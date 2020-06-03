Смотреть онлайн ТВ на Ланет.TV. Украинское телевидение онлайн

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Современное и удобное онлайн-телевидение вместе с Ланет.TV. Ваши любимые украинские и зарубежные каналы в одном сервисе.

В последние годы кабельное телевидение постепенно отходит на второй план. На замену ему появилось современное интернет ТВ. Стремительное развитие технологий и появление все новых гаджетов и приложений привело к тому, что сегодня мы не мыслим свою жизнь без Интернета. Так почему бы не смотреть телевизор онлайн?

ТВ онлайн — это ваши любимые ТВ каналы на любом устройстве, которое имеет подключение к Интернету. Простая настройка, удобное пользование и высокое качество изображения и звука — вот почему сейчас удобно смотреть каналы онлайн.

Какие еще преимущества имеет интернет-телевидение?

Возможность смотреть онлайн любимые фильмы, сериалы, телепередачи, где бы вы не находились: дома, на работе, в транспорте, в очереди — везде, где есть подключение к Интернету. Каналы онлайн доступны на любом количестве устройств. Забудьте о компромиссах, не портите семейную атмосферу спорами о том, что посмотреть. Благодаря онлайн ТВ дети могут смотреть мультфильмы, мужчины — футбол, а женщины — любимый сериал. Удобная телепрограмма. Забудьте о бесконечном переключении каналов: с ТВ онлайн вам всегда доступна ТВ программа и анонс любой трансляции.

Чтобы получить все это, достаточно подключить Ланет.TV — сервис онлайн-телевидения, который транслирует все украинские и многие зарубежные каналы. С ним вы можете смотреть фильмовые, развлекательные, познавательные, детские, спортивные и эфирные передачи. Пользователям также доступна программа ТВ, функция паузы трансляции и другие дополнительные возможности.

Как смотреть ТВ через Интернет?

Для подключения к телевизору с функцией Smart TV необходимо только подключение к Интернету и установленное приложение. Если ваш телевизор не обладает такой функцией, вам понадобится приставка Android TV.

Чтобы смотреть телевидение онлайн на компьютере или ноутбуке, просто зайдите на сайт Ланет.TV и оформите подписку на интересующий вас пакет каналов.

Каждому пользователю при первом подключении доступен тестовый режим просмотра, а также 100% кэшбэк от первого заказа. Подключите ТВ онлайн и будьте в курсе всех самых главных новостей, смотрите прямой эфир спортивных соревнований и премьерные показы фильмов.

ТВ программа поможет найти информацию и детальное описание текущих или будущих передач. С Ланет.TV всегда приятно провести вечер за просмотром любимых каналов — смотрите онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие.