Второй сезон HyperX «Битвы геймеров» стартовал!

Уже сегодня на официальном сайте реалити-шоу каждый поклонник компьютерных игр может отдать голос за своего фаворита и помочь ему стать одним из финалистов проекта.

На 13 мест в финале претендуют сразу 30 кандидатов. Среди них, такие звезды гейминга и киберспорта как братья Костылевы, Данил «Zeus» Тесленко, Иоанн «Edward» Сухарев (Na’Vi), Максим Старосвитский, Миша Шевчук (Room Factory Dota 2 Team), Елена «Meg» Урусова, Максим Филипин (Filipin is bro) и многие другие. Без сомнения, горячая борьба начнется уже на этом этапе и голос каждого болельщика может оказаться решающим.

Согласно правилам шоу, в финал гарантированно попадет лишь победитель голосования болельщиков. Еще 12 участников будут выбраны жюри проекта.

При этом, голосующие за своих героев болельщики получат шанс выиграть одну из 15 геймерских гарнитур HyperX Cloud Alpha, так что «Битва» грядет на всех фронтах.

Финалистам проекта предстоит жить в общем доме и ежедневно сражаться за звание лучшего. Их ждут самые каверзные и интригующие задания, конкурсы и квесты по тематике популярнейших компьютерных игр, таких как Dota2, CS:GO, PUBG, GTA, FIFA и других.

По итогам каждой баталии игроки будут избавляться от конкурентов, пока в финальной битве не победит сильнейший. Зрителей же ожидает не только увлекательное зрелище, но и возможность подарить любимому геймеру Приз зрительских симпатий, даже если сам геймер покинет проект.

Голосование за финалистов продлится до 10 ноября, а первые серии шоу «выйдут в эфир» уже 28 ноября, вместе с началом розыгрыша геймерского ПК и других призов от HyperX для зрителей и фанатов проекта. В дальнейшем, новые выпуски шоу будут выходить каждый вторник и пятницу вплоть до Нового года!

Традиционно, организаторы HyperX «Битвы геймеров» держат в секрете информацию о главном призе и итоговом списке участников, которые узнают имена своих «соседей» лишь

в 1 выпуске «Битвы». Но, судя по информации, поступающей из стана организатора шоу – геймерского бренда HyperX, награды для участников и зрителей, в сравнении с премьерным сезоном, станут еще эксклюзивнее и интересней.

HyperX «Битвы геймеров» — первое в СНГ реалити-шоу с участием известных киберспортсменов, блогеров и других знаменитостей игровой индустрии.

Краткий ролик о том, что было в первом сезоне Битвы Геймеров:

https://www.youtube.com/watch?v=FiuAc94Ir7w&t=5s

За первый сезон шоу было отснято 25 видеороликов, собравших в сумме более 15 миллионов просмотров. По результатам голосования зрителей, победителем первой «Битвы» стал игровой обозреватель Макс Шелест, с минимальным отрывом опередивший чемпиона мира по Counter-Strike Арсения «ceh9» Триноженко и забравший главный приз — эксклюзивный контракт с HyperX!

Узнать, «как всё было» в первом сезоне можно на YouTube-канале HyperX или на сайте «Битвы геймеров».

Вторая «Битва геймеров» от HyperX стартовала! Голосование за финалистов на http://hyperxbattle.com открыто и геймеры ждут голоса своих болельщиков.