Самая долгожданная игра за последние годы “Cyberpunk 2077” уже в Цитрусе

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Даже 2020 год приносит хорошие новости. Выход игры «Cyberpunk 2077» — главная из них для мира гейминга.

Спустя 8 лет ожидания, нескольких перенесённых релизов и тысячи различных догадок, миру предстанет поистине шикарная игра.

«Cyberpunk 2077» — видеоигра в жанре action RPG в стиле киберпанк, разработанная польской студией CD Project RED на игровом движке REDengine 4.

Разработчики постарались на славу: критики уже оценили «Cyberpank 2077» в 91 балл из 100.

По предварительной информации игроки примеряют на себя роль наёмника V, при желании можно менять внешность и пол персонажа. В игре есть 3 класса персонажей: NetRunner, Techie и Solo. Каждый из них обладает широким арсеналом дальнобойного и рукопашного оружия.

Никаких загрузочных экранов (исключая быстрое перемещение), зато есть мини-игра для взлома и возможность отнять у противника оружие. От пуль остаются следы, а окружение разрушается.

Также присутствует возможность пройти игру без убийств.

9 декабря Цитрус отправит первые диски своим покупателям. Это значит, что наши клиенты насладятся масштабами и детализацией Night City сразу же в день релиза!

Ну и конечно, мы не оставим наших геймеров без приятных плюшек. Каждому покупателю вернём кэшбек 5% на покупку игр и аксессуаров для Sony PlayStation.

А теперь затаим дыхание и начинаем обратный отсчёт. 10, 9, 8…..