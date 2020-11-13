Умный замок IMOU K2 с 5 режимами доступа от компании Надзор
Хотите знать, почему Вам нужен именно Smart замок IMOU K2-K(W)-B? Все очень просто!
Замечательный электронный замок на дверь IMOU K2 удачно воплотил в себе лучшие технологические решения Imou, быстро став флагманской моделью линейки бренда. И это неудивительно! Ведь перед нами продукт знаменитого производителя профессиональных систем безопасности Dahua, который сумел объединить в нем все, что так ценится потребителем – безопасность, надежность, отличный функционал и удобство.
Этот умный замок позволит гарантировать своим владельцам как надежность, так и абсолютную конфиденциальность, а также возможность контроля допуска посещения и блокировки входа/выхода. Быстрая и удобная перекодировка замка в случае изменения списка лиц, допускаемых в помещения, также способствует стабильному повышению спроса на современные электронные дверные замки этого типа. А приобрести такой замок можно в компании Надзор.
Сегодня Imou K2 Smart Lock обязательно оценят по достоинству в домах и офисах, гостиницах и хостелах, банках и аптеках, фитнес-центрах и салонах, при сдаче в аренду любой недвижимости, особенно квартир.
Он привлекателен:
- своей надежностью;
- приятной возможностью освободить руки от «классических» механических ключей (если можно войти в помещение, используя биометрический сканер, цифровой код либо RFID брелок);
- возможностью быстро удалить утратившую актуальность учетную запись (либо добавить новую);
- стильным и респектабельным, внушающим уважение дизайном.
Поэтому умный дверной замок от Imou – это всегда надежно, удобно, красиво и просто!
Как работает умный замок IMOU?
Работа умного замка IMOU определяется следующим алгоритмом:
- сигнал с ключа (им может быть магнитная карта или брелок, штрих-код или пульт управления, а также смартфон) либо считываемые на сканере биопараметры принимаются датчиком;
- информация обрабатывается контроллером управления;
- при соответствии поступающей информации, находящейся в хранилище, включается механизм открытия замка;
- при несоответствии – дверь блокируется и включается сирена.
Какими преимуществами обладает умный замок IMOU?
Выпуск продукции бренда IMOU полностью ориентирован на безопасность и удобство пользования конечного потребителя даже с учетом внедрения самых трудоемких инноваций. Поэтому умный дверной замок Imou K2 Smart Lock – настоящая находка для человека, который желает заботиться о своей безопасности в достаточно комфортных условиях.
Среди преимуществ модели наиболее привлекательны следующие:
Открыть дверь можно наиболее удобным способом. Электронные замки для квартиры (дома или других помещений) K2 Smart Lock могут просто, быстро и совершенно безопасно запираться при помощи:
- набора цифрового кода или ключа-карты (брелока и т.д.);
- биометрической системы считывания;
- механической защелки с рукояткой.
В распознавании отпечатка пальца участвует многомерная биометрическая технология. Сканер, изготовленный из материала с повышенной износостойкостью, расположен очень удобно сверху наружной панели. При использовании «неправильных» отпечатков (которые не соответствуют образцам в хранилище) дверь будет заблокирована с включением сирены.
Подглядывание больше не актуально. Угрозы того, что кто-то посторонний может узнать цифровой код доступа, подглядывая из-за спины, больше не существует. Ведь умный замок на дверь IMOU K2-K(W)-B допускает набор любых дополнительных символов до и после основного кода в целях безопасности.
Замок IMOU очень надежен. Несколько попыток применить неправильные ключи (или отпечатки) приведут к блокировке двери, включению сирены и отправке оповещения на устройство, связанное с замком (например, смартфон).
Все карты-ключи надежно защищены. Производитель гарантирует повышенную степень защиты карт от копирования, что делает продукт бренда еще более востребованным;
Совершенный дизайн. Изысканный, очень привлекательный дизайн наружной панели еще и очень функционален: на ней удобно расположены кнопки вызова и клавиатура, а под ней (снизу) – гнездо для открытия двери аварийным механическим ключом и USB-порт, через который можно подключить Power Bank в случае «севших» батареек (кстати, в замке предусмотрен звуковой сигнал для оповещения об этом).
Видео «Обзор умного замка IMOU K2 с 5 режимами доступа».
Характеристики Smart замка IMOU K2-K(W)-B
Современный электронный дверной замок IMOU K2-K(W)-B отличают следующие технические параметры и характеристики:
|Размеры
|361х157х86 мм
|Вес
|3 кг
|Цвет
|Черный
|Тип монтажа на дверное полотно
|Врезной
|Допустимый материал дверного полотна
|Металл, пластик, дерево
|Оптимальная толщина дверного полотна
|42-95 мм
|Тип замка
|Электромеханический
|Открытие
|Правостороннее и левостороннее
|Материал замка
|Основной механизм – из цинкового сплава (антивандальная наружная панель; внутренняя панель – из прочного пластика)
|Форма ригеля
|Цилиндрическая
|Режим автоматической блокировки
|Есть
|Возможность интеграции
|СКУД
|Допустимый температурный диапазон
|от -10˚С до +55˚С
|Допустимая влажность
|10-93%
|Рабочий вольтаж и питание
|4,5 V, комплект из 4 батареек класса АА
|Емкость хранилища
|По 50 паролей, карт и пальцев, 8 Bluetooth
|Вид интерфейса
|Беспроводной
|Дальность считывания карты
|Менее 20 мм
|Задержка считывания карты
|Менее 0,5 сек
|Возможная длина пароля
|6-12 символов
|Возможность запасного электроснабжения
|Аккумулятор 9 V
|Целевое предназначение
|Электронные замки для дома (домофона либо входных дверей, гостиниц и т.д.)
|Особенности
|Наличие светодиодной индикации, кнопки, датчика состояния двери, считывателя, таймера задержки
|Комплектация
|Сам замок, ответная монтажная планка, монтажный набор, комплект электронных и аварийных ключей, монтажный трафарет, инструкции по сборке, программированию и настройке электронного устройства
Так же на рынке есть и другой аналог IMOU K2 — замок IMOU K6-R(W)-B, о котором мы расскажем позже.
Видео «Обзор умного замка IMOU K6 с 5 режимами доступа».