Роботи віртуальної присутності GoBe для бізнесу вже в Україні





В українських офлайн-магазинах з’явилася актуальна новинка – роботи-асистенти віртуальної присутності GoBe Robots.

У чому їхня перевага? Перебуваючи на відстані десятків, сотень чи навіть тисяч кілометрів, покупці відвідують фізичні магазини, спілкуються з продавцями, роздивляються й тестують товари на вітринах, і, звичайно ж, купують. Для цього покупці користуються роботами. Як? Дізнайтеся з цієї статті!

Перше впровадження роботів GoBe в Україні здійснила компанія QUADRO.ua. Робот з’явився в найбільшому в Європі авторизованому магазині DJI у Києві. Незабаром асистенти віртуальної присутності почнуть працювати у авторизованих магазинах DJI в Одесі та Львові.

Як працює GoBe Robots?

Уявіть, Ви сидите вдома чи в офісі та хочете подивитися на новинки, що привезли в офлайн-магазин, розташований за 700 км від Вас. Єдиний варіант, який Ви мали раніше, − інтернет-магазин. Але всі ми знаємо недоліки онлайн-покупок. Фото і відео не дає ефекту «прийшов, вибрав, протестував, купив». Сьогодні цей ефект може створити робот. Отже, Ви віртуально переноситесь у магазин, а далі – все, як зазвичай: ходите магазином, оглядаєте товари на вітринах, спілкуєтеся з експертами наживо − повна реальність.

Кому корисні роботи GoBe?

«Цей робот дає Вам можливість бути присутнім у будь-якому місці, у магазині, офісі чи державній установі без необхідності витрачати час на дорогу туди й назад, — зазначив Тарас Трояк, співзасновник компанії QUADRO.ua, — в майбутньому вдосконалені моделі таких роботів матимуть більшу свободу пересування і зможуть долати значні відстані, наприклад, у повітрі».

Роботи GoBe використовуються не тільки в офлайн-магазинах. Це ефективний інструмент комунікацій наживо для сервісних центрів, комерційних компаній, навчальних та лікувальних закладів, державних установ. Через GoBe Robots можна управляти компанією: проводити наради, контролювати виробничі процеси тощо.

Великий та середній бізнес. Особливо корисним робот GoBe Robots буде компаніям, в яких виробничі потужності та офіси розташовані на значній відстані, часто – за кордоном. Керівництво і ключові клієнти матимуть можливість спостерігати за виробничими процесами, ефективніше спілкуватися з колегами й покупцями. На відміну від традиційних рішень, коли великий екран закріплений на стіні, а учасники статично розташовуються за столом, GoBe забезпечує рухливість у межах приміщення, даючи змогу оглядати об’єкти з різних сторін. Роботи GoBe дають змогу економити значні кошти та робочий час, замінюючи відрядження співробітників відеоконференціями.

Медичні установи. Ці роботи також можуть використовуватися в медичних установах. Родичі й колеги замість особистого відвідування палат матимуть можливість спілкуватися з пацієнтами, не піддаючи їх і себе ризику.

Для лікарів використання роботів-асистентів віртуальної присутності означає розширення потенціалу телемедицини − проведення віддалених консультацій профільних фахівців, надання допомоги в критичних ситуаціях, що виникли в неробочий час.

Пам’ятки культури, мистецтво. У музеях і на виставках, підключившись до робота віддалено, відвідувачі отримають свободу переміщення між експонатами, зможуть обрати зручний та цікавий ракурс огляду.

Технічний бік

Зовнішній вигляд. На самохідній платформі встановлена стійка з 21,5-дюймовим чутливим до дотику екраном, камерами, мікрофоном та динаміками. Завдяки їм можна бачити обличчя віддаленого співрозмовника та спілкуватися з ним.

Звук. Аудіосистема спроєктована так, щоб гасити відлуння, що виникає в приміщеннях. Гучність регулюється в широкому діапазоні, що дає змогу створити ефект як конфіденційних перемовин, так і спілкуватися з великою авдиторією.

Рух. Для управління рухом робота не потрібно встановлювати додатки або використовувати додаткове обладнання, необхідно лише мати комп’ютер з аудіосистемою й камерою та web-браузер. Система максимально проста: напрямок руху задається курсором, швидкість регулюється пересуванням повзунка. Для безпечного руху доступний вид на підлогу безпосередньо перед роботом та з боків від нього. Крім того, в GoBe є LIDAR і 3D-камера, що визначають наявність перешкоди (в тому числі зі скла) і допомагають об’їхати його. Робот вміє розпізнавати сходинки й не падає з них.

Живлення. GoBe живиться від літій-іонного акумулятора, заряду якого вистачає приблизно на 8 годин роботи.

Конфіденційність. Коли мова про використання роботів для прийняття управлінських рішень, на переговорах, у державних установах та лікарських закладах, важлива гарантія безпеки даних. GoBe Robots гарантує, що конфіденційна інформація не потраплять у чужі руки. Система працює через Інтернет, трафік шифрується й не може бути просто розшифрований, оскільки ключі містяться в пам’яті робота й не передаються каналами зв’язку.

Хто створив робота

GoBe Robots випускає компанія з м. Оденсе, що в Данії. Це дочірній підрозділ корпорації Blue Ocean Robotics, який розробляє, виробляє й продає роботів у 50 країнах по всьому світу. Серед замовників GoBe Robots: консалтингова агенція Prophet, медична компанія Miramont Family Medicine, архітектурно-будівельна компанія OAC Services Microsoft Research та навiть Microsoft Research, підрозділ всесвітньо відомого IT-гіганта.

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