Запуск четвертой очереди украинского дата-центра DC|COSMONOVA в Киеве!
Не каждый день в Украине появляются новые высокотехнологичные центры обработки данных, и вводятся в эксплуатацию их новые очереди, несмотря на ощутимое, стремительное развитие отрасли Internet, telecom & big data — на общенациональном уровне.
Сегодня мы открываем цикл публикаций о строительстве и запуске в работу новой, четвертой очереди коммерческого дата-центра DC|COSMONOVA в Киеве.
Признаемся, дата-центр, без преувеличения — главная составляющая архитектуры рождения и функционирования Интернета, как явления, которое с 1 января 1983 постоянно сопровождает нас — земное человечество.
Напомним себе, из чего состоит природа этого явления:
- Бессчетные сервисы, которые содержит в себе всемирная сеть, веб-страницы, связь и передача данных, расчеты и переписка — напоминают океанскую раковину, которая так необходима ее оригинальном владельцу;
- Каналы связи, как корни растения объединяют все вокруг и наполняют окружающий мир животворящей информацией;
- Сродни величественным колоннам удерживающие строение, шкафы дата-центра, надежно поддерживают непрерывную работу серверного оборудования, обрабатывая данные и актуализируя процессы.
Все наши движения во вселенной цифрового пространства это своеобразное ДНК, хранящееся в специализированных «сосудах» электронной памяти, контролируемое алгоритмами расчетов огромного количества компьютеров, содержащихся в так называемых центрах обработки данных (ЦОД), или в дата-центрах, если быть лаконичнее.
Известный украинский IT бренд COSMONOVA|NET с 2013 года успешно руководит собственным, созданным дата-центром в Киеве, расположенным в стратегическом индустриальном строении начала ХХ века, по улице Гринченко 2/1.
2018 открыл новую страницу в жизни исторического места, развернув новую очередь дата-центра, и вместе с ней — расширенные опции для современных возможностей продвинутых предпринимателей.
Четвертая очередь DC|COSMONOVA спроектирована с учетом профессиональных требований самых опытных пользователей, и открыта для услуг не только B2B, но и B2G сегмента: три модуля емкостью 36 шкафов готовы принять «на борт» новое серверное оборудование.
Новая, четвертая очередь DC|COSMONOVA это:
- Соответствие требованиям TIER3, как и предыдущие три очереди
- Контроль параметров ЦОД по схеме 24/7
- 500% избыточность каналов связи
- Комфортный SLA 99,98%
- Опции Колокейшн (Colocation)
- Аренда телекоммуникационных шкафов 45U
- Аренда физических серверов с возможностью развернуть приватное облако
- Аренда выделенного сервера и VPS (Virtual private server)
- Современные решения и сервисы на базе 4 облачных платформ
Раскрывая технические подробности, мы получили возможность пообщаться с людьми которые персонально приложили усилия к строительству и запуску нового украинского центра обработки данных.
Юрий, кто автор проекта, сколько времени продолжалось строительство? Какие особенности воплощения авторской мысли?
Юрий Морозов, руководитель дата-центра DC|COSMONOVA:
Автором и главным вдохновителем проекта выступил наш технический директор Тарас Козачук, которому принадлежит не только амбициозная идея, но и все этапы личного контроля за ее фактическим воплощением. Само строительство продолжалось более 10 месяцев. Из технических подробностей, интересно выделить некоторые особенности:
- Мощные стены строения
Не могу не выделить этот факт! Времена вождей фундаментально отобразились на ощущаемой массивности, с которой пролетариат подходил к возведению своих индустриальных двигателей.
- Укрепленный фальшпол
Все начиналось с того, что помещение подготавливалось самым тщательным образом, фактически с нуля. Заливался пол (эпоксидная смола), и далее на этот пол устанавливался, дополнительно фальшпол, а именно специальные плиты, представляющие собой приподнятую на 60 сантиметров прочную поверхность. Таким образом, становится выгодно и очень удобно проводить под ними коммуникации, инженерные каналы связи, питание, слаботочку и охлаждение.
- Free cooling – изюминка нашего ЦОД
Дата-центр оснащен прецизионными блоками кондиционирования CLIMAVENETA, таким образом, мы можем забирать холод прямо с улицы и экономить тем самым все дорожающую электроэнергию. Достаточно амбициозная задумка, ранее в наших серверных залах, мы ее не использовали, уверены она проявит себя наилучшим образом, ведь экономия ожидается на уровне 30%.
- Вспоминая этапы строительства
Все как вчера, «ничего сложного», вначале внутренняя отделка стен, и собственно ремонт. Далее закладка фрионопроводов, одной из главных составляющих, для того чтобы медные трубы по которым курсирует провод , были заложены прежде всего. Далее, подполовое пространство, а именно лотки, фрионопровод и силовые кабеля. Поверх всего этого и устанавливался наш «авторский» фальшпол, параллельно монтировался потолок, освещение, и далее устанавливались сами охлаждающие блоки. Следующим важнейшим этапом стала сборка электрошкафов, поскольку ЦОД необходимо обеспечивать большой мощностью электроэнергии. Планируется потребление свыше 250 киловатт, и запасы будут внушительные!
Мы также попросили прокомментировать информацию о том, на каких главных аспектах акцентируют внимание будущие клиенты дата-центра?
Сергей Стогнушенко, специалист по развитию сети COSMONOVA|NET: Прежде всего, заказчики обращают внимание на бесперебойность, и в широком смысле, наши показатели позволяют нам не первый год уверенно расширять сетку наших новых клиентов.
Наши будущие клиенты также отмечают для себя качество работы службы технической поддержки. В этом плане наши специалисты осуществляют качественный мониторинг всех систем и обратную связь круглый год, 24/7.
Контроль доступа это ключевая составляющая любого договора SLA, помимо журналов доступа, внешнего и внутреннего видеонаблюдения, физически охраняемого периметра, мы используем биометрический доступ к помещениям по отпечатку пальца и лицевому сканированию. В наш дата-центр невозможно попасть не санкционировано.
Будущие клиенты дата-центра, также интересуются: как мы реагируем на запросы правоохранителей? Замечу сразу, что с самого начала мы открыто выступаем за соблюдение законности ведения нашего бизнеса, и к примеру к выемке физического сервера мы допускаем правоохранителей исключительно по подтверждённому нашей юридической службой решению суда.
Также заметим что среди наших клиентов немало крупных корпоративных структур, фин.учреждений, банков, госсектор и другие. Мы неоднократно проходили всевозможные аудиты и проверки качества, новые нам не страшны. Поэтому, в DC|COSMONOVA мы рады приветствовать самых требовательных клиентов.
Обратим особое внимание: DC|COSMONOVA – первый дата центра в Украине, предлагающий своим клиентам современный мировой опыт киберстрахования цифровых рисков.
Совместно с нашим партнером, международным страховым брокером, мы предлагаем нашим клиентам экспертизу кибер-рисков, международные условия страхования, и сопровождение ведущих страховых компаний США и Европы.
Наконец завершающий топ 5 ключевых вопросов перед новым размещением в дата-центре: а можно ли к вам со своим интернетом?
Мы присутствуем основных точках обмена трафиком, со всеми крупными магистральными интернет-провайдерами и способны по желанию клиента создавать качественные стыки.
В наш ЦОД уже заведены несколько крупных провайдеров.
Подводя итоги беседы, сосредоточимся на основных технических характеристиках новой очереди украинского центра обработки данных, и на том, что необходимо знать при выборе надежного ЦОД.
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- 2 НЕЗАВИСИМЫХ ВВОДА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
- 3 КОНТУРА ИБП
- 3 ДИЗЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРА
БЕЗОПАСНОСТЬ
- ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ВНУТРИ ОБЬЕКТА И СНАРУЖИ
- 2 КОНТУРА ВНЕШНЕЙ ОХРАНЫ ПО ПЕРИМЕТРУ ЦОД
- ДОСТУП ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ
(исключительно лицам, указанным в договоре)
- ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ БИОМЕТРИЧЕСКОГО ДОСТУП
ОХЛАЖДЕНИЕ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ
- РЕЗЕРВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
- РЕЗЕРВ ПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ОХЛАЖДЕНИЯ
- СИСТЕМА FREE COOLING
ТЕХПОДДЕРЖКА 24/7
- МОНИТОРИНГ СИСТЕМ — КРУГЛОСУТОЧНО
- БОЛЕЕ 20 ЧЕЛОВЕК КОМАНДЫ ПОДДЕРЖКИ
- ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
УСТОЙЧИВЫЕ
ИНТЕРНЕТ-КАНАЛЫ
- МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ: LEVEL3, RETN, COGENT, VODAFONE, HURRICANE ELECTRIC;
- УЧАСТНИКИ ТОЧЕК ОБМЕНА ТРАФИКОМ UA-IX, DTEL-IX, GIGANET-IX, DATA-IX, W-IX, DE-CIX;
- 500% ИЗБЫТОЧНОСТЬ ВНЕШНИХ КАНАЛОВ
DC|COSMONOVA — КАЧЕСТВО и конфиденциальность!
- 14 -ТИ ЛЕТНИЙ ОПЫТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ И КАЧЕСТВА
- ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА И КИБЕРСТРАХОВАНИЕ