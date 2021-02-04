Тепер страховки, оформлені на hotline.finance, можна додавати в гаманець GPay





Швидше за все, ви знаєте, як швидко та зручно оплачувати товари та послуги через GPay (Google Pay). Тепер ви можете так само швидко додати cтраховку в GPay та зручно її зберігати і користуватись за потреби.

hotline.finance підключив зберігання полісів у гаманці GPay

У травні 2020 року hotline.finance підключив оплату страховок через GPay — на сайті та в додатку hotline.finance. А наприкінці минулого року Google анонсував розширення функціоналу GPay не тільки як платіжного способу, а як мобільного гаманця карток лояльності, квитків, посадкових талонів і купонів.

Після того у січні 2021 року спільно з українським офісом Google, hotline.finance першими в Україні та одними з перших у світі підключили можливість зберегти страхові поліси в гаманець GPay.

Тобто якщо ви оформили на hotline.finance будь-яку страховку від будь-якої страхової компанії, ви можете за один клік додати її у гаманець у смартфоні.

Буквально в один клік в GPay користувач зможе перейти на hotline.finance, щоб продовжити поліс або, наприклад, розширити страхове покриття за полісом автоцивілки. Така зв’язка посилить функції мобільного додатка hotline.finance з управління страховим покриттям, онлайн ануляції поліса або зверненням за страховим відшкодуванням.

Функція доступна в особистому кабінеті в тому числі й для користувачів, які купували поліси раніше.

Як додати страховку в гаманець GPay?