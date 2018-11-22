В Украине начал работать новый китайский бренд Tecno Mobile

В конце сентября этого года в Украине был презентован новый китайский бренд Tecno Mobile, в линейке которого есть пять смартфонов по цене от 2099 до 6599 грн. Новый для Украины бренд хорошо знают в мире: у Tecno в активах собственные фабрики и R&D центры, рекордные 4,4 млн проданных устройств за 2 квартал 2018 года и постоянно растущие продажи на развивающихся рынках по всему миру.

При этом одна из представленных в Украине моделей Tecno – Camon X pro – создана для любителей селфи-сессий: ее фронтальная камера на 24 мегапикселя позволяет создавать четкие снимки, а умная регулируемая вспышка «вытянет» любое фото в условиях плохой освещенности. Основная камера на 16 МП получила поддержку фирменных камероориентированных технологий. Одна из них Super PDAF – сверхбыстрый автофокус позволяет делать снимки моментально, что крайне важно при съемке движущихся объектов.

Акцент производитель сделал и на биометрической защите. Во всех представленных в Украине моделях есть сканер отпечатка пальца, а в двух топовых – Pouvoir 2 Pro и Camon X pro – есть функция Face Id, которая помогает пользователю разблокировать устройство, просто поднеся его к лицу.

Пользователей, которые свой обычный день проводят в телефонных переговорах и видео-конференциях, заинтересуют смартфоны Pouvoir 2 Pro с мощной батареей на 5000 мАч. Эта модель не только предоставит до 96 часов работы без подзарядки, но и порадует дизайнерским воплощением. Несмотря на емкую батарею, визуальная толщина металлического корпуса телефона составляет всего 3,8 мм.

Смартфоны от Tecno получили свежие версии Android — 8.1 для топовых моделей и облегченную Android Go в доступных моделях. Операционная система работает в паре с фирменным лаунчером HiOS, который помогает структурировать папки, замораживать ненужные программы, ускорять работу системы, а также дает расширенные возможности для жестового управления и кастомизации.

Для удобства пользователей часть моделей поставляется в комплекте с аксессуарами, позднее планируется дополнительная поставка фирменных аксессуаров. Также немаловажно, что, несмотря на новизну бренда для украинцев, покупатели не будут иметь проблем с сервисным обслуживанием, его уже предоставляет партнер Tecno – компания F1Center. Сюда же пользователи смогут обращаться после окончания срока официальной гарантии, которая составляет 13 месяцев.

Сегодня смартфоны Tecno можно приобрести как в онлайн-магазинах, так и у оффлайн-ритейлеров по всей территории Украины. Узнать об открытии новых точек продаж, а также актуальную информацию о продукции бренда и акциях можно на официальной странице Tecno Mobile Ukraine в Facebook.