Tenda представила новинку с функцией «умной» приоритезации трафика

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АС8 – полнофункциональный маршрутизатор для создания домашней Wi-Fi-сети

Tenda расширила линейку беспроводных маршрутизаторов, представив новинку — АС8. Это двухдиапазонный роутер стандарта АС1200, оснащенный полноценными гигабитными портами для создания Wi-Fi сети в жилых помещениях до 90 кв.м.

АС8 имеет прочную пластиковую конструкцию и целостный уникальный дизайн, напоминающий крыло. Если посмотреть на устройство сверху, то оно может напомнить жемчужную раковину. Легкий и компактный, не занимает много места. На передней панели есть один многоцветный LED индикатор, сообщающий о состоянии работы устройства.

Устройство работает в двух диапазонах — 2,4 и 5 ГГц, суммарная скорость передачи данных составляет 1163 Мбит/с.

Маршрутизатор оснащен функцией «умной» приоритезации трафика, объединяющей работу двух диапазонов в одну Wi-Fi сеть. Диапазон 5 ГГц является приоритетным. Tenda AC8 сканирует интернет-среду и настраивает сеть на частоту, которую поддерживают устройства пользователя. То есть, если гаджет поддерживает частоту 5 ГГц, он автоматически подключается к этой сети.

Мощный 28 нм процессор Realtek 1 ГГц обеспечит плавную передачу данных и доступ к стабильной и быстрой интернет-сети для стриминга и просмотра видео контента в HD формате без эффекта «замирания».

Tenda AC8, как и другие беспроводные маршрутизаторы Tenda серии AC, оснащен функциями MU-MIMO и Beamforming+, которые отвечают за стабильное покрытие Wi-Fi сети и производительность. Технология MU-MIMO обеспечивает стабильное беспроводное соединение и повышает качество обработки данных, а технология Beamforming расширяет диапазон для устройств Wi-Fi 802.11ac wave2.

Благодаря четырем внешним двухдиапазонным антеннам с усилением 6 dBi и технологии Beamforming, Wi-Fi сигнал «направляется» непосредственно на устройство, чтобы обеспечить стабильное интернет-соединение, даже через несколько препятствий.

Tenda AC8 оснащен функцией IPv6, обеспечивающей защиту от вирусных атак, защищает интернет-соединение, упрощая передачу данных. Также, AC8 требует меньше времени на обработку данных и снижает уровень задержки передачи данных, чтобы обеспечить более стабильную работу беспроводной сети.

АС8 предоставит доступ к интернет-сети без лишних усилий в настройке. Маршрутизатор оснащен функцией перенесения данных. Для этого нужно подсоединить WAN порт старого маршрутизатора к LAN порту АС8. Данные аккаунта пользователя будут перенесены автоматически.

Также в устройстве реализован ряд дополнительных функций, значительно повышающий комфорт от использования устройством.

Очевидно, что АС8 – это хороший выбор, если речь идет о безопасной, надежной и быстрой Wi-Fi сети.

Маршрутизатор оснащен всеми необходимыми функциями, которые отвечают требованиям современного пользователя. Если Вы ищите устройство с хорошим функционалом за умеренную цену, советуем обратить внимание на Tenda AC8. Это, вне всякого сомнения, удачное решение для создания домашней Wi-Fi сети.