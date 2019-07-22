Стиль — в деталях: Eldorado рекомендует яркие решения от производителей смартфонов

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Производители гаджетов сегодня сконцентрировались не только над улучшением скорости работы телефона, разработкой нового функционала и совершенствованием камер, но и над дизайном. Каждый человек хочет подчеркнуть свою индивидуальность. И смартфон, как гаджет, который практически всегда на виду, является важной частью образа. Вашему вниманию небольшой обзор моделей, которые дополнят ваш стиль.

В этом году Samsung выпустил Galaxy M21 4/64GB с обтекаемым корпусом, который комфортно ложиться в руке и обеспечивает легкое управление смартфоном. Уникальный дизайн реализован благодаря глянцевым материалам с эффектом 2.5D. Модель выпущена в трех цветах: черный — для приверженцев классики, синий — для модников следующих трендам Panton, и яркий зеленый — для любителей нестандартных решений.

Но стильный дизайн — далеко не единственное преимущество Galaxy M21 4/64GB. Смартфон оснащен 48-мегапиксельной главной камерой, которая сохранит малейшие детали и поможет создавать яркие фото в любое время суток. Для пейзажной съемки предусмотрена 8-мегапиксельная широкоугольная камера, а сделать уникальные кадры с размытием фона можно с помощью 5-мегапиксельного датчика глубины.

Еще одна фишка телефона: аккумулятором с запасом 6000 мА/ч, заряда которого хватит для активного использования смартфона в течении двух дней.

Что касается железа, то в смартфоне встроен 8-ядерный процессор, предусмотрено 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб — внутренней, плюс внешний накопитель до 512 Гб, которые обеспечат достаточно места для загрузок, публикаций и потоковых трансляций.

По секьюрности: отпечаток пальца с тыльной стороны и технология распознавания лица, которые стали неотъемлемыми элементами современных смартфонов.

Еще одна модель от Samsung — это Galaxy A51 4/64GB White с ярким 6.5-дюймовом sAMOLED экраном с FHD+ разрешением. Тонкая рамка и максимальная площадь полезного пространства позволяет максимально насладиться контентом.

Ритмический узор на экранной теме Galaxy A51 гармонично сочетается с элегантными пастельными тенями черного, белого или красного цвета. Премиальный блеск задней панели дополняет общую стилистику смартфона, идеальная эргономика которого позволяет комфортно держать его в руке.

Смартфон, помимо четырех камеры для фото с глубокой перспективой, имеет фронтальную камеру 32МП, которая гарантирует четкие снимки в высоком разрешении.

Еще одна отличительная черта — встроенная в смартфон на аппаратном и программном уровнях платформа Samsung Knox, которая гарантирует защиту устройства с момента включения.

Стильная новинка-2020 от HUAWEI смартфон Y5p 2/32GB с безрамочным HD-экраном 5,45 дюйма. Компактный размер корпуса позволяет управлять смартфоном одной рукой, а оптимальное соотношение сторон обеспечивает комфортную навигацию.

Huawei Y5p доступен в трех цветах — «Черном» (Midnight Black), «Синем» (Phantom Blue) и «Зеленом» (Mint Green). Для создания последних двух оттенков применялся специальный процесс окрашивания в три слоя, что создало эффект сияющего корпуса. Кстати, все цвета модели представлены в магазине бытовой электроники Eldorado.

В смартфоне предусмотрено 32 ГБ памяти и имеется тройной слот для 2 nanoSIM-карт, и SD-карты памяти до 512 ГБ. Huawei Y5p поддерживает до 17 часов непрерывного воспроизведения видео или до 13 часов непрерывного пользования 4G-интернетом. Т.е. смартфоном точно можно пользоваться целый день.

Еще одно преимущество этой бюджетной модели: интеллектуальная функция разблокировки смартфона с помощью распознавания лица Face Unlock. Усовершенствованный алгоритм за доли секунды предоставляет доступ к устройству для владельца. Huawei Y5p получил «из коробки» интерфейс EMUI 10.1 на базе последней версии Android. EMUI 10.1 поддерживает ряд системных оптимизаций и интуитивных функций для еще лучшего пользовательского опыта. Простой режим (Simple Mode) увеличивает иконки и размеры шрифтов для упрощения интерфейса.

Еще одна новинка от HUAWEI смартфон P40 lite 6/128GB, в котором продумана каждая деталь. Корпус сделан из стекла, благодаря чему смартфон имеет флагманский вид. так приятно лежит в руке. Цветовая палитра также не оставит равнодушными любителей ярких красок: черный, розовый, зеленый и белый. Фронтальная камера располагается внутри безрамочного экрана так, что ни один миллиметр не потрачен впустую. А благодаря расположенному на боковой грани сканеру отпечатков пальцев вы можете разблокировать смартфон мгновенно.

Камера с четырьмя объективами позволяет создавать яркие снимки: 48 Мп основная камера сочетает последовательно снятые кадры в один детализированный снимок, 8 Мп ультраширокоугольная камера — обеспечивает поле обзора 120° и прекрасно подходит для съемки пейзажей, макрокамера фокусируется на объектах, расположенных на расстоянии 4 см, а ToF-камера – обеспечивает натуральное размытие фона на портретах

Благодаря мощному энергоэффективному процессору Kirin 810 и аккумулятору емкостью 4 200 мА*ч смартфон будет работать целый день без дополнительной подзарядки, даже если вы будете играть в «тяжелые» игры на максимальных настройках. Но если вы забыли зарядить его ночью, не переживайте. Просто поставьте смартфон на зарядку, пока завтракаете, и смартфон зарядится на 70% за полчаса.

Конечно, нельзя обойти вниманием смартфон iPhone 11 64GB, который представлен в целом ряде от желто-бананового до нежно-сиреневого. Две камеры смартфона вынесены на отдельную квадратную прозрачную платформу, что не перегружает гаджет. Мощный процессор iPhone и аккумулятор увеличивают время полезного использования смартфона и при этом тратить меньше времени на подзарядку.

Передняя и задняя стеклянные панели iPhone 11 сделаны из особо прочного стекла, которое закалено методом двойного ионного обмена и гарантирует дополнительную защиту гаджету. Кроме того, смартфон лучше защищён от воды: он выдерживает погружение на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут — вдвое глубже, чем iPhone XS.

Подчеркнуть свой стиль с помощью смартфона — легко. Тем более что сейчас есть яркие модели на любой вкус и бюджет. Выбирайте — что больше подходит именно вам и заказывайте яркие гаджеты в магазине бытовой электроники Eldorado.ua.