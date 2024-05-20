Slack без предупреждений собирает данные для обучения ИИ. И просьбу об отказе надо слать на email

Пользователи популярного мессенджера Slack от Salesforce заметили, что сервис использует сообщения и файлы для обучения ИИ. Информация об этом содержится в запутанной политике конфиденциальности — и юзеры должны сами написать компании.
Без согласия, без предупреждения
Как рассказывает ArsTechnica, все началось из темы на форуме Hacker News где пользователи обвиняли Slack в том, что он начал собирать данные для обучения ИИ, при этом никого не предупредив.
Тем времене на странице Slack AI сказано: «Работайте без лишних волнений. Ваши данные — это ваши данные. Мы не используем их для обучения Slack AI».
Для того, чтобы отказаться от этого, пользователям надо самим отправить компании электронное письмо.
Но главная проблема остается — юзеры не давали прямого согласия на обмен данными для использования в обучении ИИ.
Из-за этого несоответствия пользователи призвали Slack обновить принципы конфиденциальности, чтобы было понятно, как данные используются для любых будущих обновлений AI.
Законно ли это?
Slack и Salesforce отреагировали на дискуссию в сети довольно неопределенными сообщениями, извинениями и обещаниями обновить положение о конфиденциальности.
«Мы не создаем и не обучаем эти модели так, чтобы они могли учиться, запоминать или воспроизводить определенную часть данных клиентов», — объяснил представитель компании.
Также в компании подчеркнули, что не используют данные для Slack AI.
Данные клиентов используются специально для обучения «глобальных моделей» — речь идет о рекомендациях по каналам, эмодзи и результатам поиска.
Тем не менее, общий регламент защиты данных Европейского Союза (GDPR) требует информированного и специального согласия, прежде чем компании смогут собирать данные. То есть, согласие не может предоставляться по умолчанию, оно должно конкретно фиксироваться.
Slack заявил, что обязуется придерживаться GDPR, пообещав «обновить функции наших продуктов и договорные обязательства».
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