Tenda представила маршрутизатори з підтримкою новітнього стандарту

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Впровадження технології Wi-Fi 6 почалося минулого року, і популярність подібних пристроїв зростатиме наступні роки.

Компанія Tenda представила бездротові маршрутизатори з підтримкою WiFi 6. Це моделі – Tenda ТХ3 та ТХ9 Pro.

Швидкість передачі даних у маршрутизатора Тенда TX9 Pro удвічі більша, ніж у роутерів стандарту AC. Так, сумарна швидкість для двох діапазонів сягає 2976Мбіт / с .: для 2,4 ГГц — 574 Мбіт / с., і 2402 Мбіт / с. для відповідно. Також даний пристрій здатен надати доступ до бездротової мережі для більшої кількості клієнтів.

Такі функції як BSS Coloring, TWT і потужний процесор з 4-ма антенами призначені для більш ефективної обробки різних типів трафіку одночасно від декількох клієнтів. Підвищення пропускної спроможності мережі і велика площа покриття — також можна зарахувати до переваг новинки. До додаткових функцій можна віднести підвищений захист мережі, енергоефективність і «проникнення» сигналу через перешкоди.

Таким чином, BSS Coloring значно знижує рівень перешкод у роботі частот, покращує рівень використання спектру та ефективності зв’язку.

Протокол IPv6 здатний підтримувати більшу кількість IP-адрес. Доступ до мережі інтернет з перетворення мережевих адрес може скоротити час передачі даних між пристроями та серверами.

Також є «молодша» модель з підтримкою AX стандарту – це Tenda TX3.

Сумарна швидкість передачі даних для двох діапазонів становить до 1775 Мбіт / с. (2,4 ГГц — 574 Мбіт / с., І 1201 Мбіт / с. Для 5ГГц). Завдяки потужному 4-х ядерного процесора 1,5 ГГц бездротова мережа здатна витримати великі навантаження.

Технології MU-MIMO + OFDMA значно підвищують ефективність роботи WiFi мережі, дозволяють підключитися більшій кількості клієнтів одночасно до інтернет-мережі, зменшуючи при цьому час передачі даних, щоб забезпечити плавний перегляд 4К відео і доступ до онлайн ігор без ефекту «завмирання».

Вбудований FEM модуль і підсилювач сигналу забезпечать стабільність роботи для декількох клієнтів одночасно і значно збільшать площу покриття сигналом, що дозволить користувачеві насолоджуватися стабільною роботою бездротової мережі в будь-якому зручному місці.

Новинки очікуються у кінці червня 2021 року. У майбутньому компанія планує розширити лінійку AX маршрутизаторів.

Детальніше з маршрутизаторами стандарту WiFi 6 можна ознайомитись на сайті виробника Tenda.