В одно касание: прямая трансляция лекций, мастер-классов и бизнес-мероприятий





ELKO Ukraine является одним из ведущих Value Added-дистрибьюторов широкого ассортимента ИТ-продукции, а также комплексных решений от лидеров рынка для построения систем безопасности любого масштаба – от небольшого магазина до крупного города. Набор предлагаемых решений включает отказоустойчивые системы видеонаблюдения, системы контроля доступа, озвучивания и речевого оповещения и многие другие. В предлагаемой статье компания рассматривает одно из простых и эффективных решений по организации прямых трансляций для самых разных применений.

В нынешних условиях, когда из-за карантина введены ограничения на проведение массовых собраний, потоковое вещание в интернете выступает хорошим подспорьем и для бизнеса, и для повседневной деятельности. Большинство организаций вынуждены были усилить свою «диджитализацию», активнее задействуя современные технологии. В их числе – большая часть учебных заведений, а также церковные приходы, многие из которых, с учетом непонятных прогнозов по окончанию карантина, начали оснащаться средствами вещания. И если школы, колледжи и ВУЗы просто перешли на дистанционное обучение, то для украинских храмов, в зависимости от региона, установлены более или менее жесткие ограничения: например, не более 10 человек на всей территории, дистанция 1,5–2 метра, а то и полный карантин.

В результате мы наблюдаем массовое налаживание онлайн-трансляций – лекции, семинары, презентации, богослужения и т.д. В ход пошло все: от простейших средств вроде Skype или Zoom с мобильного телефона, до достаточно дорогих решений с несколькими камерами и микрофонами, подключенными к микшерскому пульту. В первом случае мы, как правило, получаем весьма посредственное качество вещания и ограниченные возможности; во втором же требуются изрядные вложения в оборудование, его установку и настройку, а также почти всегда обязательное участие опытного специалиста – оператора вещания.

Решение, которые мы рассмотрим ниже, является в некотором смысле промежуточным. Оно не требует больших вложений ни в оборудование, ни в его настройку, и обходится без участия выделенного оператора. Но при этом обеспечивает удобство, высокую надежность и профессиональные возможности вещания.

Камера? Компьютер!

Уже довольно давно ведущие мировые производители IP-камер начали оснащать свои устройства возможностью запуска программных модулей прямо на борту камеры. Это позволяет обрабатывать информацию с камеры прямо «на месте», работая с исходным изображением и не привязываясь к скорости передачи данных по сети. И во многих случаях дает возможность обходиться вообще без компьютера, роль которого берет на себя «умная» IP-камера.

Пожалуй, дальше всех в этом отношении продвинулись компании Axis и Bosch, которые предлагают для своих камер широкие наборы аналитических модулей для обеспечения безопасности, аналитики розничных сетей, оптимизации дорожного движения и пр. Кроме того, сторонние разработчики ПО также выпускают подобные модули, существенно расширяющие возможности камер видеонаблюдения.

CamStreamer: как это работает

Одна их таких разработок – приложение CamStreamer, разработка одноименной чешской компании. Оно устанавливается прямо в камеру, и после несложной настройки позволяет выходить в прямом эфире – т.е. осуществлять трансляцию потокового видео непосредственно в YouTube, Facebook и еще десяток более или менее популярных платформ (например, Wowza или Vimeo; полный список доступен по ссылке). Нужно лишь настроить учетную запись соответствующего сервиса и в случае YouTube выбрать тип вещания («доступный всем» или «только по ссылке»), а также при необходимости настроить плейлист, в котором будут сохраняться записи.

Прямой эфир включается из web-интерфейса камеры, доступаться к которому можно с компьютера или смартфона. При этом для камеры не нужен даже реальный IP-адрес, в отличие от многих других комплектов для потокового вещания.

Но как же с «одним касанием»? Для этого предлагается простое и элегантное решение, использующее т.н. релейные входы IP-камер Axis. Понадобится простая кнопка с фиксацией нажатия и светодиодной подсветкой. Кнопка подсоединяется ко входу камеры и в настройках включается опция – начинать трансляцию при нажатии. На этом все, решение «в одно касание» готово и может использоваться кем угодно без предварительного обучения.

Схема работы CamStreamer с кнопкой включения записи

Для школы или ВУЗа это работает следующим образом: преподаватель входит в аудиторию и одним нажатием кнопки запускает прямой эфир на YouTube. Учащиеся могут смотреть трансляцию из любого места и с любого устройства. Когда занятие окончено, преподаватель просто нажимает кнопку еще раз, чтобы остановить трансляцию. Запись сохраняется в выбранном сервисе вещания и становится доступной к последующему просмотру (если это разрешено настройками канала). Естественно, саму кнопку можно разместить как прямо возле камеры, так и в другом удобном месте.

IP-камера Axis M1135 и подключение кнопки к ее входным контактам

Помимо ручного запуска, есть возможность ввести расписание и начинать трансляцию автоматически в заданные дни и часы. Это может быть даже более удобным для храмов, где расписание служб, как правило, известно заранее на 1–2 недели вперед. Либо все так же кнопкой – и «Время сотворити…»

В качестве оптимального варианта для CamStreamer рекомендуется использовать камеру Axis M1135 с разрешением Full HD, встроенным микрофоном и гнездом для подключения внешнего микрофона. Но этот вариант далеко не единственный, полный список поддерживаемых камер включает в себя несколько десятков моделей разных классов.

Для камер Axis с несколькими оптическими модулями возможна трансляция либо с одного модуля, либо со всех сразу

В дополнение отметим, что CamStreamer может одновременно транслировать два потока (например, с разным качеством для различных каналов связи) и даже направлять их на разные сервисы – например, одновременно на YouTube и Facebook. А в случае использования многосенсорных камер приложение CamStreamer может транслировать поток либо с одного выбранного сенсора, либо со всех сразу.

За бесплатными консультациями о решениях Axis и CamStreamer вы можете обращаться к компании ELKO, официальному дистрибьютору продуктов этих вендоров в Украине, по e-mail: axis@elko.ua.

Больше информации о решениях по системам безопасности: https://www.elko.ua/resheniya/sistemy-bezopasnosti