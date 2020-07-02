В Ровно начал работу сервис доставки Raketa





Заказы из кафе и ресторанов будут доставлять менее чем за 60 минут

Украинский сервис доставки Raketa пришел в Ровно. С сегодняшнего дня в городе можно воспользоваться услугами курьеров с оранжевыми рюкзаками, которые оперативно доставят из кафе и ресторанов любимые блюда.

В течение первого месяца работы услуги Raketa будут полностью бесплатными. Оплачивается только стоимость блюд, которая полностью соответствует ценам в меню заведения. При этом сервис не накладывает ограничений по стоимости заказа — не важно, в заказе один хот-дог или десяток пицц для большой компании.

Ровно — 14-й город, в котором доступна доставка Raketa. В 2018 году сервис начал работу в Днепре, в 2019 — в Киеве и Львове. В текущем году Raketa запустилась в Харькове, Одессе, Виннице, Вишневом, Павлограде, Запорожье, Полтаве, Ивано-Франковске, Кривом Роге и Николаеве.

Чтобы воспользоваться доставкой Raketa достаточно иметь Android или iOS устройство и установить одноименное приложение. Протестировать услугу доставки можно со скидкой 70 грн. Для этого в приложении нужно активировать промокод RAKETAINRVN. Он действует на первый заказ от 300 грн., при оплате картой.

К Raketa уже подключены более 20 кафе и ресторанов Ровно, заказ из которых будет доставляться в радиусе 3,5 км менее чем за 60 минут, уже с учетом времени приготовления. В первый месяц услуги доставки будут осуществляться в тестовом режиме, а список заведений-партнеров будет расширяться. Кроме того, в ближайшее время в городе будет доступна услуга курьерской доставки продуктов из магазинов.

В условиях карантина все курьеры работают в защитных масках и респираторах, а также регулярно дезинфицируют руки с помощью антисептиков. Кроме того, доступна опция бесконтактной доставки — для этого достаточно в комментарии к заказу сделать соответствующую пометку, и курьер уточнит, где оставить заказ, чтобы минимизировать контакт.

О компании

Raketa — украинский сервис доставки из кафе, ресторанов и супермаркетов. Компания доставила свой первый заказ 5 марта 2018 года. На сегодняшний день услугами Raketa можно воспользоваться в Днепре, Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Виннице, Вишневом, Павлограде, Запорожье, Полтаве, Ивано-Франковске, Кривом Роге и Николаеве. В 2020 году сервис намерен зайти в 15 городов, после чего начнется покрытие всех украинских городов с населением более 200 тыс.