В WayForPay можно создать бота для продаж в мессенджерах





Украинский платежный сервис WayForPay создал инструмент, который поможет малому бизнесу открыть свой магазин в мессенджерах.

Инструмент создаст бота в Telegram или Viber с товарами и услугами продавца. В мессенджере бот поможет оформить заказ, узнает данные для доставки и примет платеж за товар или услугу. При этом для того чтобы создать бот продавцу не нужны программисты и особые знания — достаточно добавить товары и провести настройки бота в платформе.

Создать свой магазин в мессенджерах в WayForPay можно бесплатно, оплата взимается только за успешные платежи — 2,5%. Больше нет никаких абонплат за создание и использование магазина в мессенджерах.

В WayForPay отметили, что это третий продукт компании созданный в помощь малому бизнесу в период карантинных мер. В платформе также можно создать свой интернет магазин и бесплатное QR-меню для кафе или ресторана. Все платежные инструменты в сервисе созданы таким образом, что позволяют быстро и без особых знаний создать интернет-магазин и даже бота для продаж в мессенджерах.

На данный момент доступно:

возможность создать бота Telegram и Viber;

выбор типа бота, в зависимости от бизнеса;

управление параметрами доставки;

прием оплаты онлайн или использование оплаты при получении;

выбор языковой версии бота;

контроль заказов и оплат;

полный или частичный возврат средств клиенту.

Контролировать поступившие заказы можно в Личном кабинете WayForPay, а также получать уведомления о заказах в мессенджеры.

На данный момент бот поддерживает 3 сценария: для продажи товаров, услуг и для заказов в кафе/ресторане. Создать магазин можно в двух популярных мессенджерах: Telegram или Viber. Бот автоматически может принять оплату оформленного заказа с помощью Google Pay, Apple Pay, платежной карты и прочих платежных методов.

Для кого подходит?

Решение для продажи небольшого количества товаров.

кофейня

магазин с небольшим количеством товаров

для спортзалов (продажа абонементов)

доставка воды

услуги и пр .

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