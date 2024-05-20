Slack без предупреждений собирает данные для обучения ИИ. И просьбу об отказе надо слать на email

Пользователи популярного мессенджера Slack от Salesforce заметили, что сервис использует сообщения и файлы для обучения ИИ. Информация об этом содержится в запутанной политике конфиденциальности — и юзеры должны сами написать компании.

Без согласия, без предупреждения

Как рассказывает ArsTechnica, все началось из темы на форуме Hacker News где пользователи обвиняли Slack в том, что он начал собирать данные для обучения ИИ, при этом никого не предупредив.

Тем времене на странице Slack AI сказано: «Работайте без лишних волнений. Ваши данные — это ваши данные. Мы не используем их для обучения Slack AI».

Для того, чтобы отказаться от этого, пользователям надо самим отправить компании электронное письмо.

Но главная проблема остается — юзеры не давали прямого согласия на обмен данными для использования в обучении ИИ.

Из-за этого несоответствия пользователи призвали Slack обновить принципы конфиденциальности, чтобы было понятно, как данные используются для любых будущих обновлений AI.

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Законно ли это?

Slack и Salesforce отреагировали на дискуссию в сети довольно неопределенными сообщениями, извинениями и обещаниями обновить положение о конфиденциальности.

«Мы не создаем и не обучаем эти модели так, чтобы они могли учиться, запоминать или воспроизводить определенную часть данных клиентов», — объяснил представитель компании.

Также в компании подчеркнули, что не используют данные для Slack AI.

Данные клиентов используются специально для обучения «глобальных моделей» — речь идет о рекомендациях по каналам, эмодзи и результатам поиска.

Тем не менее, общий регламент защиты данных Европейского Союза (GDPR) требует информированного и специального согласия, прежде чем компании смогут собирать данные. То есть, согласие не может предоставляться по умолчанию, оно должно конкретно фиксироваться.

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Slack заявил, что обязуется придерживаться GDPR, пообещав «обновить функции наших продуктов и договорные обязательства».

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