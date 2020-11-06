realme празднуют: 50000000 продаж и звание «наиболее быстрорастущего бренда смартфонов» в мире

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realme — компания с самым быстрым в мире ростом среди брендов смартфонов

30 октября 2020 года издание Counterpoint Research назвало китайского производителя смартфонов и AI-гаджетов realme компанией с самым быстрым в мире ростом среди брендов смартфонов. За 3-й квартал 2020 realme удалось достичь отметки в 50000000 продаж. Благодаря аккумуляции энергии молодежи, которая является основой фанатов и покупателей realme, компания превзошла мировых конкурентов и достигла показателя в 50000000 продаж всего за 9 кварталов.

Кроме этого, realme удалось достичь рекордного уровня квартальных продаж в 14,8 миллионов. А с результатом в 132% прироста QoQ в 3-м квартале компания превзошла все ожидания аналитиков.

Согласно материалам Counterpoint, темпы роста объема поставок realme показывают «самый быстрый скачок в росте среди основных мировых производителей».

Компания realme достигла отметки в 50 миллионов продаж благодаря тому, что пользуется успехом среди молодежи всего мира. Бренду удалось завоевать внимание юных пользователей в разных странах и культурах.

«Realme удалось стать одним из топ-5, даже топ-3 брендов на ключевых мировых рынках, включая Индию, Индонезию, Бангладеш, Филиппины и другие страны Южной Азии», утверждает аналитик издания Counterpoint Кумар Абхилаш.

Источник: Counterpoint

Источник: Counterpoint

Компания realme уже зарекомендовала себя на рынке как бренд, предлагающий технологии высокого уровня, оформленные в трендовом дизайне по доступной цене. Как прокомментировал аналитик Кумар Абхилаш:

«Благодаря созданию доступных продуктов премиум-класса, а также беспрепятственному цифровому шопингу и поддержке пользователей в различных странах, компания realme стала наиболее устойчивым брендом во время и после пандемии».

Безупречный имидж realme и высокая репутация продуктов задают тренды, которые способствуют формированию доверия потребителей и их осведомленности о бренде.

«Философия realme заключается в том, чтобы решиться прыгнуть на первый план инноваций, дизайна и цены. Мы хотим, чтобы молодые люди могли идентифицировать себя с нашим продуктом», — делится Скай Ли, генеральный директор realme.

Несмотря на то, что компания realme существует всего 2 года, она уже успела выиграть 5 ведущих международных наград за дизайн и сотрудничала с известными дизайнерами мирового уровня в пределах Realme Design Studio. Компания также известна инновациями в технологиях, ведь одной из первых использовала процессор Snapdragon 865 / 765G и представила 64-мегапиксельную камеру на телефоне.

Международная команда realme и ДНК компании позволяют бренду расти очень быстро. Как и ядро ​​ее целевой аудитории, компания realme не боится завоевывать новое и уже сумела расшириться до 61 рынка во всем мире. Всего за 2 года существования бренд вошел в топ-5 брендов на более чем 13 мировых рынках и занимает 7 место в мировом рейтинге.

Данные официально предоставлены компанией realme

Кроме телефонов, бренд realme предлагает пользователям разнообразные продукты AI of Things (AIoT), например, умные гаджеты в сферах аудио- и видеотехники, а также лайфстайл-продукты, которые органично становятся частью диджитализированной жизни молодежи. В Индии компания realme продала более 1 миллиона индивидуальных аудиоустройств, достигнув первого места по доле рынка во 2-м квартале 2020 года. На сегодня realme выпустила более 50 продуктов AIoT в 2020 году, планируя удвоить их количество в 2021 году. Благодаря технологиям realme молодые люди могут решиться прыгнуть в будущее, которое обеспечит им жизнь на полную.