Украинский стартап Uplata весной выпустит конфиденциальную платежную карту Visa інша

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Новый финансовый продукт от финтех стартапа Uplata – конфиденциальная платежная карта Visa інша формата «card-2-go» — появится в продаже уже весной этого года. Формат предполагает максимально упрощенный алгоритм получения, когда платежную карту для безналичных расчетов можно купить в обычном магазине, без обращения в банк и предоставления каких-либо документов.

Припейд карта от международной платежной системы Visa и Uplata получила название Visa інша, т.к., по словам разработчиков, с ее помощью можно получить совершенно другой опыт общения с безналичными деньгами. Карту можно активировать с любого мобильного телефона через СМС. Для смартфонов будет доступно удобное мобильное приложение, которое позволит управлять счетом карты Visa інша, оплачивать коммунальные услуги, переводить деньги на другие карты и управлять своими счетами в других банках в одном интерфейсе. Visa інша позволяет рассчитываться бесконтактно, пользоваться ApplePay и GooglePay.

Что дает новая карта Visa інша:

экономия времени: доступ к открытию карты 24/7 – её можно просто купить в магазине или онлайн и активировать в любое удобное время, без привязки к графику работы банков;

конфиденциальность: когда нет желания отдавать банкам свои документы и доступ к данным о доходах и затратах;

безопасность: платежные операции и данные держателя карты защищены международным стандартом PCI DSS, гарантиями МПС Visa и лицензией НБУ.

Что с ней можно делать:

привязать к мобильному кошельку для покупок на украинских сайтах и приложениях, чтобы обезопасить средства на основной/зарплатной карте;

пополнить счет мобильного, перевести деньги на другие карты, оплатить коммуналку, покупать в играх;

подарить карту другу/коллеге/девушке/маме с балансом на счету, предварительно пополнив онлайн переводом или наличными в терминале Привата еще до ее активации;

получать оплату за подработку и проекты без необходимости оформлять банковскую карту для фрилансеров и студентов;

дать ребенку в качестве карманных денег, чтобы научить пользоваться карточкой и не бояться, что деньги «потеряются»

«Безналичные расчеты — это потребность нашего времени. Современный пользователь ожидает все более простых и доступных финансовых решений, при этом таких, которые бы гарантировали безопасность, — комментирует нововведение Валерий Скрипник, один из основателей Uplata, — Наше предложение позволит иметь современный инструмент расчетов, гарантирующий скорость получения и конфиденциальность – поскольку не требует ни паспорта, ни кода».

Кроме описанных преимуществ, разработчики Uplata обещают существенную экономию за счет оптимальных тарифов на обслуживание карты, меньших комиссий за платежи и участия в бонусных программах.

Предзаказ на карту можно оставить уже сейчас на сайте insha.cards. Первая 1000 пользователей карт получат бонус в виде 100 дней оплаты сервисов и услуг через сайт uplata.ua без комиссии.