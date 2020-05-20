Удобство и максимальная продуктивность — преимущества работы с док-станциями Canyon





Новый стандарт быстрого, универсального, надежного и недорогого подключения всех необходимых пользовательских устройств представляет стремительно развивающийся бренд Canyon, официальным дистрибьютором которого является компания АСБИС-Украина.

При работе с любой техникой (компьютерами, лэптопами, планшетами или смартфонами) вы наверняка ощущали недостаток портов и разъемов для дополнительных устройств. Это происходит из-за того, что производители стремятся к максимальной оптимизации места и веса гаджета, делая его удобным для транспортировки. Решить вопрос подключения большого количества компьютерной периферии помогают мощные, но компактные док-станции Canyon, разработанные под запросы потребителя.

Теперь вы можете подключить любое количество используемых устройств и не терять в производительности своего устройства. Мышка, наушники, дополнительная клавиатура, съемные жесткие диски, колонки, зарядка для смартфона или два внешних монитора. Док-станции Canyon помогут вам управлять своей продуктивностью.

Например, если вы работаете на рабочем ноутбуке, но комплект периферии у вас один и необходимо пересесть за другой компьютер, вы должны отключить каждое устройство по отдельности и потратить время на переподключение. Если у вас есть док-станция Canyon, вы делаете все вышеперечисленное одним легким движением.

Какую док-станцию покупать, если производитель предлагает широчайший ассортимент?

Выбирая док-станцию Canyon, не имеет значения, какая операционная система на вашем устройстве. Все модели совместимы и с Windows, и с MacOS. Но стоит учесть, что есть три модели, разработанные специально для техники Apple. Что их отличает от остальных док-станций? У них есть 2 USB Type-C разъема, которые специально разработаны под MacBook (подключаются в левой нижней панели). Вы можете расширить свои возможности подключения девайсов к технике до 3-х, 5-ти и 8-ми, в соответствии с выбранной моделью ДОК- станции Canyon. Теперь ваш MacBook совместим с любым устройством от флэшки до телевизора.

Отдельного внимания стоит хаб CNS-TDS07DG, поскольку там есть беспроводная зарядка — будущее всех зарядных устройств. Также эта модель обладает технологией быстрой зарядки и возможностью подключения двух внешних мониторов, что будет очень полезным для дизайнеров, аналитиков, маркетологов и девелоперов.

Не отстает по характеристикам мультипортовый адаптер “хаб” CNS-TDS06DG. Обязательно посмотрите видеообзор, если у вас есть одна свободная минута. Это устройство мощное, но в то же время достаточно компактное — всего 226×33.7×33.7мм.

Завершает список устройств Мультипортовая док-станция 12-в-1 USB Type C CNS-HDS09DG. Производитель не поскупился и добавил туда двенадцать встроенных интерфейсов. Через эту док-станцию можно подключать 2 монитора одновременно с помощью разъемов Display Port, HDMI и VGA.

Правильный кабель — залог отсутствия проблем с периферийными устройствами

Купив док-станцию, не забудьте позаботиться о том, чтобы у вас были кабели хорошего качества. Производитель Canyon предлагает отличный выбор для мобильных устройств на операционных системах Android и iOS. Преимущества неоспоримые:

Кабели Canyon можно приобрести под любое устройство Оригинальный и эргономичный дизайн Стоимость гораздо ниже, чем оригинальный сертифицированный Apple кабель.

Посмотрите сами и убедитесь, что равных конкурентов у док-станций и кабелей Canyon не существует.