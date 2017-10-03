В Киеве пройдет Всеукраинская конференция IT-безопасности — UA.SC 2017

18 октября в Киеве состоится всеукраинская конференция по IT-безопасности UA.SC 2017.

В рамках мероприятия эксперты из лабораторий IBM, Cisco, CheckPoint проведут анализ минувших атак, ознакомят с методами их предотвращения и подготовят рекомендации на будущее. Отдельный доклад будет касаться искусственного интеллекта и машинного обучения, их применимости в построение защиты.

Для удобства участников, информация конференции будет разделена на три потока:

— бизнес-поток в основном зале, говорящий на понятном “языке” и без технических нюансов. Здесь будут доклады об эффективности взаимодейстия ИТ и ИБ, стандартизации и регулировании, контроле процессов и готовности к новым атакам;

— технический поток — предоставит возможность получить конкретные знания эффективных инструментах защиты IT-инфраструктуры организаций от IBM, CISCO, Check Point, Qualys, Symantec, SOC Prime, Sky Box и др;

— workshop-зона — объединит “живые” демо продуктов и станет тем местом, где все можно будет «потрогать» и лично пообщаться с экспертами мировых вендоров ИБ.

Для комфортного нэтворкинга и быстрой коммуникации со спикерами, на мероприятии будет работать специальный чат-бот, где можно будет задавать вопросы, комментировать доклады, участвовать в голосованиях и розыгрышах призового фонда.

В эпоху Digital, процессы IT-безопасности стали стратегическими и требующими внимания компаний любого масштаба. Уже очевидно — атакуют всех, разница только в том, знаете ли вы об этом! Выявление, предотвращение, защита — это стратегия для любого бизнеса в digital-мире.

В прошлом году конференция собрала аудиторию более двухсот разноуровневых специалистов информбезопасности: системных администраторов, разработчиков, архитекторов программных решений, руководителей ИТ и ИБ отделов, владельцев бизнеса и независимых экспертов ИБ. Среди участников были представители таких организаций как НБУ, Альфа-Банк Украина, Приват Банк, Credit Agricole Банк, Plarium, Ciklum, 1+1, ТРК-Украина, Артериум, Киевстар, DHL, Спортмастер и другие драйверы украинского рынка.

18 октября в Конгресс-холле Космополит соберутся заинтересованные в повышении защищенности бизнеса и эксперты с практическим опытом.

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Подробности и программа мероприятия – на сайте.