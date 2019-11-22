Воля: кодирование спутника не коснётся наших абонентов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





С нового года украинцам придется платить за популярные украинские каналы. Ведь уже в январе 2020 года открытый «спутник» будет закодирован. Кодирование заблокирует доступ к свободному, читай, пиратскому, контенту.

Сейчас идет процесс частичного кодирования спутникового ТВ сигнала 4 крупнейших медиагрупп Украины (1 + 1 Media, «Медиа Группа Украина», Star Light Media, Inter Media Group).

Таким образом, просмотр телепрограмм бесплатно и непосредственно со спутника станет недоступным. В целом украинский зритель попрощается с бесплатным просмотром самых популярных телеканалов: 1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, Униан, Плюсплюс, ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, ОЦЕ ТБ, ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Интер, НТН, К1, Пиксель, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom (всего 23 ведущих канала).

Когда спутник недоступен, самое время дружить с кабельным провайдером

Чтобы продолжать смотреть любимые украинские телеканалы в 2020 году, не стоит ждать ажиотажа и очередей. Лучше заранее позаботиться о подключении к официальному провайдеру. Зритель волен выбирать между несколькими вариантами подключения: провайдер кабельного или спутникового ТВ, IPTV/OTT (интерактивное телевидение), а также эфирный цифровой сигнал Т2 (прием на антенну) и при наличии покрытия.

Кого не коснется кодирование спутникового сигнала?

Есть хорошая новость — абоненты ВОЛЯ не почувствуют никаких неудобств в связи с кодированием, ведь компания получает сигнал со спутника легально и через свою кабельную сеть передает его на телевизоры и мобильные устройства телезрителей.

Для владельцев же спутниковой антенны ВОЛЯ разработала несколько выгодных вариантов подключения. Один из которых — это пакет услуг для всей семьи: интернет плюс интерактивное телевидение. Где каждый абонент имеет возможность оформить годовую подписку на услугу по акционной цене — всего 99 грн/месяц.

Кстати, при выборе провайдера важно обязательно учитывать стоимость дополнительного оборудования для просмотра телепрограмм, ведь оно может потянуть на более чем тысячу гривен. А ВОЛЯ подключает всего за 1 грн, причем абонентский тюнер уже входит в стоимость пакета услуг.

А что с интерактивным ТВ?

Это уникальная возможность смотреть на экране телевизора сотни рейтинговых цифровых каналов со всего мира, в том числе в HD качестве. Дополнительно в ВОЛЯ можно подключить тематические пакеты «Спорт», «Детский», «Развлекательный». Большое преимущество этого ТВ — онлайн-кинотеатр Воля Cinema, который насчитывает более 30 000 фильмов. Этим ресурсом можно управлять с помощью простого и понятного программного гида. Смотреть такое телевидение можно на любом гаджете в удобном месте, в удобное время.

Также каждому новому абоненту ВОЛЯ готова предложить традиционное кабельное телевидение: как цифровое, так и аналоговое. И тоже по специальной цене. Компания предоставляет доступ к лучшему легальному познавательному, спортивному и фильмовому контенту высокого качества от украинских каналов и мировых телегигантов таких, как FOX, Discovery, AMC, Nat Geo и других. В пакетах провайдера более 30 каналов высокой четкости (HD) ─ наибольшее количество в Украине.

Кроме того, у компании пять собственных каналов ВОЛЯ CINE+. Особого внимания заслуживает детский контент на канале CINE+ Kids HD. Он наполнен образовательными и развлекательными передачами, популярными мультфильмами и сериалами от Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel, DreamWorks и других.

Чтобы удовлетворить потребности своих клиентов, ВОЛЯ всегда предлагает только топовые киноновинки и лучшие мировые премьеры. В ближайшее время абоненты компании смогут насладиться хитами о супергероях «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал», оскароносной лентой «Зеленая книга», замечательным произведением нового украинского кинематографа «Круты 1918», киноадаптацией Гая Риччи «Аладдин», детским бестселлером «Ледяное сердце» и многими другими.

Как видим, провайдер уже готов к новой эре телевидения. А готовы ли украинцы потреблять действительно качественный контент, смотреть любимые каналы в лучшем качестве, а также новинки сериалов менее, чем через 24 часа после мировых премьер?

Поэтому, делайте выводы и выбирайте лучшего партнера для просмотра телеканалов уже сегодня!