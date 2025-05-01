Криптовалютні перегони набирають обертів: піонерська Аризона, просвітлення Британії та тихе збагачення Бутану

У березні 47-й президент США Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного крипторезерву біткоїнів, а також американського фонду цифрових активів. Купувати токени їх для поповнення не будуть: це будуть виключно конфісковані у рамках кримінальних та цивільних проваджень монети. Наприкінці квітня Аризона стала першим штатом у США, який ухвалив законопроєкти про створення резерву біткоїнів. А слідом Велика Британія представила нову регуляторну базу для біткоїна та криптоактивів, яка доволі схожа на американську. Що зараз відбувається навколо криптовалют глобально?

Піонерська Аризона

28 квітня Палата представників Аризони ухвалила два законопроєкти — 1025 (SB1025) і 1373 (SB1373). Вони дозволять штату створити резерв біткоїнів та інших криптовалют. Це потенційно дозволить Аризоні стати першим штатом США, що створить власний локальний резерв криптовалют. Законопроєктом Сенату 1025 (про стратегічний резерв біткоїнів Аризони) пропонується внести зміни до статутів Аризони, щоб дозволити скарбнику штату та пенсійній системі інвестувати до 10% доступних коштів у BTC. Його прийняття активно форсять республіканці сенатор Венді Роджерс і представник Джефф Венінгер.

Законопроєкт Сенату 1373 (про стратегічний резерв цифрових активів) дозволить штату володіти різноманітними цифровими активами, включно зі стейблкоїнами, NFT та іншими активами на основі блокчейну. Документ пропонує створити резервний фонд під управлінням штату, який включає криптовалюти, вилучені правоохоронними органами, та кошти, виділені законодавчим органом, з інвестиціями, обмеженими 10% від загальної суми фонду на фіскальний рік.

Обидва законопроєкти тепер знаходяться на розгляді у губернаторки Аризони Кеті Гоббс для остаточного затвердження. Якщо вони будуть підписані, то наберуть чинності й зроблять Аризону першим штатом США, який створить стратегічний резерв біткоїнів та іншої криптовалюти. В такому разі, штат зможе виділити на ці цілі до $3,14 млрд, що еквівалентно приблизно 31 000 BTC. Це зробить Аризону другим за величиною інституційним власником біткоїна серед публічних суб’єктів США, та дозволить випередити Tesla та Marathon Digital.

Однак губернатор Гоббс, по-перше, є демократкою, а по-друге – неодноразово накладала вето на законопроєкти, які надходили від республіканців. Якщо вона таки підпише обидва законопроєкти, штат повинен буде створити відповідну інфраструктуру для управління резервами, що може тривати кілька місяців.

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Інші штати, такі як Нью-Гемпшир, Техас і Флорида, також розглядають створення резервів цифрових активів, але Аризона лідирує в цих перегонах.

Критики попереджають, що інвестування державних коштів у такі волатильні активи, як криптовалюти, несе фінансові ризики, хоча прихильники розглядають це як захист від інфляції та перспективну інвестицію.

Що відбувається у Великій Британії?

29 квітня уряд Великої Британії опублікував проєкт закону про регулювання криптоактивів з метою захисту споживачів та підвищення довіри інвесторів, оскільки наразі 12% дорослого населення володіє цифровими активами (у 2021 році цей відсоток складав 4).

Згідно з документами, криптокомпанії, що пропонують криптовалютні послуги, наприклад зберігання та брокерські послуги для криптоактивів, повинні відповідати жорстким стандартам прозорості, захисту споживачів та операційної стійкості — стандартам, які наразі застосовуються до традиційних фінансових установ. Це дозволить регуляторам отримати інструменти для боротьби з недобросовісними гравцями та введе обов’язкові стандарти.

Проєкт закону, опублікований урядом Великобританії, вводить серію юридичних визначень та регульованих діяльностей, призначених для забезпечення ясності, захисту споживачів та цілісності ринку. Постачальники криптопослуг вперше повинні будуть отримати дозвіл від Управління з фінансової поведінки (FCA) для здійснення діяльності.

До них відносяться: операції з платформою торгівлі криптоактивами, випуск стейблкоїнів у Великій Британії, зберігання цифрових активів від імені клієнтів, сприяння торгівлі криптовалютами або кредитуванню як принципал або агент, надання послуг стейкінгу.

Стейблкоїни, якщо вони забезпечені фіатною валютою або активами, також включені до сфери регулювання.

Все це стосуватиметься навіть закордонних компаній, якщо вони пропонують послуги роздрібним клієнтам у Великій Британії. Хоча фірми, орієнтовані на інституційних клієнтів, можуть бути звільнені від цих зобов’язань в деяких випадках.

Законодавство також включає перехідні заходи, що дають чинним компаніям час для подання заявки та, за необхідності, впорядкованого згортання своєї діяльності, якщо дозвіл не буде надано.

Законопроєкт не містить конкретних положень, спрямованих на протоколи децентралізованих фінансів (DeFi), однак FCA буде оцінювати окремо кожен конкретний випадок.

Британська канцлерка Рейчел Рівз повідомила, що країна співпрацює з США через Робочу групу з фінансового регулювання Великобританії та США у сфері врегулювання цифрових активів.

Тим часом Швейцарія та Австралія відмовились від ідеї криптовалютних резервів. Не підтримала цю концепцію й Південна Корея. Чехія поки що в процесі розгляду та аналізу. Індія розглядає таку можливість. Пакистан виділить надлишки електроенергії на майнінг біткойнів і навіть призначив засновника Binance Чанпена «CZ» Чжао членом нещодавно створеної Національної криптовалютної ради.

В кого найбільше біткоїнів?

Станом на квітень 2025 року, уряди різних країн разом володіють понад 463 741 BTC, що становить приблизно 2,3% від загальної кількості токенів. Роком раніше цей показник складав 529 591 BTC, повідомляє CoinGecko. Деякі країни, такі як Сальвадор та Бутаy, активно збільшували свої запаси, тоді як США та Німеччина ліквідували свої резерви.

Уряд Великої Британії володіє третім найбільшим запасом біткоїнів серед держав. Україна на шостому місці.

Сполучені Штати Америки (США). Уряд США залишається найбільшим власником біткоїнів, з приблизно 198 012 BTC ($18,3 млрд станом на квітень 2025 року). Китай. Попри заборону на торгівлю криптовалютами та майнінг, Китай залишається другим за величиною державним власником біткоїна з 194 000 BTC ($17,6 млрд). Велика Британія володіє 61 000 BTC ($5,6 млрд), усі активи пов’язані з конфіскаціями. У Бутан тихо накопичив 8 594 BTC ($795,4 млн) завдяки майнінгу на основі гідроелектроенергії. Сальвадор збільшив свої резерви до 6 135 BTC ($567,8 млн). Країна продовжує купувати 1 BTC щодня, як частину довгострокової стратегії президента Наїба Букеле з інтеграції біткоїна в національну економіку. Україна. Пожертви у біткоїнах зросли з 2024 року до загальної суми 256 BTC ($21,3 млн). Ці кошти були повністю ліквідовані та використані для військових та гуманітарних цілей. Німеччина ліквідувала всі свої запаси у розмірі 46 359 BTC ($3,9 млрд) в середині 2024 року, що спричинило падіння ціни біткоїна на 15,7%.

Цікаво, що у цей список не увійшла Північна Корея, яка після крадіжки у біржі Bybit криптовалюти на $1,5 млрд, накопичила 13,521 BTC.