Телефонный заказ в OnTaxi можно отслеживать на карте

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Сервис OnTaxi усовершенствовал способ заказа авто по звонку на номер 2000. После создания поездки пользователи получают SMS со ссылкой на заказ. По ссылке можно не только узнать детали заказа, статус и данные об автомобиле, но и отследить движение водителя прямо на карте. Ссылка быстро открывается в браузере любого смартфона, даже если приложение OnTaxi не установлено.

Скриншоты со смартфона открытой ссылки в браузер выглядят так:

Кроме статусов заказа, информации о водителе, есть возможность выбрать язык страницы, а также перейти на Google Play или App Store.

Тем, кому не удобно открывать ссылку в браузере, лучше скачать приложение. Там не только удобнее отслеживать движение авто, но и можно прочитать комментарии о водителе, посмотреть оценки, фото, узнать время подачи.

Также у юзеров приложения есть еще одно существенное преимущество. Кешбек 5% начисляется с любого способа заказа и со всех поездок в классе Стандарт и выше, но вот потратить его можно только в приложении.

Напомним, что OnTaxi работает в 8 городах Украины. Сервис имеет лидирующие позиции в Харькове. Конкурирует с Uklon и Uber в Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье.