Техніка Haier у Цитрусi надихає дизайном і інтелектом





Побутова техніка може викликати почуття захоплення своїм дизайном і технологічністю.

Техніка Haier ідеально вписується в модний інтер’єр і надихає на створення в будинку особливої ​​атмосфери. Таку стильну пральну машину захочеться показати друзям. Обладнану стильним холодильником і технікою, що вбудовується, кухню, захочеться сфотографувати в Інстаграм і похвалитися.

Новинка в Україні та №1 в світі *

Бренд створено в 1984 році як завод з виробництва холодильників на базі технологій німецького бренду Liebherr. Зараз заводи, індустріальні парки і R & D центри компанії розташовані по всьому світу.

* Haier визнаний №1 в світі за версією Euromonitor International Limited з продажу в категоріях: холодильники, пральні машини, кондиціонери. Це техніка, яка забезпечує бездоганну і ефективну роботу без перерви.

В Україні Haier був представлений вперше в 2020 році відкриттям двох Haier Shop в Цитрусі.

Якщо стиль, то Haier. Якщо Haier, то в Цитрусі!

Haier — світовий лідер у виробництві великої побутової техніки. У Цитрусі представлені новітні моделі пральних машин, холодильників та іншої крупної та дрібної побутової техніки. На побутову техніку Haier діє загальна гарантія 3 роки, а при покупці в Haier Shop у Цитрусі — цілих 5 років.

Побачити і закохатися з першого погляду можна в Haier Shop у Цитрусі:

Київ, вул. Хрещатик, 29 (2 поверх)

Одеса, вул. Віце-адмірала Жукова, 17/19 (2 поверх)

Незабаром відкриття третього Haier Shop в Цитрусі у Львові.

Haier на citrus.ua: https://www.citrus.ua/uk/actions/esli-haier-to-v-citruse/

Haier Shop в Цитрусі — це 225 кв.м простору з ключовими позиціями асортименту великої побутової техніки та телевізорів: холодильники, пральні та сушильні машини, варильні поверхні, духові печі, витяжки, а також дрібна побутова техніка (чайники, тостери, блендери і т. д.).

На побутову техніку Haier діє загальна гарантія 3 роки і при покупці в Haier Shop в Цитрусі — цілих 5 років. Також діє 12 років гарантії на всі двигуни, а на двигуни з прямим приводом (як у пральних машин) — довічна гарантія.

Чим надихають пральні машини Haier

У пральних машинах Haier використовується брендова запатентована технологія — Dual Spray — функція ретельного змиву пінки від порошку з дверцят, завдяки чому манжети і внутрішня поверхня скла люка завжди залишаються чистими.

За допомогою програми освіження парою будь-який одяг, навіть та, яку не можна прати в пральній машині, буде приведена в порядок: пар видалить запахи, поверне колишню форму і розгладить складки.

А завдяки антибактеріальній обробці манжетів і люка, в пральній машині завжди дотримується гігієна: не розвиваються цвіль і грибок.

В асортименті Haier є пральна машина з двома барабанами, один з яких — сушить білизну. Його можна відразу ж після прання скласти в шафу, що істотно заощадить час на класичній сушінні і прасування. Так само і гроші, адже більше не потрібно докуповувати додаткову сушильну машину. Також ця техніка управляється зі смартфона.

Ще одна корисна функція пральних машин Haier — можливість дозавантаження в перші 20 хвилин прання. До речі, завдяки збільшеному розміру дверцята, в барабан поміститься навіть плед!

На пральні машини Haier діє загальна гарантія 3 роки і при покупці в Haier Shop в Цитрусі в Києві (Хрещатик, 29) та Одесі (Віце-Адмірала Жукова, 17/19) — цілих 5 років!

Чим надихають холодильники Haier

У всіх моделях холодильників Haier використовується технологія TotalNoFrost, що забезпечує відсутність криги в відділеннях і на продуктах. Більше немає необхідності в ручному розморожуванні!

Висувні морозильні камери в серії холодильників 3D дозволяють із зручністю зберігати продукти, а складні полки — напої. Огляд вмісту одним рухом руки і економія електроенергії — не потрібно спочатку відкривати двері морозилки, потім діставати ящик (незручно і довго (пішов холод)).

Роздільне зберігання різних продуктів (м’ясо / риба, овочі / фрукти). 3D дизайн холодильника відмінно вписується в сучасний інтер’єр кухонь: широкі висувні ящики нижнього корпусу кухонь виглядають в єдиному стилі з висувними ящиками морозильної камери холодильника.

Важлива перевага холодильників Haier — технологія охолодження морозильної камери, функції суперохолодження і суперзаморозки.

У всі холодильники вбудований антибактеріальний турмаліновий модуль, він забезпечує іонізацію і знезараження повітря. Це позбавляє від неприємних запахів, гарантує більш гігієнічне а, значить, і більш тривале зберігання продуктів.

На все холодильники Haier діє загальна гарантія 3 роки і при покупці в Haier Shop в Цитрусі в Києві (Хрещатик, 29) та Одесі (Віце-Адмірала Жукова, 17/19)) — 5 років! І діє розширена 12 років гарантії на всі двигуни.

Чим надихають телевізори Haier

Безрамковий дизайн телевізорів Haier дозволяє отримати максимум занурення в зображення і безмежне задоволення від перегляду. Їх сучасний зовнішній вигляд гармонійно впишеться в будь-який інтер’єр.

Завдяки офіційному Android TV ви отримаєте не тільки простий і елегантний інтерфейс, але і доступ до ігор і додатків з магазину Google Play і YouTube на великому екрані.

За допомогою голосового управління знайти фільм, серіал, дізнатися прогноз погоди або відкрити настройки простіше простого — просто зробіть голосовий запит Google Асистенту.

До групи компаній Haier входять преміальні бренди побутової техніки: Haier, Casarte, Leader, GE Appliances (США), Fisher & Paykel (Нова Зеландія), AQUA (Японія) і Candy (Італія).

Haier включає в себе 11 науково-дослідних центрів, 25 промислових зон, 122 заводу і 106 маркетингових центрів.

Головна особливість преміального сегменту — особливий підхід до кожного покупця. Ідеологія бренду ZERO DISTANCE — нульова дистанція зі споживачем. Продукція кастомізується під індивідуальні потреби кожного фаната якісної техніки. Це — унікальний сервіс для України.