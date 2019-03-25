Цитрус разыграет Huawei P30 во время презентации смартфона

Уже завтра, 26 марта, Цитрус проведет прямую трансляцию презентации Huawei P30 series на своем YouTube-канале и разыграет новинку в прямом эфире.

Презентация Huawei в Париже 26 марта обещает стать самым громким анонсом весны и потрясти весь мир потребительской электроники. Ожидаемый флагманский смартфон компании — Huawei P30, по слухам, оснащен умопомрачительной камерой с 10-кратным зумом и способной снимать практически в полной темноте. Увидеть прямую трансляцию презентации из Франции с комментариями экспертов Цитруса можно будет на YouTube-канале. По окончании презентации среди подписчиков канала будет разыгран герой прямого эфира — новейший смартфон Huawei P30. Зарегистрируйся по ссылке, чтобы не только первым познакомиться с новинкой, но и получить шанс стать ее обладателем.

По предварительной информации, в серии Huawei P30 ожидаются три модели, работающие под управлением операционной системы Android 9.0 Pie. Все они будут оснащены тройной камерой, великолепной 32-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи, современным дисплеем с каплевидным вырезом, а также будут иметь привлекающие внимание корпуса с новыми градиентными цветами.

Huawei P30 Pro: самое важное

По предварительным данным, Huawei P30 Pro выйдет с диагональю OLED-экрана 6.47 дюймов и соотношением сторон 19.5:9. В смартфоне будут установлены три камеры со светосильной оптикой Leica с матрицами на 40, 20 и 8 мегапикселей. Благодаря дополнительным объективам Huawei P30 сможет делать снимки с 10-кратным оптическим зумом и получать отличные фотографии при съемке в полной темноте! Производитель обещает непревзойденную оптическую стабилизацию изображения во время съемки видео. Сканер отпечатков пальцев новинки будет размещен под поверхностью дисплея. Смартфон поддержит беспроводную зарядку и сам сможет работать беспроводной зарядной станцией. Как сообщается из различных источников, Huawei P30 Pro получит защиту от проникновения пыли и воды, позволяющую выдерживать погружение в воду на глубину до 2 метров на протяжении 30 минут. В смартфоне будут установлены 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель объемом от 128 до 512 гигабайт. Помимо стандартных цветов — черного и белого, у смартфона будет два варианта новой градиентной палитры — Aurora Blue и Sunrise Red.

Huawei P30: самое важное

По информации из открытых источников, Huawei P30 с диагональю экрана 6.1 дюйма будет отличаться от Pro-версии меньшим объемом памяти (6 ГБ ОЗУ и только 128 ГБ у встроенного накопителя), но сохранит все главные преимущества старшей версии: тройная камера с различным фокусным расстоянием и оптикой Leica, процессор Kirin 980, сканер отпечатков пальцев под поверхностью дисплея и пылевлагозащиту по классу IP68. Телеобъектив будет поддерживать 5-кратное приближение, а вторую SIM-карту можно будет заменить на карту памяти формата NM (nanoSD) совпадающую по размерам с SIM-картой. Huawei P30 будет поддерживать быструю зарядку. Ожидается, что выпускаться он будет в цветовых вариантах Black, Midnight Blue, Twilight и Pink Gold.

Huawei P30 lite: самое важное

Младшая модель линейки — Huawei P30 lite, по предварительным данным, c диагональю дисплея 6 дюймов будет самой доступной по цене и получит энергоэффективный процессор Kirin 710 с поддержкой искусственного интеллекта, распознаванием сцен и улучшенной ночной съемкой. Его тройная камера, по доступной в сети информации, получит матрицы с 20, 16 и 2 мегапикселями, обеспечивающими лучшее качество съемки в своем классе. Смартфон будет оснащен памятью 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Huawei P30 lite будет поддерживать быструю зарядку и помимо реверсивного порта USB-C получит отдельное гнездо для наушников и гибридный слот для SIM-карт или карты памяти microSD.