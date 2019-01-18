В Киеве пройдет презентация промышленного дрона DJI Mavic 2 Enterprise Dual

Уже давно слова «квадрокоптер», «дрон» не вызывают удивление, а наоборот, ассоциируются с инновационной техникой для аэросъемки! Поэтому, когда мы слышим DJI – сразу понимаем, что речь идет о мировом лидере по производству дронов.

Не так давно компания заявила о выходе дрона для промышленных задач – Mavic 2 Enterprise Dual. В основе разработки лежит одна из самых популярных моделей – Mavic 2, на которой разместили одновременно две камеры: тепловизорную и визуальную. Таким образом, дрон позволяет измерять температуру и предоставлять данные для эффективного составления отчетов и анализа в сфере инспекций коммунальных служб или реагирования на чрезвычайные ситуации.

Mavic 2 Enterprise Dual имеет трехосную стабилизированную камеру, в которой размещен 4K-сенсор для захвата видимого света и датчик FLIR для захвата тепловых данных. Вместе эти датчики позволяют пилотам выполнять полеты ночью, а также летать в сложных дневных условиях, таких как туман и дым. Главными сферами применения такой разработки являются поисково-спасательные операции, тушение пожаров, правопорядок, чрезвычайные ситуации, инспекции ЛЭП, мостов и вышек.

23 января в Киеве впервые проведут презентацию такого дрона! Организатором мероприятия станет официальный импортер DJI – компания FlyTechnology. Вход абсолютно бесплатный, но по регистрации на странице мероприятия в Facebook.

Местом проведения станет единственный в Украине DJI SPACE, который в начале 2019 года начал свою работу в бизнес-центре Astarta на Подоле. Такой официальный статус торговой точки появился в нашей стране совсем недавно и получил его инновационный магазин беспилотников FlyTechnology, который находится по адресу: Киев, ул. Ярославская, 58. Специально к открытию, с 18 до 27 января на весь ассортимент действуют скидки -5% на дроны, стабилизаторы и камеры, а также -10% на аксессуары к ним.

DJI Space – это единственная точка в Киеве, где не только можно приобрести квадрокоптер DJI, но и найти интересное увлечение, узнать что-то новое или поделиться своим опытом. Это место, где представлены товары для всех ценителей аэросъемки, начинающих и профессиональных фотографов, а также видеооператоров и энтузиастов дрон-движения. Полный модельный ряд дронов и квадрокоптеров DJI, стабилизаторы для видеосъемки, панорамные и компактные камеры, а также большой выбор аксессуаров для фото и видеотехники – все это можно найти и протестировать в DJI Space.

Ждем всех 23 января, в 19.00 на презентации DJI Mavic 2 Enterprise Dual, где каждый желающий помимо интересной и познавательной информации сможет самостоятельно поуправлять дронами!