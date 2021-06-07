В Україні стартували продажі флагманського агрокоптера DJI Agras T30

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Компанія QUADRO.ua, офіційний імпортер і дистриб’ютор продуктів світового лідера безпілотних рішень DJI, оголосила про старт продажу в Україні нового флагмана сільськогосподарського флоту — DJI Agras T30.

Інноваційний коптер здатен виконувати місії з точного внесення пестицидів у ґрунт на полі будь-якого рельєфу та обприскувати інсектицидами фруктові сади, обробляючи листя дерев із обох боків.

Збільшений обсяг бака

Порівнюючи з агрокоптером DJI Agras T20, корисне навантаження DJI Agras T30 зросло до 30 кг, а ємність бака розпилення — до 30 л. Із покращеними можливостями розпилювальної системи і позиціонування ефективність у польових умовах збільшилася на 33%.

Захист від вологи та пилу

DJI Agras T30 — добре захищений апарат із корпусом тришарової конструкції, здатним витримати будь-які примхи погоди.

T30 сертифіковано за стандартом IP67, що дає можливість пережити зливу або пилову бурю. Не варто боятися й іржі, розробники подбали про надійний захист від корозії.

Зручність зберігання і транспортування

У складеному стані габаритні розміри DJI Agras T30 стають на 80% меншими. Завдяки можливостям трансформації коптер зручно перевозити та зберігати на складі, коли його послуги не потрібні.

Нова система розпилення

16 форсунок розмістили під різними кутами для максимального перекриття обприскування і осідання крапель. Рівномірність розпилення гарантується і при обертанні Agras T30.

Оптимальна ширина розпилення зросла до 9 метрів, що разом із 30-літровим баком дозволяє обробити до 16 гектарів на годину.

Системи самозбереження

DJI Agras T30 літає враховуючи завантажені дані про рельєф ділянки. А якщо на маршруті виникне перепона — коптер знайде обхідні шляхи самостійно, використовуючи сферичну радарну систему уникнення перешкод. Завдяки якій апарат не має сліпих зон.

Інновації в сільському господарстві

Алгоритми штучного інтелекту дають змогу користувачам продуктів DJI створити тривимірну модель поля або саду і автоматично розробити найоптимальніші маршрути.

Простота управління та ефективність

Інтелектуальний режим покликаний допомогти з побудовою маршруту. Оператору досить лише запустити місію та спостерігати за процесом.

Агрокоптер T30 здатний оцінювати витрату рідин і зіставляти її з залишком заряду акумулятора для визначення оптимальної періодичності заправки і підзарядки. Все для максимальної продуктивності!

Покращений пульт керування

Новий пульт керування дозволяє отримувати картинку від безпілотника на відстані до 5 км, що на 67% краще, ніж у моделі минулого покоління. Відео з камер відображається на великому 5,5-дюймовому дисплеї, що забезпечує яскраву картинку навіть під прямими сонячними променями.

Збільшена гарантія на акумулятори

Нова батарейна система складається з двох акумуляторів і зарядної станції, здатної відновити заряд за 10 хвилин. Гарантійний період експлуатації збільшено до 1000 циклів, забезпечуючи обробку понад 6 000 гектарів угідь.

Доступність

DJI Agras T30 вже доступний для замовлення.

Про компанію DJI | QUADRO.ua

DJI | QUADRO.ua — один із лідерів українського ринку коптерів, офіційний партнер, імпортер, дистриб’ютор і інтегратор рішень DJI, DJI Enterprise і DJI Agriculture в Україні з 2013 року.

DJI | QUADRO.ua здійснює поставки техніки, навчання персоналу замовників, допомагає налаштувати бізнес-процеси з використанням безпілотних рішень. Сервісний центр DJI | QUADRO.service авторизовано DJI для виконання ремонту і технічного обслуговування всього спектру продуктів компанії, включаючи корпоративні та сільськогосподарські моделі.