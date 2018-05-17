В Украине появился мобильный сервис для отправки посылок попутчиками

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Украинский стартап TravelPost предложил своим пользователям стать курьерами-путешественниками и за счет вознаграждения от отправителей покрывать часть своих расходов на поездку.

В начале мая 2018 г мобильный сервис стал доступен для владельцев смартфонов на базе Android или iOS. Веб-версию обещают сделать доступной, как только проект наберет достаточное количество активных пользователей в Украине. К слову, по информации от разработчиков, за первую неделю существования сервиса около четверти зарегистрировавшихся в нем пользователей составили проживающие за рубежом украинцы.

Команда проекта планирует создать альтернативу традиционным почтовым службам — почтовую сеть, покрывающую мир. Сама идея не нова и называется “краудшиппинг” — то есть “аренда свободного места в багаже” путешественника. В отдельных случаях такой подход позволяет добиваться скорости доставки от 1 дня в любую точку мира. При этом, даже на дорогих международных направлениях, по словам создателей TravelPost, вполне реально сэкономить.

Чтобы стать курьером-путешественником, нужно скачать мобильное приложение, зарегистрироваться и опубликовать информацию о своих предстоящих поездках. Сервис подберет подходящие по срокам, направлению, весу и размеру посылки. После этого можно договориться с отправителями в чате об условиях и цене услуги и оставить им оценку после доставки.

Чтобы отправить посылку с путешественником TravelPost, нужно опубликовать информацию о содержимом посылки, пунктах отправления и назначения и дате доставки. Сервис подберет путешественников, которые направляются в пункт назначения и готовы перевезти посылку с указанными параметрами.

В ближайшее время не планируется взимать никакой комиссии с пользователей. Стоимость доставки и вознаграждения составит ровно ту сумму, о которой договорятся отправитель и перевозчик внутри приложения.

Создатели TravelPost надеются, что сервис станет связующим звеном между разделенными расстояниями семьями и друзьями, позволив им пересылать подарки, не задумываясь о сроках и стоимости доставки.

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Ссылки для установки мобильного приложения:

Android — https://play.google.com/store/apps/details?id=io.travelpost.mobile

iOS — https://itunes.apple.com/ua/app/travelpost/id1375675877