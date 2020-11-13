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Умный замок IMOU K2 с 5 режимами доступа от компании Надзор P

Умный замок IMOU K2 с 5 режимами доступа от компании Надзор

Умный замок IMOU K2 с 5 режимами доступа от компании Надзор


Хотите знать, почему Вам нужен именно Smart замок IMOU K2-K(W)-B? Все очень просто!

Замечательный электронный замок на дверь IMOU K2 удачно воплотил в себе лучшие технологические решения Imou, быстро став флагманской моделью линейки бренда. И это неудивительно! Ведь перед нами продукт знаменитого производителя профессиональных систем безопасности Dahua, который сумел объединить в нем все, что так ценится потребителем – безопасность, надежность, отличный функционал и удобство.

Этот умный замок позволит гарантировать своим владельцам как надежность, так и абсолютную конфиденциальность, а также возможность контроля допуска посещения и блокировки входа/выхода. Быстрая и удобная перекодировка замка в случае изменения списка лиц, допускаемых в помещения, также способствует стабильному повышению спроса на современные электронные дверные замки этого типа. А приобрести такой замок можно в компании Надзор.

Умный замок IMOU K2 с 5 режимами доступа от компании Надзор

Сегодня Imou K2 Smart Lock обязательно оценят по достоинству в домах и офисах, гостиницах и хостелах, банках и аптеках, фитнес-центрах и салонах, при сдаче в аренду любой недвижимости, особенно квартир.

Он привлекателен:

  • своей надежностью;
  • приятной возможностью освободить руки от «классических» механических ключей (если можно войти в помещение, используя биометрический сканер, цифровой код либо RFID брелок);
  • возможностью быстро удалить утратившую актуальность учетную запись (либо добавить новую);
  • стильным и респектабельным, внушающим уважение дизайном.

Поэтому умный дверной замок от Imou – это всегда надежно, удобно, красиво и просто!

Умный замок IMOU K2 с 5 режимами доступа от компании Надзор

Как работает умный замок IMOU?

Работа умного замка IMOU определяется следующим алгоритмом:

  • сигнал с ключа (им может быть магнитная карта или брелок, штрих-код или пульт управления, а также смартфон) либо считываемые на сканере биопараметры принимаются датчиком;
  • информация обрабатывается контроллером управления;
  • при соответствии поступающей информации, находящейся в хранилище, включается механизм открытия замка;
  • при несоответствии – дверь блокируется и включается сирена.

Умный замок IMOU K2 с 5 режимами доступа от компании Надзор

Какими преимуществами обладает умный замок IMOU?

Выпуск продукции бренда IMOU полностью ориентирован на безопасность и удобство пользования конечного потребителя даже с учетом внедрения самых трудоемких инноваций. Поэтому умный дверной замок Imou K2 Smart Lock – настоящая находка для человека, который желает заботиться о своей безопасности в достаточно комфортных условиях.

Среди преимуществ модели наиболее привлекательны следующие:

Открыть дверь можно наиболее удобным способом. Электронные замки для квартиры (дома или других помещений) K2 Smart Lock могут просто, быстро и совершенно безопасно запираться при помощи:

  • набора цифрового кода или ключа-карты (брелока и т.д.);
  • биометрической системы считывания;
  • механической защелки с рукояткой.

В распознавании отпечатка пальца участвует многомерная биометрическая технология. Сканер, изготовленный из материала с повышенной износостойкостью, расположен очень удобно сверху наружной панели. При использовании «неправильных» отпечатков (которые не соответствуют образцам в хранилище) дверь будет заблокирована с включением сирены.

Подглядывание больше не актуально. Угрозы того, что кто-то посторонний может узнать цифровой код доступа, подглядывая из-за спины, больше не существует. Ведь умный замок на дверь IMOU K2-K(W)-B допускает набор любых дополнительных символов до и после основного кода в целях безопасности.

Умный замок IMOU K2 с 5 режимами доступа от компании Надзор

Замок IMOU очень надежен. Несколько попыток применить неправильные ключи (или отпечатки) приведут к блокировке двери, включению сирены и отправке оповещения на устройство, связанное с замком (например, смартфон).

Все карты-ключи надежно защищены. Производитель гарантирует повышенную степень защиты карт от копирования, что делает продукт бренда еще более востребованным;

Совершенный дизайн. Изысканный, очень привлекательный дизайн наружной панели еще и очень функционален: на ней удобно расположены кнопки вызова и клавиатура, а под ней (снизу) – гнездо для открытия двери аварийным механическим ключом и USB-порт, через который можно подключить Power Bank в случае «севших» батареек (кстати, в замке предусмотрен звуковой сигнал для оповещения об этом).

Видео «Обзор умного замка IMOU K2 с 5 режимами доступа».

Характеристики Smart замка IMOU K2-K(W)-B

Современный электронный дверной замок IMOU K2-K(W)-B отличают следующие технические параметры и характеристики:

Размеры361х157х86 мм
Вес3 кг
ЦветЧерный
Тип монтажа на дверное полотноВрезной
Допустимый материал дверного полотнаМеталл, пластик, дерево
Оптимальная толщина дверного полотна42-95 мм
Тип замкаЭлектромеханический
ОткрытиеПравостороннее и левостороннее
Материал замкаОсновной механизм – из цинкового сплава (антивандальная наружная панель; внутренняя панель – из прочного пластика)
Форма ригеляЦилиндрическая
Режим автоматической блокировкиЕсть
Возможность интеграцииСКУД
Допустимый температурный диапазонот -10˚С до +55˚С
Допустимая влажность10-93%
Рабочий вольтаж и питание4,5 V, комплект из 4 батареек  класса АА
Емкость хранилищаПо 50 паролей, карт и пальцев, 8 Bluetooth
Вид интерфейсаБеспроводной
Дальность считывания картыМенее 20 мм
Задержка считывания картыМенее 0,5 сек
Возможная длина пароля6-12 символов
Возможность запасного электроснабженияАккумулятор 9 V
Целевое предназначениеЭлектронные замки для дома (домофона либо входных дверей, гостиниц и т.д.)
ОсобенностиНаличие светодиодной индикации, кнопки, датчика состояния двери, считывателя, таймера задержки
КомплектацияСам замок, ответная монтажная планка, монтажный набор, комплект электронных и аварийных ключей, монтажный трафарет, инструкции по сборке, программированию и настройке электронного устройства

 

Так же на рынке есть и другой аналог IMOU K2 — замок IMOU K6-R(W)-B, о котором мы расскажем позже.

Видео «Обзор умного замка IMOU K6 с 5 режимами доступа».

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