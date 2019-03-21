UNIORDER: Наш тренд – омниканальность

Количество ритейлеров, как в онлайн продажах, так и оффлайн растет с каждым годом с неимоверной скоростью.

“Каждый ритейлер пытается выделиться, каждый ритейлер, хочет удержать или привлечь новую аудиторию своих покупателей? Где ее искать? И как удержать своих клиентов – задача, на сегодняшний день – не из простых.” — ТОП-менеджер и соучредитель проекта UNIORDER, Андрей Скидан, поделился информацией как ритейлерам помогает наладить омниканальные продажи новый ИТ-продукт.

Сейчас ритейлеры работают и развиваются в условиях жесткой конкуренции – некоторые из них, не пройдя конкуренцию – сходят с дистанции, оставшись ни с чем. Одно из главных секретов управления бизнеса – это возможность оперативно регулировать работу всех точек продаж, их деятельность.

Да, мы говорим именно о нескольких точках продаж. Чтобы увеличить прибыль или даже просто привлечь внимание потенциального покупателя – необходимо присутствовать сразу на нескольких площадках торговли. В этих процессах главное – это омниканальность.

Омниканальность. Зачем она?

Сегодня покупатели ищут товары повсюду: в интернет-магазинах, на различных маркетплейсах, прайс-агрегаторах, в Фейсбуке и Инстаграме, в офлайн-магазинах и других площадках. Так как современный покупатель пользуется минимум 5-6 каналами продаж, он хочет знать о товаре все: от описания до откликов лидеров мнений на форумах и в социальных сетях. Покупатели хотят знать о товаре все, они хотят сами выбирать доставлять им товар или они сами его заберут. Эти условия стимулировали многих ритейлеров максимально расширить каналы продаж. В таком случае, покупателю предоставляется возможность выбора канала покупки, при этом получают гарантию и сохраняют возможность возврата.

И чем шире вы представлены – тем больше у вас покупателей и продаж. Лучше всего, при наличии объединить их в один функциональный канал – это и есть омниканальность. То есть, объединение всех каналов коммуникации вместе с единой историей обращений и покупок клиентов. Суть омниканальности – это повышение лояльности потребителя по отношению к бренду и одновременно оптимизирует бюджет на продвижение бренда. В отличие от мультиканальности, в омниканальности есть одна важная отличительная черта – способность управлять всеми каналами связи с клиентом из единого центра. Таким образом лучше видна big picture – общая картина происходящих процессов.

Одна из главных проблем, по которой потенциальный клиент отказывается сотрудничать с магазином – это отсутствие товара в наличии или когда, подтвердив заказ покупатель узнает что товара нет на складе. Так, 80% магазинов работают, не зная точно о наличии товара на складе. Кроме того, 60% потенциальных покупателей откажутся от повторного сотрудничества с онлайн магазином при отсутствии товара.

UNIORDER равно омниканальность

Использование омниканальных коммуникаций – это возможность отказаться от постоянного поиска самого эффективного инструмента для коммуникаций в каждом отдельном случае. Это решение вопросов приема заказа и реализации его клиенту. Это решение принимается настроенной платформой с полностью интегрированной системой коммуникаций, которая управляется с единого интерфейса. Таким решением является платформа UNIORDER.

Она представляет собой единую систему управления заказами и товарами в интернет-магазинах, маркетплейсах и торговых площадках, прайс-агрегаторах и досках объявлений, а также оффлайн точках. Важным преимуществом системы UNIORDER является оптимизация и автоматизация процессов и возможность сократить затраты в среднем на 30%. Более того, система поддерживает работу с поставщиками, дропшиппинг и интеграцию с фулфилмент операторами. На сегодня, аналогов данного продукта в Украине не существует.

Учет продаж из нескольких каналов: несколько интернет магазинов, лендинги, физический магазин, маркетплейс, дропшиппинг, контроль товаров и запасов в цепи поставок, взаимодействие с поставщиками – все это решает UNIORDER.

Платформа синхронизирует ваши заказы с товарными запасами, консолидирует и автоматизирует весь процесс обработки заказов.

По сути UNIORDER представляет собой единую точку входа всей информации обо всех товарах. С UNIORDER не нужно разделять и блокировать товарные запасы для разных каналов продаж только из-за того, что они не связаны друг с другом.

Таким образом, разрозненные ранее каналы мы можем использовать как единый инструмент, соответственно, три основных принципа омниканальности — полный охват, единая структура и взаимосвязанность.

Напомним, что разработка продукта полностью принадлежит «A2 Solutions» — это украинская ИТ и консалтинговая компания, которая существует на рынке Украины более 2-х лет. На сегодняшний день штат сотрудников составляет порядка 10 человек. Центральный офис компании расположен в Киеве.