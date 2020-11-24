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В WayForPay можно создать бота для продаж в мессенджерах P

В WayForPay можно создать бота для продаж в мессенджерах

В WayForPay можно создать бота для продаж в мессенджерах


Украинский платежный сервис WayForPay создал инструмент, который поможет малому бизнесу открыть свой магазин в мессенджерах. 

Инструмент создаст бота в Telegram или Viber с товарами и услугами продавца. В мессенджере бот поможет оформить заказ, узнает данные для доставки и примет платеж за товар или услугу. При этом для того чтобы создать бот продавцу не нужны программисты и особые знания — достаточно добавить товары и провести настройки бота в платформе.

Создать свой магазин в мессенджерах в WayForPay можно бесплатно, оплата взимается только за успешные платежи — 2,5%. Больше нет никаких абонплат за создание и использование магазина в мессенджерах.

В WayForPay можно создать бота для продаж в мессенджерах

В WayForPay отметили, что это третий продукт компании созданный в помощь малому бизнесу в период карантинных мер. В платформе также можно  создать свой интернет магазин и бесплатное QR-меню для кафе или ресторана. Все платежные инструменты в сервисе созданы таким образом, что позволяют быстро и без особых знаний создать интернет-магазин и даже бота для продаж в мессенджерах.

На данный момент доступно:

  • возможность создать бота Telegram и Viber;
  • выбор типа бота, в зависимости от бизнеса;
  • управление параметрами доставки;
  • прием оплаты онлайн или использование оплаты при получении;
  • выбор языковой версии бота;
  • контроль заказов и оплат;
  • полный или частичный возврат средств клиенту.

В WayForPay можно создать бота для продаж в мессенджерах

Контролировать поступившие заказы можно в Личном кабинете WayForPay, а также получать уведомления о заказах в мессенджеры.

На данный момент бот поддерживает 3 сценария: для продажи товаров, услуг и для заказов в кафе/ресторане. Создать магазин можно в двух популярных мессенджерах: Telegram или Viber. Бот автоматически может принять оплату оформленного заказа с помощью Google Pay, Apple Pay, платежной карты и прочих платежных методов.

Для кого подходит?

Решение для продажи небольшого количества товаров.

  • кофейня
  • магазин с небольшим количеством товаров
  • для спортзалов (продажа абонементов)
  • доставка воды
  • услуги и пр .

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