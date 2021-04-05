Весняна вигода від MSI: отримай кешбек до 1200 грн за покупку моніторів PRO серії та міні-пк CUBI!





З 29 березня до 26 квітня компанія MSI буде повертати від 300 до 1200 грн за покупку моніторів серії PRO і міні ПК Cubi. Максимальну суму можна отримати при покупці двох комплектуючих одночасно. Для отримання кешбеку необхідно купити і зареєструвати продукти на сторінці промо акції, а також вказати дані для виплати.

Продукти, які беруть участь у акції, та сума кешбеку:

Акційні товари можна придбати в офіційних магазинах-партнерах компанії MSI.

Ознайомитися з повними умовами акції можна на сторінці акції.