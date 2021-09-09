TicWatch Pro 3 GPS: на що здатен смарт-годинник від Mobvoi





Баланс між роботою та життям, ефективний тайм-менеджмент і усвідомленість – головні теми, які останніми роками активно обговорює громадськість. У сотнях публікацій експерти акцентують увагу на тому, наскільки це важливо для щасливого життя.

Ми, офіційний представник Mobvoi в Україні, розповімо, як такий гаджет, як смарт-годинник допоможе вам знайти баланс між робочими завданнями і особистими цілями.

Власникам Android, що знаходяться в пошуку електронного асистента-помічника, і присвячений цей матеріал. Пропонуємо розібратися, якими своїми функціями смарт-годинник допоможе налагодити правильний розпорядок дня.

Замість телефону

Перша та фундаментальна перевага смарт-годинника – він може замінювати собою телефон в повсякденному житті.

З Mobvoi Pro 3 GPS можна дзвонити і приймати дзвінки, розмовляючи як по гучному зв’язку. Точно так само ви можете прослуховувати і відправляти аудіоповідомлення, як робите це у звичайних месенджерах. Надрукувати відповідь на клавіатурі теж можна, діаметр екрану це дозволяє, але все ж зручніше в даному випадку записувати голосові.

Всі повідомлення з чатів і нагадування з календаря будуть висвічуватись на екрані годинника точно так само, як висвічувалися б у смартфоні. Тільки, користуючись годинником, ви не ризикуєте випадково «зависнути» у соцмережах або новинах.

За допомогою гаджета ви вирішуєте найважливіші ділові завдання і не відволікаєтеся на стрічку новин, перегляд смішних відео і читання лонгрідів. Таким чином, ви можете зосередити всю увагу на робочих цілях і вирішити їх набагато швидше, ніж якби користувалися телефоном в звичному режимі.

Окрему увагу варто приділити функції розумного будильника. Mobvoi Pro 3 відстежує якість вашого сну по варіабельності серцевого ритму і може визначати швидкі і глибокі фази сну. Якщо встановити бажаний час підйому, то будильник розбудить вас саме під час швидкої (більш поверхневої) фази сну і ви будете почувати себе бадьоро.

Також всі користувачі техніки з Wear OS тепер можуть оцінити зручність безконтактної оплати: зовсім нещодавно Google нарешті підключив цю можливість в Україні. Зараз функція NFC в гаджеті буде дуже доречна і ви зможете оплачувати покупки відразу одним тільки годинником, без необхідності діставати гаманець або телефон з сумки.

«Окей, гугл»

Керувати смарт-годинником можна ще простіше, якщо активувати голосового асистента. Досить сказати «окей, гугл» і гаджет одразу ж відреагує. Так можна дізнатися дані про погоду на сьогодні, відповісти на повідомлення, зробити дзвінок, загуглити потрібну інформацію, поставити нагадування або забронювати столик в ресторані.

Якщо дати асистентові команду «нагадай мені про прийоми їжі в 13:00 і 17:00», то в потрібний час на зап’ясті ви відчуєте легку вібрацію і отримаєте повідомлення на екран.

Для порівняння: телефон не завжди знаходиться у нас в руках, тому важливе нагадування можна і пропустити. Годинник же знаходиться на руці постійно, тому з ним у вас більше шансів дотримуватися запланованого режиму.

Особистий тренер

Звичайно, навіть дуже наворочений смарт-годинник не замінить справжнього тренера, однак з Mobvoi Pro 3 буде набагато легше тренуватися самостійно. По-перше, для різних видів спорту є більше 20 режимів: йога, футбол, баскетбол, біг, велотренування, гірський туризм та інші. А якщо користуватися додатком Google Fit, то видів активності буде ще більше: близько 95 різних програм.

По-друге, смарт-годинник цілодобово вимірює пульс, рівень кисню в крові і рахує пройдені кроки. При цьому також можна виміряти рівень стресу і відстежити якість свого сну. Зчитуючи зміни серцевого ритму, гаджет дає розгорнуту картину зі швидких і глибоких фаз сну.

Аналітика після тренувань виводиться в додатку на смартфоні. Там наочніше можна подивитися статистику, поспостерігати за власним розвитком, відзначити досягнення і звернути уваги на слабкі місця.

У Mobvoi Pro 3 можна тренуватися за допомогою встановлених додатків (як Google Fit) або ж завантажувати улюблені (як, наприклад, Strava). Весь комплекс фірмових додатків (TicMotion, TicZen, TicExercise, TicHealth, TicSleep, TicOxygen, TicBreathe, TicNoise) дозволить скласти цілісне уявлення про стан здоров’я, самопочуття, рівень активності та прогрес у вправах.

Якщо постійно оцифровувати свої тренування, з’являється більше мотивації виділяти на них час і справді цілеспрямовано займатися. Коли чітко бачиш свою точку А в конкретних показниках (наприклад, швидкість або серцевий ритм), то набагато легше сформувати собі планку, намітити точку Б і поступово до неї рухатися.

Завдяки комплексу спортивних програм і функцій моніторингу смарт-годинник зможе мотивувати вас приділяти більше часу фізичному розвитку.

Як щодо нестандартних активностей?

Плавання в басейні, поїздка на водному мотоциклі або скелелазіння? Не проблема. Смарт-годинник не боїться води або бруду, тому що захищений від пилу та вологи за стандартом IP68. Це найвищий стандарт при якому у воду можна занурюватися повністю.

Захист від пилу дозволяє відправлятися з годинником в похід, займатися альпінізмом, брати участь в екстремальних командних іграх, ганяти на квадроциклах або проходити квести з перепонами.

Корпус пристрою зроблений з міцного пластику, а ремінець з тактильно-приємного силікону, тому поломок боятись не потрібно і якось особливо доглядати за гаджетом – теж. Після плавання або купання досить запустити функцію «злив води» і готово. Працюючи над цією моделлю, Mobvoi створювали справжнього бойового товариша, особистого асистента і тренера в одному приладі.

Запуск програм — ракета!

Працювати з Wear OS стало зручніше завдяки новітньому процесору Qualcomm – Snapdragon Wear 4100. Якщо в попередніх поколіннях смарт-годинників користувачів бентежило довге завантаження додатків, то на цей раз Mobvoi усунули проблему.

З поліпшеною продуктивністю пристрій швидко реагує, вмикається і запускає потрібні програми. Тепер все точно так само, як і на смартфоні. І, звичайно, це додатковий плюсик для спортсменів, тому що якщо під час бігу потрібно подивитися дані про тренування (наприклад, дистанцію або час), то результат висвітиться без затримок.

Тим, кого раніше турбував цей момент в смарт-годинниках, тепер не варто переживати. Об’єм оперативної пам’яті в Mobvoi Pro 3 – 1 гб. Її вистачає для того, щоб швидко запускати необхідні додатки та функції.

ЖК + AMOLED-дисплей

Основна фішка моделі Mobvoi Pro 3 – подвійний дисплей. Зверху на яскравий сенсорний AMOLED-екран накладається енергозберігаючий РК-дисплей. Щоб заощадити заряд батареї, залишайте тільки ЖК-екран. На ньому відображається час, пройдені кроки, дистанція і пульс, тому в економному режимі годинник можна використовувати ще як фітнес-трекер.

Якщо користуватися гаджетом як простим електронним годинником, то заряду вистачить на 45 днів. Але якщо задіяти сенсорний екран і розумні функції, то час автономної роботи скоротиться і складе максимум 3 дні.

Один з варіантів: активно користуватися AMOLED-екраном, але коли немає явної необхідності – переходити в енергоощадний режим. Так заряд буде триматися аж до 5-7 днів.

Функція перемикання між екранами впливає на час роботи пристрою без підзарядки. А від цього безпосередньо залежить комфорт використання. У Mobvoi Pro 3 така можливість дозволить вам якомога рідше розлучатися з гаджетом.