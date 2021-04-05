Новости партнеров
Весняна вигода від MSI: отримай кешбек до 1200 грн за покупку моніторів PRO серії та міні-пк CUBI! P

Весняна вигода від MSI: отримай кешбек до 1200 грн за покупку моніторів PRO серії та міні-пк CUBI!

Весняна вигода від MSI: отримай кешбек до 1200 грн за покупку моніторів PRO серії та міні-пк CUBI!


З 29 березня до 26 квітня компанія MSI буде повертати від 300 до 1200 грн за покупку моніторів серії PRO і міні ПК Cubi. Максимальну суму можна отримати при покупці двох комплектуючих одночасно. Для отримання кешбеку необхідно купити і зареєструвати продукти на сторінці промо акції, а також вказати дані для виплати.

Продукти, які беруть участь у акції, та сума кешбеку:

Продукт Сума кешбеку, грн
Монітор PRO MP271QP 600
Монітор PRO MP271P 400
Монітор PRO MP271 400
Монітор PRO MP242 300
Міні-ПК Cubi N 8GL-073EU-BN4000 500
Міні-ПК Cubi N 8GL-074EU-BN5000 500
Міні-ПК Cubi N 8GL-001BEU-BN4000XX 300
Міні-ПК Cubi N 8GL-002BEU-BN5000XX 300
Комбо монітор 24 дюйми + Міні-ПК 1000
Комбо монітор 27 дюйми + Міні-ПК 1200

Акційні товари можна придбати в офіційних магазинах-партнерах компанії MSI.

Ознайомитися з повними умовами акції можна на сторінці акції.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить