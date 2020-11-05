Встречайте DJI Mini 2 — сверхлегкий, многофункциональный и простой в управлении дрон, которого вы так долго ждали





При массе 249 граммов DJI Mini 2 теперь оснащен современной технологией передачи данных OcuSync 2.0, надежными моторами и 4K-камерой.

Сегодня, компания DJI, мировой лидер в области производства дронов и креативных камер, представляет DJI Mini 2, высокопроизводительный дрон с камерой, сочетающий множество новых функций и компактный дизайн. DJI Mini 2 входит в категорию самых безопасных дронов, поскольку весит 249 г. Преемник DJI Mavic Mini, DJI Mini 2 прост в управлении и оснащен более мощными моторами и улучшенной технологией передачи данных, которая обеспечивает надежное соединение с пультом ДУ. Оптимизированные встроенные режимы помогут создавать запоминающиеся кадры всего несколькими нажатиями, а учебные материалы и инструменты — быстро освоить управление устройством. Множество аксессуаров помогут создать свой уникальный стиль DJI Mini 2.

«Mavic Mini стал грандиозным прорывом для DJI и пилотов по всему миру, его беспрецедентное сочетание массы, уровня безопасности и производительности, а также других характеристик стало отправной точкой для множества начинающих пилотов и энтузиастов аэросъемки», — отметил президент DJI Роджер Ло (Roger Luo). «В DJI Mini 2 мы улучшили ключевые характеристики, объединив производительность более крупных дронов с компактным корпусом. DJI Mini 2 не только идеально подойдет для новичков, но и впечатлит более опытных пилотов».

Миниатюрный корпус, впечатляющая производительность

Как и у Mavic Mini, у DJI Mini 2 легкая складная конструкция, которая делает путешествие с дроном еще проще. Устройство настолько легкое, что вам не составит труда положить его в сумку и взять с собой на случай, если появится возможность полетать. Маленький, но мощный DJI Mini 2 с набором впечатляющих характеристик сделает полет еще проще и удобнее. Мы добавили технологию передачи данных OcuSync 2.0. OcuSync 2.0 — всемирно известная технология передачи DJI, обеспечивающая стабильное и надежное соединение между пультом дистанционного управления и дроном даже на больших дистанциях. Максимальная дальность передачи сигнала DJI Mini 2 — 6 км, что на 200% больше, чем у Mavic Mini. Новые моторы обеспечивают до 31 минуты полета, более быстрое ускорение и большую скорость, а также способность выдерживать ветер до 10,5 м/с.

Невероятно легкий в управлении, по-настоящему надежный

DJI Mini 2 создан для легких и безопасных полетов, будь то повседневное использование или увлекательное приключение вне дома. Транслируйте изображение с камеры дрона на ваш смартфон, чтобы наглядно видеть, где находится и что снимает Mini 2. Улучшенный пульт ДУ и новые функции упрощают управление Mini 2. Как и во всех дронах DJI, высокоточные датчики позиционирования помогают Mini 2 зависнуть на месте, когда это необходимо. Приемник GPS передает системе данные о положении дрона, а датчики в нижней части корпуса анализируют рельеф поверхности земли и помогают при автоматической посадке. Функции безопасности дронов DJI помогают как новичкам, так и опытным пилотам наслаждаться полетом без лишнего беспокойства. Они включают:

геозонирование, которое не позволят дрону взлететь на участке с ограничениями (например, вблизи аэропортов),

«возврат домой», при использовании которого дрон возвращается к месту взлета,

ограничение максимальной высоты, на которую дрон может подняться.

Все эти режимы и функции делают управление DJI Mini 2 не только увлекательным, но и безопасным для всех пилотов вне зависимости от их опыта.

Яркие снимки и четкие видеоролики всего несколькими нажатиями

Запечатлейте моменты в деталях с помощью 1/2,3-дюймовой матрицы — создавайте фото 12 Мп и видео с максимальным разрешением 4K/30 кадров в секунду при скорости видеопотока 100 Мбит/с. Вы можете сохранить изображения в формате JPEG, а опытные пользователи, которые хотят отредактировать отснятый материал, могут выбрать режим RAW. Благодаря лучшему в своем классе 3-осевому стабилизатору, который сглаживает нежелательные вибрации камеры, вы сможете создать по-настоящему плавные видео. Во время записи в разрешении 1080 пилоты смогут приблизить объект съемки, даже не перемещая дрон, благодаря функции 4-кратного увеличения (2-кратное увеличение без снижения качества). С помощью интеллектуальных режимов съемки вы сможете снять красивые и качественные ролики. Ваши работы точно заметят и по достоинству оценят!

Режим быстрой съемки: Запрограммированные траектории и режимы. Дрони (Dronie) : DJI Mini 2 летит назад и вверх, в то время как камера зафиксирована на объекте. Ограничение высоты может быть установлено на 12, 18, 24, 30 или 36 метров. Спираль (Helix) : DJI Mini 2 взлетает по спирали вверх, кружа над объектом съемки. Ограничение высоты может быть установлено на 12, 18, 24, 30 или 36 метров. Ракета (Rocket) : DJI Mini 2 взлетает в воздух, а его камера направлена вниз на объект. Ограничение высоты может быть установлено на 12, 18, 24, 30 или 36 метров. Круг (Circle) : DJI Mini 2 летит вокруг объекта, не изменяя высоту и радиус. Бумеранг (Boomerang) : DJI Mini 2 облетает объект по овальной траектории, напоминающей бумеранг, съемка начинается и заканчивается в одной точке.



Панорамы: Снимайте более широкую перспективу, выбрав режим панорамы.

Сферическая: DJI Mini 2 автоматически делает двадцать шесть снимков и объединяет их для получения кристально четкого изображения. 180°: Устройство делает семь снимков, что позволяет создать потрясающее пейзажное изображение. Широкий угол: Захватывает широкое изображение 3×3, состоящее из девяти снимков.



Режимы фото: Разные режимы фото на любой случай.

AEB: В режиме автобрекетинга (AEB) устройство создает три снимка с разной экспозицией (недоэкспонированный, нормальный и переэкспонированный) и объединяет их для получения яркого и четкого изображения. Вы сможете получить изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR) при постобработке. Снимок с задержкой: Дайте себе несколько секунд на подготовку к снимку, установив таймер.



Просто творить, проще делиться

Мы оптимизировали приложение DJI Fly, новые функции позволят вам удобно и быстро поделиться контентом в социальных сетях. Вы сможете подключить смартфон к дрону без пульта дистанционного управления и загрузить отснятый материал со скоростью до 20 Мб/с. Когда вы загрузите снимки на ваш смартфон, обработайте их при помощи редактора в приложении DJI Fly или используйте функцию автоматической оптимизации фото, чтобы сделать ваше фото настоящим хитом. С DJI Mini 2 вы можете не только летать и с легкостью записывать качественные ролики, но и делиться ими с подписчиками за считанные секунды.

Используйте DJI Mini 2 по максимуму со специальными аксессуарами

Новые аксессуары для DJI Mini 2 сделают использование устройства еще проще и приятнее. Мы подготовили следующие аксессуары:

Сумка: Эта сумка станет не только необходимым дополнением к комплекту, но и модным аксессуаром, который дополнит ваш образ.

Зарядная станция: Покажите миру свой DJI Mini 2 в прозрачной зарядной станции с подсветкой.

Набор для дизайна корпуса: Сделайте ваш Mini 2 поистине уникальным, используя креативные стикеры.

Адаптер: Адаптер устанавливается на верхней части Mini 2 и позволяет прикрепить к нему небольшую доску со светодиодной подсветкой, на который вы можете записывать сообщения маркером.

Стоимость и возможность приобретения

DJI Mini 2 уже доступен для предзаказа в интернет-магазине DJI KYIV, а также в официальных магазинах DJI KYIV | ODESA | LVIV. DJI Mini 2 можно купить в двух вариантах. В стандартный комплект (розничная цена 17 120 грн) входит DJI Mini 2, пульт дистанционного управления и одна батарея. Также доступен DJI Mini 2 Fly More Combo (розничная цена 22 370 грн), в комплект которого входит DJI Mini 2, три батареи, концентратор-хаб, сумка для транспортировки и пульт дистанционного управления. Покупку можно оплатить сразу или воспользоваться банковской услугой оплата частями.