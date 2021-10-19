Заняття триває всього 45 хв, але відчуваєте ви себе значно краще. Як проходять тренування у hiitworks

Фізіотерапевти стверджують, що коли ми сидимо, це неприродно для тіла. Серед наслідків сидячої роботи – погіршення зору, біль у голові, шиї та попереку, проблеми із суглобами та інше. Допомогти може спорт, проте не всі знаходять час для цього.

У партнерському тексті з мережею фітнес-клубів hiitworks розповідаємо, як працює концепція тренувань для зайнятих та чому 45 хвилин буде достатньо.

Тренування, які тривають 45 хвилин

Засновники мережі фітнес-студій для зайнятих hiitworks стверджують, що тренування мають займати мінімум часу та заряджати енергією, щоб продуктивність лише зростала. Така концепція спорту для зайнятих має захистити від наслідків сидячої роботи.

Тренування у hiitworks тривають 45 хвилин та спрямовані на результат: кожну хвилину активності та відпочинку прорахували за протоколом. «Тренування повинно бути не довгим, а ефективним. Будь-яке інтенсивне навантаження довше години виснажує організм, навіть у професійних спортсменів фізично інтенсивна частина заняття коротка», – пояснює співзасновник hiitworks Ярослав Сойніков.

Студії знаходяться в бізнес-центрах та біля зручної транспортної розв’язки, щоб людина не марнувала час на дорогу. Заняття проходять із 7:00 до 21:00 – завдяки цьому відвідати їх можна до чи після роботи або навіть під час обідньої перерви. За словами відвідувачів, візит до студії разом із перевдяганням і душем займає трохи більше ніж годину.

Для кожного підбирають ефективні вправи

На думку експертів hiitworks, головні причини, через які фітнес відкладають або швидко кидають:

людина не розуміє, які вправи потрібні для результату;

відсутність тренера, що адаптує заняття для кожного;

тренування, що не відповідають психотипу людини та її графіку.

В hiitworks кожен абонемент включає фітнес-тестування. Це вимірювання складу тіла на вагах-аналізаторах, тестування рухів за американською методикою Functional Movement Screen і бесіда з тренером щодо графіка та способу життя. «Діагностика допомагає виявити максимально ефективні вправи для кожного й підібрати такі тренування, що будуть приносити задоволення та комфортно вписуватися в графік», – розповідає Ярослав Сойніков.

З якими гаджетами займаються у hiitworks

Більшу частину дня сучасній людині доводиться проводити сидячи: на роботі, в автомобілі, вдома. За словами тренерів, за цей час накопичується дефіцит руху, що шкідливо для здоров’я.

«Продовжувати сидіти на тренажері в залі – не найкраща ідея. Вправи, які включають усе тіло в роботу, зазвичай будуть більш ефективними та позбавлять наслідків дефіциту руху», – кажуть у hiitworks.

У студіях використовують гирі та гантелі, петлі TRX і аеродинамічний велотренажер AirBike, гребні тренажери та бокси для стрибків, а також десятки видів іншого обладнання, що залучають все тіло в роботу.

Пульс на тренуваннях контролюють за допомогою датчиків MyZone. На екрані показується, у якій пульсовій зоні знаходиться учасник. Це допомагає адаптувати навантаження та додавати елементи гейміфікації до занять.

Мапи рухів Procedos використовують для 3D-тренувань, що включають вправи у всіх трьох площинах, де кожен рух прорахований із математичною точністю.

Заняття для продуктивності

Як персональні, так і групові заняття проходять під контролем тренера. У групових – лише до 10-12 учасників, щоб тренер адаптував навантаження до рівня кожного та контролював техніку вправ. Тренування можна підібрати для різних цілей: схуднути, зміцнити м’язи, відновитися після робочого тижня.

«Зрозуміти, наскільки тренування корисні для вас, можна навіть за суб’єктивними показниками. Після заняття не має бути відчуття тотального виснаження. Навпаки має зростати рівень енергії та продуктивності, щоб вирішувати робочі та інші справи», – пояснюють у hiitworks.

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