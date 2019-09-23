Tenda представила маршрутизаторы для дома и бизнеса

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Tenda Украина обновила линейку WiFi маршрутизаторов, представив новые модели F6, AC7 и W15E.

Tenda F6 оснащен 4-мя внешними антеннами с усилением 5dBi, мощным чипом Qualcomm, а также функцией WiFi timer, которая позволяет сэкономить на потреблении электроэнергии. Четыре встроенные внешние антенны в сочетании с технологией MIMO способны создать быструю и стабильную сеть в небольших и средней площади помещениях.

F6 также можно использовать как расширитель сигнала: соединив два маршрутизатора, можно значительно расширить покрытие wifi сети. Функция WiFi timer позволяет настроить работу wifi сети, и таким, образом, снизить потребление электроэнергии. Tenda F6 выполнен в белом корпусе, имеет тонкий гладкий корпус, простой и стильный дизайн, который подойдет к любому интерьеру.

Настроить F6 очень просто: маршрутизатор автоматически определяет тип соединения. Все, что нужно сделать пользователю дальше, это – следовать пошаговой инструкции.

Tenda AC7 – новинка в линейке двухдиапазонных маршрутизаторов стандарта АС1200. Суммарная скорость в двух диапазонах достигает 1167мбит/с., устройство оснащено 5-тью встроенными внешними антеннами с усилением 6dBi. АС7 обеспечивает полную передачу данных на частоте 5ГГц, где уровень «шума» значительно ниже, а значит способен создать быструю и надежную беспроводную сеть.

AC7 оснащен мощным 28-нм процессором, благодаря которому, можно смотреть HD видео или играть в видео игры без эффекта «замирания».

Благодаря технологии MU-MIMO несколько клиентов могут пользоваться беспроводной сетью одновременно, при этом «не мешая» друг другу. Beamforming+ в сочетании с мощными антеннами и встроенными усилителями обеспечит «прохождение» сигнала через препятствия. Это позволяет наслаждаться интернет-соединением в любом уголке квартиры.

АС7 оснащен функцией копирования данных, то есть пользователь может очень легко перенести данные аккаунта со старого маршрутизатора, и таким образом, быстро получить доступ к беспроводной сети. АС7 – мощный и быстрый wifi маршрутизатор, способный создать беспроводную сеть в небольших и средних помещениях.

W15E – это решение для малого и среднего бизнеса, так как устройство способно обеспечить доступ к интернет сети для большого количества клиентов одновременно, позволяет разумно распределять пропускную способность между клиентами, использует самые популярные VPN протоколы для шифрования и передачи данных, а также оснащен 4-мя WAN портами. W15E способен создать стабильную и мощную беспроводную сеть для посетителей кафе, ресторанов, гостиниц.

Как и все маршрутизаторы Tenda, настроить и управлять F6, AC7 и W15E можно с помощью легкого и интуитивно понятного приложения Tenda App, который можно скачать через Google Play или AppStore.