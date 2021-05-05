Твоя черга бути smart. realme оголосив дату продажу нових смарт годинників Watch S Pro та Watch S





11 травня 2021 року в Україні стартує продаж двох моделей смарт годинників від realme — realme Watch S і realme Watch S Pro. На початку минулого року realme почав роботу над власною екосистемою 1 + 4 + N, центром якої є смартфон з додатком realme Link. Обидві моделі представлених годинників входять в екосистему бренду і покликані популяризувати смарт годинники, їх можливості в екосистемі, а також прискорити широке впровадження AIoT.

realme Watch S Pro

realme Watch S Pro — перший годинник від realme з нержавіючої сталі, оснащений великим 1,39-дюймовим сенсорним екраном AMOLED з удосконаленим дисплеєм Always-On Display, 15 спортивними режимами, датчиком GPS і великим акумулятором на 420 мАг. Водонепроникність 5 АТМ забезпечує до 30-хвилин захисту під водою на глибині 50 метрів, це перший раз, коли realme Watch може записувати ваші дії під час плавання.

Дизайн

Преміальний зовнішній вигляд realme Watch S Pro забезпечений великим сенсорним екраном AMOLED 3,5 см (1,39 дюйма) і більш ніж 100 стильними циферблатами. При виготовленні цього годинника вперше була використана краща нержавіюча сталь SUL316L. Поверхня відполірована спереду і з боків, а покриття PVD + AF забезпечує чудовий візуальний ефект. Ремінці S Pro виготовлені з високоякісного рідкого силікону, міцного і легкого, як зазначає бренд — ідеально підходить для повсякденного використання. Силіконові ремінці доступні в чорному, синьому, оранжевому і зеленому кольорах, в той час як веганська шкіра буде доступна в коричневому, чорному, синьому і зеленому кольорах.

Екран

realme Watch S Pro укомплектовано великим сенсорним екраном AMOLED з діагоналлю 3,5 см (1,39 дюйма) з високою роздільною здатністю 454 * 454 пікселів (326 пікселів на дюйм) і п’ятьма рівнями яскравості до 450 ніт. Поверхня екрану захищена 2.5D Corning Gorilla Glass, щоб забезпечити плавний і зручніший дотик.

Watch S Pro мають вдосконалений Always-On Display.

Мониторинг здоров’я

Стежити за показниками організму — відмінна можливість подбати про своє здоров’я.. Вбудований в нього високоточний модернізований датчик PPG підтримує цілодобовий безперервний моніторинг серцевого ритму і точно вимірює частоту серцевих скорочень. Годинник визначає частоту пульсу кожні 5 хвилин 24/7 і попереджає користува, якщо пульс занадто високий або занадто низький.

Кількість кисню в крові — це один з найбільш важливих показників фізичного здоров’я. Якщо його рівень дуже низький, це означає, що клітини не можуть отримувати достатньо кисню, що призведе до різних симптомів. Зазвичай для вимірювання кисню в крові потрібне медичне обладнання, але тепер з Watch S Pro можливо контролювати цей показник в будь-який час. Що стосується точності, realme Watch S Pro також досяг досить високого рівня.

Спортивні режими

realme Watch S Pro підтримують 15 спортивних режимів. Наприклад, біг на відкритому повітрі, біг в приміщенні, ходьба на відкритому повітрі, ходьба в приміщенні, їзда на велосипеді на відкритому повітрі, спінінг, піші прогулянки, плавання, баскетбол, йога, веслування, еліптичний тренажер, крикет, силові тренування і безкоштовна тренування . Годинник також може визначати, чи йде користувач або біжить, забезпечуючи точну кількість кроків. Також годинник оснащено і новим режимом плавання. Зазначено, що водонепроникність 5ATM дозволяє realme Watch S Pro витримувати тиск на глибині 50 метрів. Таким чином, тепер можливо записувати дані при водних видах спорту в режимі реального часу, включаючи SWOLF / Ккал / довжину / і т.д. Також realme Watch S Pro відстежує кількість кроків, нагадує про сидячє положення, здійснює моніторинг сну, нагадує про необхідність пити воду і допомагає при медитації.

Високоточний двосупутніковий GPS

realme Watch S Pro оснащено високоточним і малопотужним GPS-датчиком. Він підтримує двосупутнікову локацію, тобто GPS і ГЛОНАСС можуть бути в мережі одночасно. Вбудований GPS може забезпечити незалежну функцію запису треку для бігу, бігу підтюпцем, їзди на велосипеді або пішки.

Акумулятор і зарядка

Годинник поставляються з великою батареєю ємністю 420 мАг, яку вбудовано в корпус. Завдяки високоефективним датчикам і процесорам годинник realme Watch S Pro може працювати до 14 днів, тому вам не потрібно турбуватися про його щоденну зарядку. Магнітна зарядна база в коробці ефективно заряджає годинник до 100% всього за 2 години із допомогою магнітного зарядного футляра.

Інші функції

realme Watch S Pro можна легко підключити до смартфона realme для підтримки відображення дзвінків, SMS і повідомлень сторонніх додатків. Watch S Pro може автоматично розблокувати телефон при наближенні і дистанційно керувати музичним плеєром та камерою на телефоні. Ще одна особливість — відхилення дзвінка. Коли пов’язаний смартфон отримує виклик, номер телефону буде відображатися на годиннику разом з кнопкою відхилення, що дозволяє користувачам відхиляти виклик. realme Watch S Pro може підключатися до realme Link, щоб використовувати всі функції. Можна використовувати додаток realme Link для синхронізації і перегляду повних даних про стан здоров’я прямо на своїх смартфонах, а також отримувати доступ і змінювати налаштування відповідно до переваг в додатку.

Ціна: 3999 грн

Акційна пропозиція з 11.05 до 01.06 3799 грн

Вимірювання проводяться тільки в рекомендаційних цілях і не можуть бути підставою для постановки діагнозу і лікування.

realme watch S

Якість і елегантність

Realme watch S підтримує більш ніж 100 варіантам змінних циферблатів, розроблених у співпраці з відомими дизайнерами. Деталі realme Watch S виготовлені з високоякісних матеріалів: корпус зроблено з міцного і легкого алюмінієвого сплаву 6063, а змінні ремінці — з якісного рідкого силікону. Круглий, скошений екран захищено склом 2.5D Corning Gorilla Glass з олеофобним покриттям. На правій стороні розташовані дві металеві кнопки для доступу до меню, зміні циферблатів, для запуску секундоміра та інших функцій. Пиловологозахист моделі за стандартом — IP 68. Вага годинника всього 48 гр.

Екран

Головна перевага круглого дисплея realme Watch S в порівнянні з попередньою квадратною моделлю — це здатність відображати інформації більше на 157%. Великий кольоровий сенсорний екран діаметром 1,3 «(3,3 см) з високою роздільною здатністю 360 * 360 пікселів (278 PPI) надає яскраве реалістичне зображення навіть під прямими сонячними променями, завдяки автоматичному регулюванню яскравості з п’ятьма рівнями, найвищий з яких — 600 ніт .

Цілодобовий моніторинг стану здоров’я

Одна з основних функцій смарт годиників — це можливість контролювати стан здоров’я свого власника цілодобово. Про безперебійну роботу гаджета подбає батарея ємністю 390 мАг, завдяки якій realme watch S працюють до 15 днів без підзарядки.

Для турботи про ваше здоров’я в арсеналі realme Watch S є: високоточні оптичні датчики серцевого ритму PPG, що підтримують безперервний моніторинг і швидке, точне вимірювання пульсу. Якщо пульс стає дуже високим або дуже низьким, пристрій сповіщає про це свого власника. Годинники надають 16 спортивних режимів тренувань, життєво необхідну в умовах пандемії функцію вимірювання рівня кисню в крові, моніторинг сну, крокомір, вимір калорій, вимірювання дистанції, турбота про дотримання питного режиму і запис досягнень.

realme Watch S є важливим елементом екосистеми realme AIoT. Вони можуть автоматично розблокувати телефон при наближенні до нього, а також дистанційно керувати музичним плеєром і камерою на смартфоні, відображати інформацію про виклик, приймати або відхиляти дзвінки, отримувати розумні повідомлення.

Ціна: 2099 грн

Акційна пропозиція з 11.05 до 01.06 1999 грн

Про компанію realme

realme — технологічний бренд, який спеціалізується на виробництві смартфонів і розумних пристроїв, що змінюють прийняті стандарти. Компанія була заснована 4 травня 2018 року (Національний день молоді Китаю) Скаем Лі разом з групою однодумців з різних країн світу, що мають багатий досвід роботи з мобільними продуктами. realme прагне створювати продукти з високою продуктивністю і стильним дизайном, надавати відмінний сервіс та досліджувати всі технологічні можливості смартфонів.

За результатами дослідження Counterpoint Research, в третьому кварталі 2020 року realme входить в список 7 провідних міжнародних постачальників смартфонів, а кількість користувачів на цей момент досягла 70 мільйонів, завдяки чому компанія вважається самим швидкозростаючим брендом смартфонів у світі.

realme постійно розширює географію присутності, зараз компанія представлена ​​на більш ніж 60 ринках, таких як Китай, Індія, Росія, країни Південно-Східної Азії, Європи і Африки.