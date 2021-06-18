Вдома, як на стадіоні з телевізорами Hisense





Кожен футбольний уболівальник мріє побачити гру рідної збірної на власні очі на стадіоні. Та навіть якщо б не було обмежень через пандемію СOVID-19, чи вмістять стадіони усіх вболівальників Євро 2020?! Для всіх, хто не уявляє себе без футболу, у нас є рішення. U7 і U8 — офіційні телевізори чемпіонату UEFA EURO 2020 дають можливість повною мірою насолодитися грою просто у себе вдома. Ці телевізори оснащені неймовірною кількістю приголомшливих функцій, завдяки яким враження від перегляду футболу перевершать всі ваші очікування. Передача кольору з використанням квантових точок, можливість повноматричного локального затемнення, HDR10 + і Dolby Vision HDR, а також спортивний та ігровий режими в поєднанні з технологією відтворення звуку Dolby Atmos допоможуть вам відчути себе в VIP-зоні стадіону.

Технологія квантових точок Quantum Dot Color

Передача кольору з використанням квантових точок дозволяє передати мільярд насичених відтінків, що розширює діапазон кольорів і робить можливим відображення безлічі фарб і півтонів. Розширена гамма і вдосконалена градація кольорів дозволяють точно передати початкову задумку оператора. Червоний не стане багряним або пурпуровим, він залишиться саме червоним. А футбольне поле буде саме таким зеленим, яким і повинно бути.

Чудова контрастність

Можливість повноматричного локального затемнення дозволяє передавати неймовірно яскраві і темні насичені відтінки. Ця функція збільшує контрастність зображення, контролюючи кожну зону бездоганно відрегульованої фонової підсвітки. Завдяки управлінню підсвічуванням по всьому екрану зображення однаково добре передає і глибокий чорний, і яскравий білий колір. В результаті ви зможете глибше зануритися в динаміку того, що відбувається на екрані.

Яскравість зображення

Формати HDR 10+ та Dolby Vision ™ HDR (поліпшена версія HDR, натхненна технологіями, які застосовуються у кінотеатрах) дозволять з головою зануритися в драматизм того, що відбувається. На відміну від стандартного зображення, формат Dolby Vision дає можливість передати небачені раніше кольори, домагаючись в 40 разів більше яскравих або в 10 разів більше темних тонів. Результатом стає приголомшливе реалістичне видовище, яке змусить забути про те, що перед вами лише екран.

Оптимізація кадру за допомогою ШІ

Цей телевізор Hisense створений спеціально для того, щоб подарувати глядачеві ще більш яскраві враження від перегляду. Функція оптимізації кадру за допомогою ШІ розпізнає тип контенту, який ви дивитеся, зіставляючи зображення на екрані зі звуком, та автоматично вибирає ігровий або спортивний режим. Приголомшливий процесор HiView дозволяє досягти плавності рухів.

Об’ємний звук

Технологія DOLBY ATMOS® дозволяє в домашніх умовах відтворювати неймовірно об’ємний звук під час ігор, при перегляді серіалів або спортивних програм. Рухомий звук — серйозний крок вперед в порівнянні з стерео форматом. Звукове оточення стає як ніколи цілісним. Пориньте в реалістичну обстановку, наповнену рухливими звуками навколишнього середовища, людськими голосами та музикою. Все це дозволить вам відчути себе в самому центрі подій.