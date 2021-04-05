Весняна вигода від MSI: отримай кешбек до 1200 грн за покупку моніторів PRO серії та міні-пк CUBI!
З 29 березня до 26 квітня компанія MSI буде повертати від 300 до 1200 грн за покупку моніторів серії PRO і міні ПК Cubi. Максимальну суму можна отримати при покупці двох комплектуючих одночасно. Для отримання кешбеку необхідно купити і зареєструвати продукти на сторінці промо акції, а також вказати дані для виплати.
Продукти, які беруть участь у акції, та сума кешбеку:
|Продукт
|Сума кешбеку, грн
|Монітор PRO MP271QP
|600
|Монітор PRO MP271P
|400
|Монітор PRO MP271
|400
|Монітор PRO MP242
|300
|Міні-ПК Cubi N 8GL-073EU-BN4000
|500
|Міні-ПК Cubi N 8GL-074EU-BN5000
|500
|Міні-ПК Cubi N 8GL-001BEU-BN4000XX
|300
|Міні-ПК Cubi N 8GL-002BEU-BN5000XX
|300
|Комбо монітор 24 дюйми + Міні-ПК
|1000
|Комбо монітор 27 дюйми + Міні-ПК
|1200
Акційні товари можна придбати в офіційних магазинах-партнерах компанії MSI.
Ознайомитися з повними умовами акції можна на сторінці акції.