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Цитрус разыграет Huawei P30 во время презентации смартфона P
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Цитрус разыграет Huawei P30 во время презентации смартфона

Цитрус разыграет Huawei P30 во время презентации смартфона

Уже завтра, 26 марта, Цитрус проведет прямую трансляцию презентации Huawei P30 series на своем YouTube-канале и разыграет новинку в прямом эфире.

Презентация Huawei в Париже 26 марта обещает стать самым громким анонсом весны и потрясти весь мир потребительской электроники. Ожидаемый флагманский смартфон компании — Huawei P30, по слухам, оснащен умопомрачительной камерой с 10-кратным зумом и способной снимать практически в полной темноте. Увидеть прямую трансляцию презентации из Франции с комментариями экспертов Цитруса можно будет на YouTube-канале. По окончании презентации среди подписчиков канала будет разыгран герой прямого эфира — новейший смартфон Huawei P30. Зарегистрируйся по ссылке, чтобы не только первым познакомиться с новинкой, но и получить шанс стать ее обладателем.

По предварительной информации, в серии Huawei P30 ожидаются три модели, работающие под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Все они будут оснащены тройной камерой, великолепной 32-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи, современным дисплеем с каплевидным вырезом, а также будут иметь привлекающие внимание корпуса с новыми градиентными цветами.

Huawei P30 Pro: самое важное

По предварительным данным, Huawei P30 Pro выйдет с диагональю OLED-экрана 6.47 дюймов и соотношением сторон 19.5:9. В смартфоне будут установлены три камеры со светосильной оптикой Leica с матрицами на 40, 20 и 8 мегапикселей. Благодаря дополнительным объективам Huawei P30 сможет делать снимки с 10-кратным оптическим зумом и получать отличные фотографии при съемке в полной темноте! Производитель обещает непревзойденную оптическую стабилизацию изображения во время съемки видео. Сканер отпечатков пальцев новинки будет размещен под поверхностью дисплея. Смартфон поддержит беспроводную зарядку и сам сможет работать беспроводной зарядной станцией. Как сообщается из различных источников, Huawei P30 Pro получит защиту от проникновения пыли и воды, позволяющую выдерживать погружение в воду на глубину до 2 метров на протяжении 30 минут. В смартфоне будут установлены 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объемом от 128 до 512 гигабайт. Помимо стандартных цветов — черного и белого, у смартфона будет два варианта новой градиентной палитры — Aurora Blue и Sunrise Red.

Huawei P30: самое важное

По информации из открытых источников, Huawei P30 с диагональю экрана 6.1 дюйма будет отличаться от Pro-версии меньшим объемом памяти (6 ГБ ОЗУ и только 128 ГБ у встроенного накопителя), но сохранит все главные преимущества старшей версии: тройная камера с различным фокусным расстоянием и оптикой Leica, процессор Kirin 980, сканер отпечатков пальцев под поверхностью дисплея и пылевлагозащиту по классу IP68. Телеобъектив будет поддерживать 5-кратное приближение, а вторую SIM-карту можно будет заменить на карту памяти формата NM (nanoSD) совпадающую по размерам с SIM-картой. Huawei P30 будет поддерживать быструю зарядку. Ожидается, что выпускаться он будет в цветовых вариантах Black, Midnight Blue, Twilight и Pink Gold.

Huawei P30 lite: самое важное

Младшая модель линейки — Huawei P30 lite, по предварительным данным, c диагональю дисплея 6 дюймов будет самой доступной по цене и получит энергоэффективный процессор Kirin 710 с поддержкой искусственного интеллекта, распознаванием сцен и улучшенной ночной съемкой. Его тройная камера, по доступной в сети информации, получит матрицы с 20, 16 и 2 мегапикселями, обеспечивающими лучшее качество съемки в своем классе. Смартфон будет оснащен памятью 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Huawei P30 lite будет поддерживать быструю зарядку и помимо реверсивного порта USB-C получит отдельное гнездо для наушников и гибридный слот для SIM-карт или карты памяти microSD.

«Смартфоны Huawei совершили в прошлом году настоящий прорыв на рынке, предложив покупателям то, что они хотели — высокую производительность, превосходное качество фото- и видеосъемки и привлекательный дизайн с градиентным цветом, положившем начало тренду в отрасли», — отмечают в сети магазинов Цитрус, — «Цитрус уверен в том, что новая серия Huawei P30 станет настоящим подарком для всех ценителей гаджетов благодаря своим впечатляющим техническим возможностям и современному дизайну, создающим безупречный пользовательский опыт».

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