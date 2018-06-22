Запуск четвертой очереди украинского дата-центра DC|COSMONOVA в Киеве!

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Не каждый день в Украине появляются новые высокотехнологичные центры обработки данных, и вводятся в эксплуатацию их новые очереди, несмотря на ощутимое, стремительное развитие отрасли Internet, telecom & big data — на общенациональном уровне.

Сегодня мы открываем цикл публикаций о строительстве и запуске в работу новой, четвертой очереди коммерческого дата-центра DC|COSMONOVA в Киеве.

Признаемся, дата-центр, без преувеличения — главная составляющая архитектуры рождения и функционирования Интернета, как явления, которое с 1 января 1983 постоянно сопровождает нас — земное человечество.

Напомним себе, из чего состоит природа этого явления:

Бессчетные сервисы, которые содержит в себе всемирная сеть, веб-страницы, связь и передача данных, расчеты и переписка — напоминают океанскую раковину, которая так необходима ее оригинальном владельцу;

Каналы связи, как корни растения объединяют все вокруг и наполняют окружающий мир животворящей информацией;

Сродни величественным колоннам удерживающие строение, шкафы дата-центра, надежно поддерживают непрерывную работу серверного оборудования, обрабатывая данные и актуализируя процессы.

Все наши движения во вселенной цифрового пространства это своеобразное ДНК, хранящееся в специализированных «сосудах» электронной памяти, контролируемое алгоритмами расчетов огромного количества компьютеров, содержащихся в так называемых центрах обработки данных (ЦОД), или в дата-центрах, если быть лаконичнее.

Известный украинский IT бренд COSMONOVA|NET с 2013 года успешно руководит собственным, созданным дата-центром в Киеве, расположенным в стратегическом индустриальном строении начала ХХ века, по улице Гринченко 2/1.

2018 открыл новую страницу в жизни исторического места, развернув новую очередь дата-центра, и вместе с ней — расширенные опции для современных возможностей продвинутых предпринимателей.

Четвертая очередь DC|COSMONOVA спроектирована с учетом профессиональных требований самых опытных пользователей, и открыта для услуг не только B2B, но и B2G сегмента: три модуля емкостью 36 шкафов готовы принять «на борт» новое серверное оборудование.

Новая, четвертая очередь DC|COSMONOVA это:

Соответствие требованиям TIER3, как и предыдущие три очереди

Контроль параметров ЦОД по схеме 24/7

500% избыточность каналов связи

Комфортный SLA 99,98%

Опции Колокейшн (Colocation)

Аренда телекоммуникационных шкафов 45U

Аренда физических серверов с возможностью развернуть приватное облако

Аренда выделенного сервера и VPS (Virtual private server)

Современные решения и сервисы на базе 4 облачных платформ

Раскрывая технические подробности, мы получили возможность пообщаться с людьми которые персонально приложили усилия к строительству и запуску нового украинского центра обработки данных.

Юрий, кто автор проекта, сколько времени продолжалось строительство? Какие особенности воплощения авторской мысли?

Юрий Морозов, руководитель дата-центра DC|COSMONOVA:

Автором и главным вдохновителем проекта выступил наш технический директор Тарас Козачук, которому принадлежит не только амбициозная идея, но и все этапы личного контроля за ее фактическим воплощением. Само строительство продолжалось более 10 месяцев. Из технических подробностей, интересно выделить некоторые особенности:

Мощные стены строения

Не могу не выделить этот факт! Времена вождей фундаментально отобразились на ощущаемой массивности, с которой пролетариат подходил к возведению своих индустриальных двигателей.

Укрепленный фальшпол

Все начиналось с того, что помещение подготавливалось самым тщательным образом, фактически с нуля. Заливался пол (эпоксидная смола), и далее на этот пол устанавливался, дополнительно фальшпол, а именно специальные плиты, представляющие собой приподнятую на 60 сантиметров прочную поверхность. Таким образом, становится выгодно и очень удобно проводить под ними коммуникации, инженерные каналы связи, питание, слаботочку и охлаждение.

Free cooling – изюминка нашего ЦОД

Дата-центр оснащен прецизионными блоками кондиционирования CLIMAVENETA, таким образом, мы можем забирать холод прямо с улицы и экономить тем самым все дорожающую электроэнергию. Достаточно амбициозная задумка, ранее в наших серверных залах, мы ее не использовали, уверены она проявит себя наилучшим образом, ведь экономия ожидается на уровне 30%.

Вспоминая этапы строительства

Все как вчера, «ничего сложного», вначале внутренняя отделка стен, и собственно ремонт. Далее закладка фрионопроводов, одной из главных составляющих, для того чтобы медные трубы по которым курсирует провод , были заложены прежде всего. Далее, подполовое пространство, а именно лотки, фрионопровод и силовые кабеля. Поверх всего этого и устанавливался наш «авторский» фальшпол, параллельно монтировался потолок, освещение, и далее устанавливались сами охлаждающие блоки. Следующим важнейшим этапом стала сборка электрошкафов, поскольку ЦОД необходимо обеспечивать большой мощностью электроэнергии. Планируется потребление свыше 250 киловатт, и запасы будут внушительные!

Мы также попросили прокомментировать информацию о том, на каких главных аспектах акцентируют внимание будущие клиенты дата-центра?

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Сергей Стогнушенко, специалист по развитию сети COSMONOVA|NET: Прежде всего, заказчики обращают внимание на бесперебойность, и в широком смысле, наши показатели позволяют нам не первый год уверенно расширять сетку наших новых клиентов.

Наши будущие клиенты также отмечают для себя качество работы службы технической поддержки. В этом плане наши специалисты осуществляют качественный мониторинг всех систем и обратную связь круглый год, 24/7.

Контроль доступа это ключевая составляющая любого договора SLA, помимо журналов доступа, внешнего и внутреннего видеонаблюдения, физически охраняемого периметра, мы используем биометрический доступ к помещениям по отпечатку пальца и лицевому сканированию. В наш дата-центр невозможно попасть не санкционировано.

Будущие клиенты дата-центра, также интересуются: как мы реагируем на запросы правоохранителей? Замечу сразу, что с самого начала мы открыто выступаем за соблюдение законности ведения нашего бизнеса, и к примеру к выемке физического сервера мы допускаем правоохранителей исключительно по подтверждённому нашей юридической службой решению суда.

Также заметим что среди наших клиентов немало крупных корпоративных структур, фин.учреждений, банков, госсектор и другие. Мы неоднократно проходили всевозможные аудиты и проверки качества, новые нам не страшны. Поэтому, в DC|COSMONOVA мы рады приветствовать самых требовательных клиентов.

Обратим особое внимание: DC|COSMONOVA – первый дата центра в Украине, предлагающий своим клиентам современный мировой опыт киберстрахования цифровых рисков.

Совместно с нашим партнером, международным страховым брокером, мы предлагаем нашим клиентам экспертизу кибер-рисков, международные условия страхования, и сопровождение ведущих страховых компаний США и Европы.

Наконец завершающий топ 5 ключевых вопросов перед новым размещением в дата-центре: а можно ли к вам со своим интернетом?

Мы присутствуем основных точках обмена трафиком, со всеми крупными магистральными интернет-провайдерами и способны по желанию клиента создавать качественные стыки.

В наш ЦОД уже заведены несколько крупных провайдеров.

Подводя итоги беседы, сосредоточимся на основных технических характеристиках новой очереди украинского центра обработки данных, и на том, что необходимо знать при выборе надежного ЦОД.

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

2 НЕЗАВИСИМЫХ ВВОДА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

3 КОНТУРА ИБП

3 ДИЗЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ВНУТРИ ОБЬЕКТА И СНАРУЖИ

2 КОНТУРА ВНЕШНЕЙ ОХРАНЫ ПО ПЕРИМЕТРУ ЦОД

ДОСТУП ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ

(исключительно лицам, указанным в договоре)

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ БИОМЕТРИЧЕСКОГО ДОСТУП

ОХЛАЖДЕНИЕ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ

РЕЗЕРВ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

РЕЗЕРВ ПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ОХЛАЖДЕНИЯ

СИСТЕМА FREE COOLING

ТЕХПОДДЕРЖКА 24/7

МОНИТОРИНГ СИСТЕМ — КРУГЛОСУТОЧНО

БОЛЕЕ 20 ЧЕЛОВЕК КОМАНДЫ ПОДДЕРЖКИ

ОПЕРАТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ

УСТОЙЧИВЫЕ

ИНТЕРНЕТ-КАНАЛЫ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ: LEVEL3, RETN, COGENT, VODAFONE, HURRICANE ELECTRIC;

УЧАСТНИКИ ТОЧЕК ОБМЕНА ТРАФИКОМ UA-IX, DTEL-IX, GIGANET-IX, DATA-IX, W-IX, DE-CIX;

500% ИЗБЫТОЧНОСТЬ ВНЕШНИХ КАНАЛОВ

DC|COSMONOVA — КАЧЕСТВО и конфиденциальность!

14 -ТИ ЛЕТНИЙ ОПЫТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ И КАЧЕСТВА

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА И КИБЕРСТРАХОВАНИЕ

DC|COSMONOVA

Надежное хранение и обработка данных!