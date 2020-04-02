В Украине в продажу поступили игровые IPS мониторы от MSI
В продажу на рынок Украины поступили IPS мониторы от компании Micro-Star. Линейка представлена в двух моделях Optix G241 та Optix G271 — 24 и 27 дюймов соответственно. В основе новинок лежит IPS-матрица высокого качества, позволяющая получить яркое и насыщенное изображение.
Главные характеристики мониторов: частота обновления 144 Гц, FullHD разрешение, время отклика 1мс и поддержка технологии AMD FreeSync™. С данным набором характеристик на борту, мониторы позиционируются как бескомпромиссный и доступный вариант для любого геймера в 2020 году.
Купить Optix G241 и Optix G271 можно в магазинах-партнерах вендора: Rozetka, Eldorado, MOYO, Comfy, Elmir, АЛЛО, ФОКСТРОТ и Brain по рекомендованой цене 240 USD и 280 USD соответственно.