Топ-5 смарт подарунків на Миколая в КТС





КТС знає про що мріє покоління Z

Новорічні свята для слухняних дітей починаються раніше, адже 19 грудня малеча хоче знайти подарунки та сюрпризи під подушками. Однак, часто батьки найсмачніше залишають на Різдво та Новий рік, а от на Св. Миколая обходяться невеликими презентами. Але, згадайте як ви у дитинстві приходили зранку до школи та розповідали друзям про те, що вам приніс Св. Миколай.

Погодьтеся, якщо подарунком будуть цукерки та мандарини ніхто не захоче про них захопливо розказувати. Щоб бути для своєї малечі найбільш крутими батьками, потрібно знайти те, що справді дивує. І ось тут, безпрограшним варіантом будуть гаджети — саме технології найбільше цікавлять дітей будь-якої статті, віку та сфери інтересів.

Разом з компанією КТС ми підготували 5 варіантів смарт-подарунків, які допоможуть зробити ці новорічні свята незабутніми — хутчіш запам’ятовуйте та обирайте найцікавіше.

Lifestyle-гаджети покоління Z

Все, що ви колись бачили у вухах молоді чи на їх руках — це те, що хочуть мати всі. Навіть дорослі мріють про новенькі Airpods Pro чи Apple Watch, тому не дивно, що й для менших створюють аналогічні пристрої.

Airpods Pro

Після виходу версії Pro, класичні Airpods впали в ціні, але залишилися бажаним подарунком для будь-якої дитини. Для цієї гарнітури існує безліч яскравих аксесуарів, а звук гарантовано буде одним з найкращих на ринку. Для всіх активних дітей і підлітків Airpods будуть крутим сюрпризом, яким можна підкреслити успіхи та мотивувати на нові у наступному році.

Накладні JBL JR 300 BT

У випадку зі звичайними навушниками, компанія JBL підготувала не просто ще одну бездротову гарнітуру, а справжній подарунок для дитини. JBL JR 300 BT більш безпечні для слуху, адже мають накладну конструкцію, а також можуть складатися для зручного перенесення в рюкзаку.

Apple Watch Series 3

А якщо ваша дитина досягла за рік аж дуже високих результатів, наприклад вступила в університет або перемогла у конкурсі, то це відзначити допоможе новий смарт-годинник. Apple Watch третьої серії є балансом між вартістю та можливостями, тому відмінно підходять для подарунка. Своїм знаходженням на руці вони допоможуть завжди пам’ятати про свої перемоги, працювати над собою та досягати ще кращих результатів.

Портативна акустика

Серед колонок, цікавим варіантом є JBL JR POP — зміцнена портативна колонка, яка витримує активний ритм життя дитини.

Смарт-техніка для дому

Для найбільш повсякденних справ, наприклад як чищення зубів, компанія Xiaomi вже зробила розумні гаджети — зубні щітки Xiaomi Soocare. І для дорослих, і для дітей є свої варіанти, які відрізняються оформленням і дизайном.

Гігієна

Розваги

Для дітей завжди можна обирати й іграшки, однак, ще краще, коли ці іграшки розумні. Навіть звичайний кубик Рубіка може бути смарт — Giiker Super Cube i2. Ця головоломка синхронізується зі смартфоном і допоможе корисно проводити час за її вирішенням.

Pet-friendly

А якщо у вашій родині живуть домашні улюбленці, то, навіть вони можуть отримати подарунок — серед розумних гаджетів для тварин можна знайти й смарт-годівнички, поїлки, туалети, лежаки та повідець для прогулянок. Ці пристрої оцінять не тільки “брати менші”, адже гаджети допоможуть піклуватися про своїх улюбленців, навіть коли вас цілий день немає вдома. Pet-friendly філософія, до речі, дуже близька для молоді, а ще й виховує у молодшого покоління почуття відповідальності та вміння піклуватися про інших.

Світ віртуальних розваг

Геймери — це окрема каста людей, бо тільки вони мають стільки азарту до розваг і вміють насолоджуватися боротьбою.

Ігрова консоль

Sony PlayStation — це щорічна мрія геймерів, купівля якої дозволяє навіть дорослим знайти нове хобі.

Якщо ви ще не вирішували хто сьогодні миє посуд на черговому заїзді в Need for Speed, то обирайте PlayStation — безліч цікавих вечорів для сім’ї будуть забезпечені. Не забувайте про необхідну ігрову периферію — геймпади та гарнітури, а для любителів десктопа — мишки та клавіатури.

Мерч

А для справжніх фанатів кіберспорту можна звернути увагу на ігрові фігурки та геймерський одяг — це буде гарна демонстрація свого хобі та подарунок для тих, хто має все необхідне для ігор.

Стильні аксесуари

У світі гаджетів важливу роль відіграють аксесуари — щосезону змінювати смартфон важко, на відміну від чохла. Для гаджетів, які людина носить на собі, наприклад фітнес-браслети, особливо важливо мати кілька ремінців — для різних образів, стилю одягу та настрою. Для бестселера світу фітнес-браслетів Xiaomi Mi Band 4 існує безліч варіантів ремінців Climber, адже можна знайти різні кольори, принти та оформлення. Для справжніх модників можна зібрати цілий набір на тиждень, щоб щодня мати нову деталь образу.

Любителям фотозйомки

Тоді, коли світ заполонили фото та відео, гаджети мають допомагати здійснювати їх зйомку весело та цікаво. На ринку існують спеціальні екшн-камери як приклад Ledgreat Kids Camera — обирайте за віком, який пристрій для фотографування та зйомки підходить вам краще.

А для молодих блогерів можна подарувати трипод Xiaomi Selfie Stick Tripod

— гаджет, який може грати роль звичайної селфі-палки та штатива для зйомки відео.

І головне не забудьте гарно запакувати подарунок — відчуття, коли зриваєш стрічку та папір з невідомого сюрприза збільшує ефект “вау” від самого подарунка та святкового ранку.

Готуйтеся до свят у стилі смарт — КТС бажає чудових подарунків і позитивних емоцій. Переходь за посиланням та обирай подарунок на свій смак!