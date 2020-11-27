Супер низкие цены от Omega TV и подарок — новая приставка
Невероятную акцию ко дню Черной пятницы, подготовило для Вас онлайн-телевидение Омега ТВ. Подобная выгода бывает лишь раз в году. На сайте omegatv.ua вы можете увидеть счетчик, который покажет сколько еще предложение будет активно.
Что вы получаете:
Возможность получить годовою подписку тарифа Максимум по цене Базового
- Экономия 588 грн
- Больше 200 телеканалов, вместо стандартных 135
- Возможность подключить до 5 устройств в одном пакете
К тому же, если успеете оформить подписку – получите в подарок современною приставку для просмотра ТВ. Никаких лишних расходов.
Это отличная возможность смотреть интерактивное телевидение целый год, совершенно не думая о постоянных платежах. Да ещё и с помощью новой приставки.
Подробнее вы сможете узнать на сайте Omega TV.
Такая акция действует лишь один раз в год, поэтому стоит поспешить и не пропускать уникальную возможность.
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