 4500 мАг підтримує швидку зарядку SuperDart на 65 Вт. Від нуля до ста він заряджається за 35 хвилин.