Водное царство: ASUS представила системы жидкостного охлаждения ROG RYUJIN и ROG RYUO

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Учитывая сроки проведения выставки Computex, едва ли можно выбрать более подходящий момент для анонса процессорных систем охлаждения. На этот раз ASUS порадовали СВО класса AIO, разработанными совместно с Asetek.

Для топовых игровых ПК компания предлагает жидкостные ASUS ROG RYUJIN с целым набором нетривиальных опций.

На крышке водоблока размещен цветной 1,77-дюймовый OLED-экран LiveDash, который может отображать различную системную информацию. Наиболее востребованной, конечно же, в данном случае будет текущая температура процессора.

Под защитным кожухом водоблока расположен миниатюрный вентилятор, улучшающий охлаждение элементов VRM и накопителей M.2, расположенных в центральной части платы.

При использовании классических СВО из-за отсутствия обдува пространства вокруг процессорного разъема, силовые элементы VRM сильнее нагреваются. Дополнительный вентилятор должен снизить тепловую нагрузку.

Для СВО используются радиаторные блоки длиной 240 мм или 360 мм. В зависимости от габаритов модуля, для его охлаждения устанавливается два или три 120-миллиметровых вентилятора. Производитель особо отмечает, что для ASUS ROG RYUJIN используются надежные вентиляторы IndustrialPPC от Noctua со скоростью вращения до 2000 об/мин и минимальным уровнем шума. При этом три таких вентиляторы способны обеспечить воздушный поток в 122 CFM. СВО имеет адрессуемую RGB-подсветкую.

Что же, имеем оригинальное гибридное решение для заряженных систем. СВО – это не то устройство, которое можно оценивать по внешнему виду и функциональности, потому надеемся вскоре получить ASUS ROG RYUJIN для практических тестов. Тогда же можно будет говорить об эффективности новой системы.

Для компактных и среднеформатных ПК производитель представил модели ASUS ROG RYUO 120/240. Несмотря на заметно уменьшенные габариты водоблока, последний также оснащен цветным OLED-экраном LiveDash с аналогичной функциональностью, что и у старшей модели.

Радиаторный блок имеет длину 120 мм или 240 мм и, в зависимости от этого, обдувается одним или парой 120-миллиметровых вентиляторов собственной разработки Wing-Blade. Два таких вентилятора могут обеспечить воздушный поток в 81 CFM при скорости вращения в 2500 об/мин.

Теплосъемник украшен RGB-подсветкой (9 светодиодов с адресацией), поддерживающей синхронизацию ASUS AURA Sync. Дополнительная армированная оплетка для трубок, соединяющих водоблок и радиатор, должна улучшить их долговечность.

В целом появление СВО в составе продуктов серии ROG вполне естественно. С увеличением тепловых пакетов топовых процессоров и широким распространением корпусов с прозрачными стенками, охладители этого типа стали более востребованными. Почитателям продуктов игровой серии ASUS, присматривающимся к жидкостным системам, теперь будет проще определиться, разве что желающим придется немного подождать – начало продаже запланировано на Q3 2018.