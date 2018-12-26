Теперь платежные карты можно покупать и дарить

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Большинство украинцев предпочитают и дарить деньги, и получать их в качестве подарка. Хотя в последние годы это стало пошло, а модно — дарить эмоции (сертификаты, билеты, абонементы). Как не ошибиться с сюрпризом, и не приносить банальный конверт с наличными?! Подарите платежную карту!

С развитием припейда в Украине карта перестала быть исключительно банковским продуктом. За платежной картой теперь не нужно идти в банк и открывать счет — достаточно купить её в магазине и активировать по смс. И это стало отличным поводом подарить деньги креативней, чем просто наличными в открытке.

В мае этого года на рынке появилась предоплаченная карта Visa інша от финтех-сервиса Uplata. Это классический припейд, но отличает его абсолютная доступность. Карту можно приобрести в 1000 точек продаж по Украине или заказать на сайте с доставкой, а также сразу пополнить на необходимую сумму.

Почему стоит дарить предоплаченную карту Visa інша:

вы не прогадаете с подарком — пополните карту на необходимую сумму, и близкие сами потратят её на желаемые покупки;

— пополните карту на необходимую сумму, и близкие сами потратят её на желаемые покупки; срок действия карты — 3 года — её можно использовать в повседневных расчетах, делать и получать переводы, покупать онлайн, оплачивать бесконтактно (Apple Pay, Google Pay);

— её можно использовать в повседневных расчетах, делать и получать переводы, покупать онлайн, оплачивать бесконтактно (Apple Pay, Google Pay); вы подарите безопасность — расскажите близким о фишинговых сайтах и о том, что опасно покупать в интернете кредиткой или зарплатной картой. Припейд с минимальной суммой на балансе снижает риск потерять все сбережения;

— расскажите близким о фишинговых сайтах и о том, что опасно покупать в интернете кредиткой или зарплатной картой. Припейд с минимальной суммой на балансе снижает риск потерять все сбережения; карту можно приобрести для обучения фин. грамотности — ребенок научится планированию финансов и самостоятельности, научится подключать карту к Apple Pay/Google Pay и ответственно относиться к деньгам, а родители смогут в любой момент пополнять счет и контролировать детские расходы;

— ребенок научится планированию финансов и самостоятельности, научится подключать карту к Apple Pay/Google Pay и ответственно относиться к деньгам, а родители смогут в любой момент пополнять счет и контролировать детские расходы; карту можно приобрести для родственников — помогайте родным на расстоянии, совершая мгновенные переводы на карту. Научите родителей оплачивать коммунальные онлайн и экономить время для семьи.

Заказать карту Visa інша с доставкой можно тут.

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