Українська продуктова IT-компанія Uklon відзначила 11-річчя підключенням нових міст і 7.5 млн завантажень





11 років тому, 25 березня 2010 року, розпочав роботу перший український онлайн-сервіс замовлення авто Uklon, в цей день в сервісі розмістили перше замовлення. Сьогодні ж у додатка понад 7,5 млн завантажень, через яке проходить від 2 млн замовлень на місяць.

Uklon доступний в 23 містах України, займаючи провідні позиції в кожному з них. Тільки з початку року компанія посилила присутність, додавши ще чотири міста — Луцьк, Рівне, Тернопіль та Білу Церкву.

З 2010 року відбулося безліч перетворень, сервіс трансформувався з порталу з вкладкою виклику таксі в хмарний продукт, який безперервно забезпечує свободу переміщення мільйонам користувачів.

«Зараз Uklon — це сплетіння внутрішніх IT-продуктів, від власних карт до антифрод систем, побудованих на базі новітніх технологій, спектра різноманітних алгоритмів і ML, що дозволяють надавати якісний і безпечний сервіс 24/7. Ми досліджуємо і впроваджуємо ряд ініціатив для скорочення часу очікування, оптимізуємо розподіл поїздок і посилок, щоб знизити і без того складний трафік в мегаполісах. Крім того ми активно працюємо над розвитком як нових продуктів в екосистемі Uklon, так і розширенням географії сервісу», — каже співзасновник і CTO IT-компанії Uklon Віталій Дятленко. «Ми сконцентровані над посиленням позицій в містах присутності, а також незабаром плануємо вихід в нових. Також зараз бачимо великі перспективи в доставці як в B2C, так і в B2B сегменті, розвиваємо партнерство з HoReCa і рітейлом. Uklon — лідер на ринку в сфері корпоративного обслуговування. Ця послуга вже доступна не тільки в Києві, а й інших містах-мільйонниках, посилюючи цей напрямок, плануємо зрости щонайменше в два рази», — розповідає співзасновник і операційний директор продуктової IT-компанії Uklon Сергій Смусь.

Також, сервіс пропонує ще масу опцій при замовленні авто: вибрати машину з мовчазним водієм, вказати, що з вами буде тварина або потрібне авто з дитячим кріслом. Ще, наприклад, замовити електрокар, пошерити поїздку з другом, або вибрати AntiCOVID клас авто з захисними перегородками. Пасажири і водії під час поїздки застраховані на суму 1 млн гривень, а доставка — 15 тис гривень.