Tenda представила «космічну» серію Wi-Fi маршрутизаторів

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Модельний ряд виробника поповнився супер-потужними новинками

Tenda, виробник мережевого обладнання для дому та офісу, представила нову серію Wi-Fi маршрутизаторів. Це — Tenda AC19, AC21 та AC23. Сумарна швидкість передачі даних для новинок «космічної» серії сягає 2100 мбіт/с., що цілком достатньо для створення швидкої та потужної мережі вдома.

Tenda AC23 – це потужний двохдіапазонний гігабітний WiFi маршрутизатор для створення стабільної бездротової мережі у великих помешканнях, адже надає можливість під’єднання для 35 клієнтських пристроїв.

Процесор 28нм 1ГГц у поєднанні з процесором 500МГЦ забезпечить більш швидку обробку даних та оптимізує роботу мережі. Сім потужних зовнішніх антен забезпечать проникнення сигналу через перешкоди та підвищать ефективність мережі.

Вбудований підсилювач для частоти 2,4 та 5ГГц значно підвищує «проникнення» сигналу через перешкоди, елімінуючи «мертві» WiFi зони і створює потужну і стабільну бездротову мережу у всьому помешканні.

Tenda AC21 – це гігабітний WiFi маршрутизатор, що працює у двох діапазонах, підтримує технологію 802.11ac wave2 та здатен забезпечити сумарну швидкість передачі даних до 2033мбіт/с. (2.4ГГц — 300мбіт/с., 5ГГц — 1733мбіт/с.).

Цей потужний пристрій оснащений 6-ма зовнішніми антенами з підсиленням 6dBi, що забезпечить більш потужний WiFi сигнал та широке покриття. Дизайн маршрутизатора нагадує українську вишиванку.

AC19 — це дводіапазонний гігабітний бездротовий маршрутизатор, оснащений 4-ма антенами, підтримує технологію 4X4 MU-MIMO для діапазону 5 ГГц, що забезпечує більш широке покриття та високу швидкість WiFi мережі, ніж маршрутизатори з технологією 3X3 MU-MIMO. Сумарна швидкість передачі даних для двох діапазонів складає 2100 мбіт/с.

Завдяки чотирьом зовнішнім антенам з підсиленням 6dBi, сигнал «проникає» через перешкоди для створення потужної і стабільної домашньої мережі.

Tenda AC19 оснащений USB портом, що дозволяє надавати віддалений доступ до зовнішнього жорсткого диска для скачування великих файлів, доступу до принтера. Також надає можливість створити локальний FTP сервер за допомогою під’єднання жорсткого диска до AC19. Користувач може ділитись зі своїми рідними HD фільмами, переглядати фото у будь-який зручний час.

Підтримка протоколу IPv6 дозволяє АС19 значно знизити час на передачу даних і мінімізувати часові лаги, щоб забезпечити надійне інтернет-з’єднання під часу HD стримінгу чи онлайн ігор.

Усі пристрої «космічної» серії оснащені додатковими функціями для більш комфортного використання. Це – перенесення даних аккаунту користувача, чорний та білий списки, Wi-Fi розклад, гостьова мережа та технологія Beamforming+.

Більш детально з новою серією можна ознайомитись на сайті Tenda.