Роботы-уборщики ECOVACS: Как выбрать свою модель в 2020 году





Мы, компания ECOVACS – один из лидеров на рынке робототехники для дома. Наши разработчики создают роботизированную технику для уборки дома, которая поможет вам отдыхать, пока роботы убирают. Мы стремимся сделать свои интеллектуальные устройства максимально производительными и доступными. Для того чтобы ваш дом оставался безупречно чистым, а у вас было больше времени заниматься тем, что вы любите, мы составили следующее руководство по покупке робота-пылесоса. Наша умная домашняя робототехника станет неотъемлемой частью всех умных домов в будущем.

Сегодня по всему миру роботы-пылесосы стали успешно заменять переносные и стационарные модели. И тенденция к развитию этих девайсов продолжается. Последние модели значительно улучшены по сравнению с первыми: они ориентируются в пространстве, строят карту, а некоторые даже оснащены искусственным интеллектом. Эти машины обеспечивают большую чистящую мощность, удобство и долговечность.

Советы по покупке робота-пылесоса

Независимо от того, есть ли у вас ковер, паркет или домашние животные, найдется робот-пылесос, который удовлетворит все ваши потребности. С появлением усовершенствованных мощных моделей, очень многие задумываются над приобретением функционального роботизированного помощника. Выбор подходящей модели – задача не из простых. Поэтому следует принимать решение исходя из следующих параметров:

Конкретных характеристик вашего дома. Наверняка у вас есть ковры, плитка, паркет, линолеум и так далее. А еще домашние животные, шерсть которых постоянно приходиться убирать с полов и мебели. При первой покупке робота-пылесоса, необходимо оценить масштабы уборки вашего дома и выбрать ту модель, которая справиться с самой затребованной задачей. Будь-то сухая или влажная уборка, или же и та, и та, чистка ковров от шерсти и т.д.

Бюджета. Вы можете выбирать между недорогими девайсами и моделями премиум-класса. Однако будьте готовы обойтись без некоторых популярных функций в моделях более низкого ценового уровня, таких усиленный турборежим, плавающая щетка, вибрирующая пластина для идеальной уборки пола, видеотрансляция и т.д.

Дополнительных опций девайсов. Хотите ли вы отправлять команды через приложение или голосом? Может быть и то, и другое? Многие роботы-пылесосы используют сопутствующие приложения, которые упрощают их управление и планирование работы. Некоторые обладают функцией программирования уборок на целую неделю.

Наше руководство поможет вам определиться с покупкой хорошего робота-пылесоса, снабженного теми функциями, которыми вы реально будете пользоваться.

Если вы хотите, чтобы ваш дом был безупречно чистым, то присмотритесь к моделям из линейки с технологией OZMO: умный насос подает воду только во время влажной уборки и останавливает ее, чтобы не было луж.

Роботы-пылесосы из семейства Deebot OZMO

Уже более 20-ти лет мы работаем в области робототехники и создаем роботов для облегчения жизни. Что же отличает роботов ECOVACS DEEBOT от устройств других компаний? Подробнее рассмотрим преимущества каждой модели:

Deebot OZMO 900 – лучшее соотношение цены и функционала среди роботов-пылесосов Ecovacs. Идеальный вариант для владельцев одноэтажных жилищ и квартир, убирает на одном заряде 150 м². Робот-пылесос оснащен последним поколением умной навигации SmartNavi 3.0, которая сканирует пространство и создает в приложении карту. На карте вы можете обозначить территорию для уборки, а также виртуальные границы: робот и близко не приблизится к детской зоне или к лежаку вашего питомца. Робот-пылесос также автоматически возвращается на базу подзарядки и продолжает уборку с места ее окончания. Столкновения с мебелью и падения с лестницы всех роботов DEEBOT – исключены. В них встроены датчики, которые помогают опознавать преграды и обходить их. Если после отпуска вы хотите вернуться в чистый дом, то запустите уборщика с любой точки мира через фирменное приложение. Также в вашем смартфоне вы можете следить за износом комплектующих, настраивать режимы и многое другое.

Deebot OZMO 950 – идеальная модель для многоэтажных домов, убирает на одном заряде 250 м². Имея функцию многоэтажного картографирования, он подойдет для владельцев жилищ большой площади, так как строит карты до 3 этажей. Девайс выполняет сухую и влажную уборку одновременно, оставляя после работы идеально очищенную поверхность. Использование умных датчиков поможет определить тип покрытия и обходить ковры во время влажной уборки, а при их сухой чистки — увеличивая мощность всасывания. Также робот оснащен улучшенной плавающей щеткой, которая очищает стыки в полу до 4 мм и усиленным турборежимом. В режиме пользователя вы можете выбирать приоритетные зоны уборки.

Deebot OZMO T8 AIVI – наш премиальный флагман – робот уборщик с камерой, искусственным интеллектом и уникальным на рынке лазером, строит карты до 3 этажей. Совершенная инновация в сфере робототехники. С ним вам не нужно подготавливать помещение перед уборкой: робот распознает даже самые мелкие детали и обходит их в процессе уборки. Камера также позволяет мониторить работу девайса в онлайн-режиме через приложение.

Deebot OZMO T8 AIVI имеет усовершенствованную технологию влажной уборки OZMO Pro, которая состоит из пластины, что моет пол с помощью высокочастотной вибрации 480 колебаний / мин. Робот чистит пол даже от стойких пятен, не оставляя разводов и луж. Имеет также усиленный турборежим, что делает его еще более эффективным для уборки загрязнений. Не бойтесь за сохранность вашего ковра: робот автоматически переключается между режимами сухой и влажной уборки в зависимости от типа поверхности.

Все еще сомневаетесь, нужен ли робот-пылесос для квартиры? Возможности роботов кажутся невероятными? Вы можете испытать их в любой момент. Мы предоставляем возможность киевлянам взять доступную модель на тест-драйв перед покупкой. Также можете посмотреть и другие модели роботов для пола и для мойки окон.

Уверены, вы будете в восторге от их возможностей. После покупки такого помощника у вас будет только одна забота: куда потратить кучу свободного времени?