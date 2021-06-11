Техніка Apple від магазину Eplio





На сучасному ринку з продажу та обслуговування електроніки Apple інтернет-магазин Eplio вже більше п’яти років. Це не просто звичайний маркет. Тут у тому числі запропонують повний комплекс сервісних послуг. Для співпраці з Eplio обрані виключно перевірені та надійні партнери, які постачають сертифіковану продукцію з гарантією.

Знаходиться магазин у Харкові. В Eplio представлений величезний асортимент гаджетів: планшети, смартфони, ноутбуки.

Асортимент Eplio

Тут представлені виключно оригінальні товари, не реалізуються вироби, що пережили ремонт, або відновлені. Разом з тим в Eplio допоможуть з вибором та оперативною відправкою в будь-яку локацію України дійсно якісного гаджета.

На полицях даного інтернет-маркету можна знайти товар:

б/в;

новий.

Всі пристрої ретельно тестуються, обов’язково забезпечені гарантією, яка підтверджена письмово.

Покупець обов’язково піде з магазину з кращою продукцією. До того ж, якщо знадобиться настройка або ремонт гаджета, в Eplio завжди підуть назустріч.

Про ціни

Вражає і вартість оригінальної продукції. З розкидом цін можна ознайомитися на офіційному сайті маркету (як і дізнатися про вигідні акційні пропозиції, систему знижок).

Так, розуміючи, що для багатьох користувачів айфон – задоволення не з дешевих, компанія Apple випустила бюджетну, з більш простою начинкою, версію iPhone XR. І в Eplio раді запропонувати такий товар покупцям.

Про способи доставки

Товар, що зацікавив покупця, слід зарезервувати. Ця опція безкоштовна, виконується на вибір одним із способів. Можна:

залишити замовлення на інтернет-майданчику маркету;

замовити продукцію через соціальні мережі (тобто звернутися в магазин таким чином);

зателефонувати (контакти надані на сайті).

По місту товар доставляється безкоштовно при замовленні на певну суму (вона уточнюється у менеджерів Eplio).

Доступна послуга безкоштовної доставки в найближчий до замовника маркет Eplio.

Продукція, що доставляється по Харкову кур’єром, повинна бути оплачена: передбачається повна передоплата на банківську карту.

У межах країни доставка Новою Поштою також буде безкоштовною, якщо покупцем здійснена повна передоплата.